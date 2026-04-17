Shanghai Electric รายงานผลการดำเนินงานแข็งแกร่งในปี 2568 พร้อมยอดคำสั่งซื้อใหม่สูงสุดทำสถิติ

Shanghai Electric

18 Apr, 2026, 00:47 CST

เซี่ยงไฮ้, 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยรายได้ 126.68 พันล้านหยวน (18.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 9.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 1.206 พันล้านหยวน (176.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งพุ่งสูงถึง 60.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อใหม่ที่ได้รับตลอดทั้งปีอยู่ที่ 172.81 พันล้านหยวน (25.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 12.50% เมื่อเทียบกับปีก่อน และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในการประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน ในฮ่องกง Shanghai Electric ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2568 และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท พร้อมทั้งมีการพูดคุยพบปะกับนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์อย่างหลากหลาย เกี่ยวกับพัฒนาการทางธุรกิจและแผนในอนาคต บริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตัวชี้วัดหลักในปี 2568 โดยคุณภาพธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งขับเคลื่อนจากความก้าวหน้าในคำสั่งซื้อใหม่ นวัตกรรมเทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านความสามารถทำกำไร คำสั่งซื้อใหม่ และรายได้รายกลุ่มธุรกิจ

ในปี 2568 Shanghai Electric ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในภาคธุรกิจใหม่ อีกทั้งยังเร่งการพัฒนาและนำนวัตกรรมที่พัฒนาด้วยตนเองไปใช้งานในภาคการผลิตขั้นสูง และยังคงขยายการดำเนินงานในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

กำไรจากการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 5.02 พันล้านหยวน (736.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 34.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.078 หยวน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 62.50%

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์พลังงานสร้างรายได้ 75.02 พันล้านหยวน (11.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 21.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่ง

ภาคธุรกิจที่มีการเติบโตสูงต่างก็มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ได้แก่:

  • คำสั่งซื้ออุปกรณ์พลังงานลมอยู่ที่ระดับ 22.966 พันล้านหยวน (+32.18%, 3.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • คำสั่งซื้ออุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์อยู่ที่ 9.888 พันล้านหยวน (+25.37%, 1.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • คำสั่งซื้ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซอยู่ที่ 3.095 พันล้านหยวน (+33.35%, 454.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • คำสั่งซื้อบริการโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 7.312 พันล้านหยวน (+45.28%, 1.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าในภาคธุรกิจใหม่

Shanghai Electric ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายสาขาใหม่ เช่น เมทานอลสีเขียว ไฮโดรเจนสีเขียว ระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานไฟฟ้าตัวนำยิ่งยวด (superconducting power) ซึ่งช่วยยกระดับความเป็นอิสระและสามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ในภาคการผลิตขั้นสูง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง เช่น หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และตลับลูกปืนความแม่นยำสูง กำลังถูกผลักดันเข้าสู่การใช้งานจริงในตลาดอย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถหลักของบริษัทในภาคส่วนนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทอยู่ที่ 6.164 พันล้านหยวน (904.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการยกระดับผลิตภัณฑ์

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมและการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก

ในการตอบคำถามจากนักลงทุนเกี่ยวกับการใช้งานหุ่นยนต์ การพัฒนาธุรกิจอุปกรณ์การบิน การส่งออกอุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ แนวโน้มการประมูลงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน และการส่งออกกังหันก๊าซ Shanghai Electric ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอุปกรณ์พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุปกรณ์อุตสาหกรรม และขยายขีดความสามารถให้บริการแบบบูรณาการอย่างครบวงจรในระดับโลก โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้

  • พลังงานรูปแบบดั้งเดิม: เสริมความสามารถในการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ส่งเสริมการปรับปรุงสู่คาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งเร่งการนำเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิวชันไปสู่การพัฒนาและติดตั้งใช้งานในระดับวิศวกรรม
  • การผลิตขั้นสูง: ขยายการพัฒนาด้านหุ่นยนต์ อุปกรณ์การบิน และเครื่องจักรกลขั้นสูง โดยมุ่งเน้นการสร้างความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ
  • การเติบโตในต่างประเทศ: เสริมสร้างการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศ พร้อมเพิ่มศักยภาพในด้านการกลั่นแยกเกลือจากน้ำทะเล ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์พลังงาน

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ปี 2569 ผ่านนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ในปี 2569 Shanghai Electric จะยังคงเดินหน้ายกระดับความสามารถในการแข่งขันหลักอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์หลัก และการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เป็นพื้นฐาน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่มูลค่าระดับสูง ขยายขนาดและยกระดับภาคธุรกิจเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกอย่างมองการณ์ไกลในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

SOURCE Shanghai Electric

