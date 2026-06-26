- La Sección de la Cadena de Energía Limpia en la 4ª CISCE destaca la innovación baja en carbono en toda la cadena de valor energética

PEKÍN, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La sección Cadena de Energía Limpia de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) dio a conocer sus innovaciones bajas en carbono a lo largo de la cadena de valor energética y proporcionó una plataforma para la cooperación energética internacional. Como un reflejo de las prioridades descritas en el XV Plan Quinquenal de China para la energía de hidrógeno, la energía nuclear y los parques industriales con cero emisiones de carbono, la sección presentó desarrollos que abarcan la producción de energía, los sistemas de energía y las aplicaciones de uso final, con un enfoque particular en la integración de la infraestructura energética e informática.

Clean Energy Chain: Making the Earth a Better Place

Los participantes representaron una amplia muestra del sector energético mundial. State Grid Corporation of China y China Datang Corporation han destacado los avances en la integración de energía y computación, incluidos los sistemas de despacho inteligente de próxima generación. China Resources Group presentó una visión integrada del desarrollo de energías limpias, infraestructura energética, consumo bajo en carbono y prácticas de sostenibilidad relacionadas con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Bank of China se centró en soluciones de financiación verde que apoyan la transición hacia una economía baja en carbono en el sector energético.

Entre los participantes internacionales destacan ExxonMobil, Alfa Laval, la Comunidad de Navarra (España) y Saudi United Company, que presentaron materiales avanzados de bajas emisiones de carbono, tecnologías de reducción de emisiones e iniciativas de cooperación orientadas al mercado, destacando las oportunidades para la colaboración transfronteriza.

Por medio de la diversidad de participantes y exposiciones, esta sección ha presentado tecnologías, equipos y soluciones integradas diseñadas para apoyar la transición energética global, ilustrando los avances en el desarrollo digital, inteligente y con bajas emisiones de carbono del sector de la energía limpia. Mediante aplicaciones prácticas e innovación liderada por la industria, la sección de la Cadena de Energía Limpia demostró el potencial de una mayor cooperación internacional y cadenas de suministro de energía más conectadas para apoyar el crecimiento sostenible.