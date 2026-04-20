Shanghai Electric Catat Kinerja Positif pada 2025, Nilai Pesanan Baru Capai Rekor Tertinggi

Dalam paparan kinerja tahunan yang digelar di Hong Kong pada 2 April, Shanghai Electric menyampaikan kinerja keuangan periode 2025 sekaligus berdialog dengan investor institusi dan analis saham terkait perkembangan bisnis serta rencana mendatang. Sepanjang 2025, Shanghai Electric mencatat peningkatan signifikan dalam berbagai indikator operasional utama, didorong lonjakan pesanan baru, inovasi teknologi, serta sinergi antarsegmen bisnis.

Pertumbuhan Positif pada Laba, Pesanan Baru, dan Pendapatan Segmen

Pada 2025, Shanghai Electric mencatat terobosan penting di sektor-sektor baru, mempercepat implementasi inovasi mandiri di bidang manufaktur kelas atas, serta memperluas jangkauan di pasar global.

Total laba usaha Shanghai Electric mencapai RMB 5,02 miliar (USD 736,73 juta), naik 34,28% secara tahunan. Laba per saham dasar tercatat sebesar RMB 0,078, meningkat 62,50%.

Segmen peralatan energi membukukan pendapatan sebesar RMB 75,02 miliar (USD 11,01 miliar), tumbuh 21,48% sehingga semakin memperkuat dominasi Shanghai Electric di industri.

Peningkatan signifikan juga tercapai di sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi:

Pesanan peralatan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) mencapai RMB 22,966 miliar (+32,18%; USD 3,37 miliar);

Pesanan peralatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mencapai RMB 9,888 miliar (+25,37%; USD 1,45 miliar);

Pesanan peralatan pembangkit listrik tenaga gas mencapai RMB 3,095 miliar (+33,35%; USD 454,04 juta)

Pesanan layanan pembangkit listrik mencapai RMB 7,312 miliar (+45,28%; USD 1,07 miliar).

Inovasi dan Terobosan di Sektor Baru

Shanghai Electric membuat pencapaian penting di berbagai bidang baru, seperti metanol hijau, hidrogen hijau, penyimpanan energi, serta teknologi listrik superkonduktor, yang memperkuat kemandirian teknologi.

Di sektor manufaktur kelas atas, produk inovatif hasil pengembangan internal seperti robot humanoid, mesin perkakas industri, dan bantalan presisi mulai dipercepat penerapannya di pasar, sehingga memperkuat kapabilitas inti Shanghai Electric.

Dengan anggaran belanja riset dan pengembangan (R&D) yang mencapai RMB 6,164 miliar (USD 904,26 juta) pada 2025, investasi berkelanjutan Shanghai Electric di bidang R&D menjadi fondasi utama inovasi teknologi dan peningkatan produk.

Optimalisasi Industri dan Ekspansi Pasar Global

Menanggapi pertanyaan investor terkait pengembangan robotika, peralatan penerbangan, ekspor peralatan nuklir, prospek proyek pembangkit listrik tenaga batu bara, serta turbin gas, Shanghai Electric menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi di sektor peralatan energi, meningkatkan efisiensi operasional peralatan industri, serta memperluas kapabilitas layanan terintegrasi secara global.

Energi konvensional: meningkatkan kemampuan pengaturan jaringan listrik dan mendorong transisi rendah karbon, sekaligus mempercepat implementasi teknologi PLTN dan fusi nuklir

Manufaktur mutakhir: memperluas pengembangan robotika, peralatan kedirgantaraan, dan mesin perkakas canggih dengan fokus pada terobosan teknologi inti

Ekspansi global: memperdalam penetrasi pasar luar negeri serta memperkuat kemampuan di bidang desalinasi, transmisi dan distribusi listrik, serta peralatan energi

Fokus 2026: Inovasi dan Transformasi Digital

Memasuki 2026, Shanghai Electric akan terus meningkatkan daya saing dengan menjadikan inovasi teknologi penggerak utama, transformasi digital sebagai arah strategis, serta pengembangan hijau sebagai fondasi. Shanghai Electric juga akan mendorong pemutakhiran industri konvensional ke level lebih tinggi, memperbesar skala sektor strategis baru, serta memperkuat posisi di industri masa depan.

SOURCE Shanghai Electric