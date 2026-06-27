제4회 CISCE 청정에너지 체인 부문, 에너지 밸류 체인 전반의 저탄소 혁신 조명

베이징 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국국제공급망엑스포(CISCE)의 청정에너지 체인 부문이 에너지 밸류 체인 전반의 저탄소 혁신을 선보이고 국제 에너지 협력을 위한 플랫폼을 제공했다. 수소 에너지, 원자력, 무탄소 산업단지에 관한 중국의 제15차 5개년 계획(15th Five-Year Plan)에 제시된 우선순위를 반영해, 이 부문은 에너지 생산, 전력 시스템, 최종 사용 애플리케이션에 걸친 발전상을 소개했으며, 특히 에너지와 컴퓨팅 인프라의 통합에 중점을 뒀다.

글로벌 에너지 부문에서는 광범위한 영역을 대표하는 기업이 참여했다. 중국국가전망공사(State Grid Corporation of China)와 중국다탕공사(China Datang Corporation)는 차세대 지능형 급전 시스템을 포함한 전력 및 컴퓨팅 통합 분야의 발전을 조명했다. 화룬그룹(China Resources Group)은 청정에너지 개발, 에너지 인프라, 저탄소 소비, ESG 관련 지속가능성 관행에 대한 통합적 관점을 제시했다. 중국은행(Bank of China)은 에너지 부문의 저탄소 전환을 지원하는 녹색금융 솔루션에 초점을 맞췄다.

Clean Energy Chain: Making the Earth a Better Place

국제 참가 기관으로는 엑손모빌(ExxonMobil), 알파라발(Alfa Laval), 스페인 나바라 자치주(Chartered Community of Navarre), 사우디 유나이티드 컴퍼니(Saudi United Company)가 포함됐으며, 이들은 첨단 저탄소 소재, 배출 저감 기술, 시장 중심의 협력 이니셔티브를 선보이며 국경 간 협력 기회를 부각했다.

이처럼 다양한 참가 기업과 전시를 통해 이 부문은 글로벌 에너지 전환을 지원하도록 설계된 기술, 장비, 통합 솔루션을 선보였으며, 청정에너지 부문의 저탄소화, 디지털화, 지능화 발전을 보여줬다. 청정에너지 체인 부문은 실질적인 적용 사례와 산업 주도 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 지원하기 위한 국제 협력 확대와 더욱 연결된 에너지 공급망의 가능성을 제시했다.

SOURCE China International Supply Chain Expo