Shanghai Electric сообщает о высоких показателях 2025 года, новые заказы достигли рекордно высокого уровня

ШАНХАЙ, 17 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) объявила результаты своей деятельности за 2025 год, сообщив о выручке в размере 126,68 млрд юаней (18,58 млрд долларов США), что на 9,03% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров публичной компании, достигла 1,206 млрд юаней (176,92 млн долларов США), увеличившись на 60,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость новых заказов, полученных в течение года, составила 172,81 млрд юаней (25,35 млрд долларов США), увеличившись на 12,50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного уровня.

На ежегодном брифинге по результатам, состоявшемся 2 апреля в Гонконге, компания Shanghai Electric представила результаты деятельности компании за 2025 год и ключевые финансовые данные, а также взаимодействовала с широким кругом институциональных инвесторов и аналитиков по вопросам развития бизнеса и будущих планов. Компания добилась высоких показателей по основным операционным показателям в 2025 году, заметно улучшив общее качество бизнеса благодаря прорывам в новых заказах, технологическим инновациям и синергии сегментов.

Сильный рост рентабельности, новых заказов и доходов сегмента

В 2025 году компания Shanghai Electric достигла критических прорывов в развивающихся секторах, ускорила внедрение и развертывание независимых инноваций в высокопроизводительном производстве и продолжала углублять свое присутствие на мировом рынке.

Общая операционная прибыль группы достигла 5,02 млрд юаней (736,73 млн долларов США), увеличившись на 34,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Базовая прибыль на акцию составила 0,078 юаня, значительно увеличившись на 62,50%.

Выручка сегмента энергетического оборудования составила 75,02 млрд юаней (11,01 млрд долларов США), увеличившись на 21,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжая укреплять свои лидирующие позиции в отрасли.

Значительный рост был достигнут в быстрорастущих секторах бизнеса:

Заказы на ветроэнергетическое оборудование составили 22,966 млрд юаней (+32,18%, 3,37 млрд долларов США);

Заказы на ядерное энергетическое оборудование достигли 9,888 млрд юаней (+25,37%, 1,45 млрд долларов США);

Заказы на газоэнергетическое оборудование составили 3,095 млрд юаней (+33,35%, 454,04 млн долларов США);

Заказы на обслуживание электростанций составили 7,312 млрд юаней (+45,28%, 1,07 млрд долларов США).

Укрепление инновационного потенциала и новые отраслевые прорывы

Компания Shanghai Electric добилась значительных технологических прорывов в новых областях, включая зеленый метанол, зеленый водород, хранение энергии и сверхпроводящую энергию, неуклонно повышая уровень своей технологической независимости.

В высокопроизводительном производстве инновационные продукты собственной разработки, такие как антропоморфные роботы, промышленные станки и прецизионные подшипники, ускоряют применение на рынке, еще больше укрепляя основные возможности компании в этом секторе.

С учетом того, что расходы на исследования и разработки достигли 6,164 млрд юаней (904,26 млн долларов США) в 2025 году, устойчивые высокие инвестиции Shanghai Electric в НИОКР продолжают поддерживать технологические инновации и модернизацию продукции.

Продвижение промышленной оптимизации и присутствие на мировом рынке

В ответ на запросы инвесторов о развертывании робототехники, развитии бизнеса авиационного оборудования, экспорте ядерного энергетического оборудования, перспективах тендера на угольную электроэнергию и экспорте газовых турбин, компания Shanghai Electric подтвердила свою приверженность дальнейшему укреплению своих позиций в энергетическом оборудовании, повышению эксплуатационной эффективности промышленного оборудования и расширению своих глобальных интегрированных сервисных возможностей.

Традиционная энергия: усилить возможности регулирования сети и продвигать модернизацию с низким уровнем выбросов углерода, одновременно ускоряя инженерное развертывание технологий ядерной энергетики и ядерного синтеза.

Высококачественное производство: масштабировать развитие робототехники, аэрокосмического оборудования и передовых станков с акцентом на достижение прорывов в ключевых базовых технологиях.

Зарубежный рост: углубить свое присутствие на зарубежных рынках, одновременно расширяя свои возможности в области опреснения, передачи и распределения электроэнергии, а также энергетического оборудования.

Реализация приоритетов на 2026 год посредством инноваций и цифровой трансформации

В 2026 году Shanghai Electric продолжит повышать основную конкурентоспособность, используя технологические инновации в качестве основного двигателя, цифровую трансформацию в качестве основного стратегического направления и зеленое развитие в качестве основы, чтобы проводить высококачественные обновления в традиционных отраслях, расширять стратегические развивающиеся сектора и делать перспективные шаги в будущих отраслях.

