Shanghai Electric hlási silné výsledky za rok 2025 - nové objednávky na rekordnej úrovni
Apr 17, 2026, 19:28 ET
ŠANGHAJ, 17. apríl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) oznámila svoje hospodárske výsledky za rok 2025. Vykázala tržby vo výške 126,68 miliardy RMB (18,58 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 9,03 %. Čistý zisk pripísateľný akcionárom kótovanej spoločnosti dosiahol 1,206 miliardy RMB (176,92 milióna USD), čo predstavuje medziročný nárast o 60,37 %. Celková hodnota nových objednávok prijatých za celý rok dosiahla 172,81 miliardy RMB (25,35 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 12,50 % a ide o rekordnú úroveň.
Na výročnom brífingu o výsledkoch, ktorý sa konal 2. apríla v Hongkongu, predstavila spoločnosť Shanghai Electric svoje výsledky za rok 2025 spolu s kľúčovými finančnými údajmi. Zároveň viedla diskusie so širokou škálou inštitucionálnych investorov a analytikov o vývoji podnikania a budúcich plánoch. Spoločnosť v roku 2025 dosiahla solídne výsledky vo všetkých kľúčových prevádzkových ukazovateľoch s výrazným zlepšením celkovej kvality podnikania, ktoré poháňali prelomové kroky v oblasti nových objednávok, technologické inovácie a synergia segmentov.
Silný rast ziskovosti, nových objednávok a tržieb v segmente
V roku 2025 dosiahla spoločnosť Shanghai Electric kľúčové míľniky v rozvíjajúcich sa sektoroch, zrýchlila realizáciu a zavádzanie nezávislých inovácií v oblasti špičkovej výroby a naďalej prehlbovala svoju globálnu pôsobnosť na trhu.
Celkový prevádzkový zisk skupiny dosiahol 5,02 miliardy RMB (736,73 milióna USD), čo predstavuje medziročný nárast o 34,28 %. Základný zisk na jednu akciu dosiahol 0,078 RMB, čo predstavuje výrazný nárast o 62,50 %.
Segment energetických zariadení dosiahol tržby vo výške 75,02 miliardy RMB (11,01 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 21,48 %, pričom si naďalej upevňuje vedúcu pozíciu v odvetví.
Významný rast bol dosiahnutý v nasledujúcich rýchlo rastúcich obchodných sektoroch:
- Objednávky zariadení na veternú energiu dosiahli 22,966 miliardy RMB (+32,18 %, 3,37 miliardy USD);
- Objednávky zariadení na jadrovú energiu dosiahli 9,888 miliardy RMB (+25,37 %, 1,45 miliardy USD);
- Objednávky zariadení na výrobu energie z plynu dosiahli hodnotu 3,095 miliardy RMB (+33,35 %, 454,04 milióna USD);
- Objednávky na servis elektrární dosiahli hodnotu 7,312 miliardy RMB (+45,28 %, 1,07 miliardy USD).
Posilnené inovačné kapacity a prevratné objavy v rozvíjajúcich sa sektoroch
Spoločnosť Shanghai Electric dosiahla významné technologické míľniky v nových oblastiach vrátane zeleného metanolu, zeleného vodíka, skladovania energie a supravodivej energie, čím neustále zvyšuje svoju úroveň technologickej nezávislosti.
V oblasti špičkovej výroby urýchľujú uplatnenie na trhu vlastnoručne vyvinuté inovatívne produkty, ako sú humanoidné roboty, priemyselné obrábacie stroje a presné ložiská, čo ďalej posilňuje kľúčové výhody spoločnosti v tomto sektore.
Keďže výdavky na výskum a vývoj v roku 2025 dosiahli 6,164 miliardy RMB (904,26 milióna USD), dlhodobo vysoké investície Shanghai Electric do výskumu a vývoja naďalej podporujú technologické inovácie a modernizáciu produktov.
Pokrok v priemyselnej optimalizácii a globálnej prítomnosti na trhu
V reakcii na otázky investorov ohľadom nasadenia robotiky, rozvoja podnikania v oblasti leteckých zariadení, exportu zariadení pre jadrovú energiu, vyhliadok tendrov na uhoľné elektrárne a exportu plynových turbín potvrdila spoločnosť Shanghai Electric záväzok ďalej posilňovať svoju pozíciu v oblasti energetických zariadení, zvyšovať prevádzkovú efektívnosť priemyselných zariadení a rozširovať svoje globálne možnosti integrovaných služieb.
- Tradičná energia: posilniť kapacity regulácie siete a presadzovať nízko-uhlíkové modernizácie a zároveň urýchliť zavádzanie technológií jadrovej energie a jadrovej fúzie.
- Špičková výroba: rozšíriť vývoj robotiky, leteckých a kozmických zariadení, ako aj pokročilých obrábacích strojov so zameraním na dosiahnutie prelomových objavov v kľúčových základných technológiách.
- Rast v zahraničí: prehĺbiť svoju prítomnosť na zámorských trhoch a zároveň posilniť kapacity v oblasti odsoľovania, prenosu a distribúcie energie a energetických zariadení.
Plnenie priorít do roku 2026 prostredníctvom inovácií a digitálnej transformácie
V roku 2026 bude spoločnosť Shanghai Electric pokračovať v zvyšovaní svojej konkurencieschopnosti, pričom hlavným motorom budú technologické inovácie, hlavným strategickým smerom bude digitálna transformácia a základom na presadzovanie špičkovej modernizácie v tradičných odvetviach, rozširovanie strategicky vznikajúcich sektorov a pokrok v budúcich odvetviach bude zelený rozvoj.
