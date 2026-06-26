L'espace Chaîne de l'énergie propre de la 4e édition du CISCE met en avant les innovations à faible empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur énergétique

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'espace Chaîne de l'énergie propre du quatrième Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a mis en avant les innovations à faible empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur énergétique tout en étant une plateforme pour la coopération internationale dans le domaine de l'énergie. Reflétant les priorités définies dans le 15e plan quinquennal chinois consacré à l'énergie hydrogène, à l'énergie nucléaire et aux parcs industriels zéro carbone, cet espace présentait les avancées dans les domaines de la production d'énergie, des réseaux électriques et des applications finales, en mettant particulièrement l'accent sur l'intégration des infrastructures énergétiques et informatiques.

Clean Energy Chain: Making the Earth a Better Place

Les participants représentaient un large éventail du secteur énergétique mondial. La State Grid Corporation of China et la China Datang Corporation ont mis en avant les progrès réalisés en matière d'intégration entre l'énergie et l'informatique, notamment les systèmes de dispatching intelligent de nouvelle génération. Le groupe China Resources a présenté une vision intégrée du développement des énergies propres, des infrastructures énergétiques, de la consommation à faible empreinte carbone et des pratiques de développement durable liées aux critères ESG. La Banque de Chine s'est concentrée sur des solutions de finance verte pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone du secteur de l'énergie.

Parmi les participants internationaux figuraient ExxonMobil, Alfa Laval, la Communauté forale de Navarre (Espagne) et la Saudi United Company, qui ont présenté des matériaux de pointe à faible empreinte carbone, des technologies de réduction des émissions et des initiatives de coopération axées sur le marché, mettant ainsi en avant les opportunités de collaboration transfrontalière.

À travers cette diversité d'exposants et d'expositions, cet espace a mis en avant des technologies, des équipements et des solutions intégrées destinés à soutenir la transition énergétique mondiale, illustrant ainsi les progrès réalisés en matière de développement sobre en carbone, numérique et intelligent du secteur des énergies propres. Grâce à des applications concrètes et à des innovations portées par le secteur, l'espace Chaîne de l'énergie propre a mis en évidence le potentiel d'une coopération internationale renforcée et de chaînes d'approvisionnement énergétiques mieux interconnectées pour soutenir une croissance durable.