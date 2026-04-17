Shanghai Electric annonce d'excellents résultats pour 2025, avec un volume de nouvelles commandes qui atteint un niveau record

SHANGHAI, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : (601727) a annoncé ses résultats pour l'année 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires de 126,68 milliards de yuans (18,58 milliards de dollars), soit une hausse de 9,03 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s'est élevé à 1,206 milliard de yuans (176,92 millions de dollars), soit une hausse de 60,37 % par rapport à l'année précédente. La valeur totale des nouvelles commandes enregistrées au cours de l'année s'est élevée à 172,81 milliards de yuans (25,35 milliards de dollars), soit une hausse de 12,50 % par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi un niveau record.

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Lors de la réunion d'information sur les résultats annuels qui s'est tenue le 2 avril à Hong Kong, Shanghai Electric a présenté ses performances en 2025 et ses principales données financières, tout en s'entretenant avec un large éventail d'investisseurs institutionnels et d'analystes sur l'évolution de ses activités et ses projets d'avenir. En 2025, l'entreprise a enregistré de solides performances sur l'ensemble des principaux paramètres d'exploitation, avec des améliorations notables de la qualité globale de l'activité, grâce à des percées dans le domaine des nouvelles commandes, de l'innovation technologique et de la synergie entre les segments.

Forte croissance de la rentabilité, des nouvelles commandes et des recettes sectorielles

En 2025, Shanghai Electric a réalisé des avancées décisives dans des secteurs émergents, a accéléré la mise en œuvre et le déploiement d'innovations autonomes dans le domaine de la fabrication de pointe, et a continué à renforcer sa présence sur le marché mondial.

Le résultat d'exploitation total du groupe s'est élevé à 5,02 milliards de yuans (736,73 millions de dollars), soit une hausse de 34,28 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action de base s'est établi à 0,078 yuans, soit une hausse significative de 62,50 %.

Le secteur des équipements énergétiques a généré un chiffre d'affaires de 75,02 milliards de yuans (11,01 milliards de dollars), soit une hausse de 21,48 % par rapport à l'année précédente, consolidant ainsi sa position de leader du secteur.

Une croissance significative a été enregistrée dans les secteurs d'activité à forte croissance :

Les commandes d'équipements éoliens ont atteint 22,966 milliards de yuans (+32,18 %, soit 3,37 milliards de dollars) ;

Les commandes d'équipements nucléaires ont atteint 9,888 milliards de yuans (+25,37 %, soit 1,45 milliard de dollars) ;

Les commandes d'équipements de production d'électricité au gaz se sont élevées à 3,095 milliards de yuans (+33,35 %, soit 454,04 millions de dollars) ;

Les commandes de services pour les centrales électriques se sont élevées à 7,312 milliards de yuans (+45,28 %, soit 1,07 milliard de dollars).

Renforcement des capacités d'innovation et percées sectorielles émergentes

Shanghai Electric a réalisé d'importantes percées technologiques dans de nouveaux domaines, notamment le méthanol vert, l'hydrogène vert, le stockage de l'énergie et l'énergie supraconductrice, améliorant régulièrement son niveau d'indépendance technologique.

Dans le secteur de la fabrication haut de gamme, les produits innovants développés par l'entreprise elle-même, tels que les robots humanoïdes, les machines-outils industrielles et les roulements de précision, accélèrent les applications sur le marché, renforçant encore les capacités essentielles de l'entreprise dans ce secteur.

Avec des dépenses de recherche et développement s'élevant à 6,164 milliards de yuans (904,26 millions de dollars) en 2025, les investissements soutenus de Shanghai Electric dans ce domaine continuent de soutenir l'innovation technologique et la modernisation des produits.

Optimisation industrielle et présence sur le marché mondial

En réponse aux questions des investisseurs concernant le déploiement de la robotique, le développement des activités liées aux équipements aéronautiques, les exportations d'équipements pour l'énergie nucléaire, les perspectives des appels d'offres pour les centrales à charbon et les exportations de turbines à gaz, Shanghai Electric a réaffirmé son engagement à renforcer sa position dans le domaine des équipements énergétiques, à améliorer l'efficacité opérationnelle des équipements industriels et à développer ses capacités de services intégrés à l'échelle mondiale.

L'énergie traditionnelle : pour renforcer les capacités de régulation du réseau et faire progresser les technologies à faible teneur en carbone, tout en accélérant le déploiement technique des technologies de l'énergie nucléaire et de la fusion nucléaire.

Fabrication haut de gamme : pour intensifier le développement de la robotique, de l'équipement aérospatial et des machines-outils de pointe, en mettant l'accent sur la réalisation de percées dans les technologies de base essentielles.

Croissance outre-mer : pour renforcer sa présence sur les marchés étrangers tout en améliorant ses capacités dans les domaines du dessalement, de la transmission et de la distribution d'électricité et de l'équipement énergétique.

Exécuter les priorités de 2026 grâce à l'innovation et à la transformation numérique

En 2026, Shanghai Electric continuera d'améliorer sa compétitivité de base avec l'innovation technologique comme moteur principal, la transformation numérique comme orientation stratégique principale et le développement vert comme fondement, afin de poursuivre les améliorations haut de gamme dans les industries traditionnelles, d'intensifier les secteurs émergents stratégiques et de prendre des mesures prospectives dans les industries d'avenir.

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