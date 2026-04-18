Shanghai Electric informa un sólido desempeño en 2025; los nuevos pedidos alcanzan un máximo histórico

SHANGHÁI, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) anunció sus resultados de desempeño de 2025, con ingresos de 126.680 millones de renminbis (18.580 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 9,03 %. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada alcanzó los 1.206 millones de renminbis (176,92 millones de dólares), lo que representa un aumento del 60,37 % interanual. El valor total de los nuevos pedidos recibidos durante el año ascendió a 172.810 millones de renminbis (25.350 millones de dólares), un 12,50 % más que el año anterior, con lo que alcanzó un máximo histórico.

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En la presentación de resultados anuales celebrada el 2 de abril en Hong Kong, Shanghai Electric presentó el desempeño de la empresa en 2025 y sus principales datos financieros, a la vez que dialogó con una amplia variedad de inversionistas institucionales y analistas sobre la evolución del negocio y los planes futuros. La empresa obtuvo un sólido desempeño en los principales indicadores operativos en 2025, con notables mejoras en la calidad general del negocio, impulsadas por importantes avances en nuevos pedidos, innovación tecnológica y sinergias entre segmentos.

Fuerte crecimiento de la rentabilidad, los nuevos pedidos y los ingresos por segmento

En 2025, Shanghai Electric logró avances cruciales en sectores emergentes, aceleró la ejecución y la implementación de innovaciones propias en la fabricación de alta gama y siguió consolidando su presencia en el mercado mundial.

El beneficio operativo total del grupo alcanzó los 5.020 millones de renminbis (736,73 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 34,28 %. El beneficio básico por acción se situó en 0,078 renminbis, lo que representa un importante incremento del 62,50 %.

El segmento de equipos energéticos generó ingresos de 75.020 millones de renminbis (11.010 millones de dólares), un aumento interanual del 21,48 %, lo que le permitió seguir consolidando su posición de liderazgo en el sector.

Se logró un crecimiento significativo en los sectores de negocio de alto crecimiento:

Los pedidos de equipos de energía eólica alcanzaron los 22.966 millones de renminbis (+32,18 %, 3.370 millones de dólares);

Los pedidos de equipos de energía nuclear alcanzaron los 9.888 millones de renminbis (+25,37 %, 1.450 millones de dólares);

Los pedidos de equipos de generación de energía a gas alcanzaron los 3.095 millones de renminbis (+33,35 %, 454,04 millones de dólares);

Los pedidos de servicios para centrales eléctricas alcanzaron los 7.312 millones de renminbis (+45,28 %, 1.070 millones de dólares).

Fortalecer la capacidad de innovación y avances en los sectores emergentes

Shanghai Electric ha logrado importantes avances tecnológicos en áreas novedosas, entre las que se incluyen el metanol ecológico, el hidrógeno ecológico, el almacenamiento de energía y la energía superconductora, lo que ha mejorado de manera constante su nivel de independencia tecnológica.

En la fabricación de alta gama, los productos innovadores de desarrollo propio, como los robots humanoides, las máquinas herramienta industriales y los rodamientos de precisión, están acelerando su implementación en el mercado, lo que fortalece aún más las capacidades fundamentales de la empresa en este sector.

Con una inversión en investigación y desarrollo (I+D) que alcanzará los 6.164 millones de renminbis (904,26 millones de dólares) en 2025, la elevada inversión sostenida de Shanghai Electric en I+D sigue siendo fundamental para la innovación tecnológica y la mejora de sus productos.

Impulsar la optimización industrial y la presencia en el mercado mundial

En respuesta a las consultas de los inversionistas sobre la implementación del sistema robótico, el desarrollo del negocio de equipos de aviación, las exportaciones de equipos de energía nuclear, las perspectivas de licitación para centrales eléctricas de carbón y las exportaciones de turbinas de gas, Shanghai Electric reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo su posición en el sector de equipos energéticos, mejorar la eficiencia operativa de los equipos industriales y ampliar sus capacidades de servicios integrados a nivel mundial.

Energía tradicional: fortalecer las capacidades de regulación de la red y promover mejoras hacia la reducción de las emisiones de carbono, a la vez que se acelera la implementación de ingeniería de las tecnologías de energía nuclear y fusión nuclear.

Fabricación de alta gama: ampliar el desarrollo de los sistemas robóticos, los equipos aeroespaciales y las máquinas herramienta avanzadas, con el objetivo de lograr importantes avances en tecnologías fundamentales.

Crecimiento internacional: consolidar su presencia en los mercados internacionales a la vez que mejora sus capacidades en desalinización, transmisión y distribución de energía, y equipos energéticos.

Llevar a cabo las prioridades de 2026 mediante la innovación y la transformación digital

En 2026, Shanghai Electric seguirá fortaleciendo su competitividad fundamental con la innovación tecnológica como motor primordial, la transformación digital como dirección estratégica principal y el desarrollo sostenible como base, con el fin de impulsar las mejoras de alto nivel en las industrias tradicionales, ampliar los sectores emergentes estratégicos y tomar decisiones con visión de futuro en las industrias del futuro.

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FUENTE Shanghai Electric