Shanghai Electric odnotowuje solidne wyniki za 2025 r., nowe zamówienia osiągnęły rekordowy poziom

News provided by

Shanghai Electric

Apr 17, 2026, 15:55 ET

SZANGHAJ, 17 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ogłosiła wyniki za 2025 r., wykazując przychody w wysokości 126,68 mld RMB (18,58 mld USD), co oznacza wzrost o 9,03% w skali rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom notowanej na giełdzie spółki wyniósł 1,206 mld RMB (176,92 mln USD), co stanowi wzrost o 60,37% rok do roku. Łączna wartość nowych zamówień pozyskanych w ciągu roku wyniosła 172,81 mld RMB (25,35 mld USD), co oznacza wzrost o 12,50% w skali rok do roku i osiągnięcie rekordowego poziomu.

Podczas spotkania dotyczącego wyników rocznych, które odbyło się 2 kwietnia w Hongkongu, spółka Shanghai Electric zaprezentowała wyniki za 2025 r. i kluczowe dane finansowe, a także przeprowadziła rozmowy z szerokim gronem inwestorów instytucjonalnych i analityków na temat rozwoju działalności i planów na przyszłość. W 2025 r. spółka osiągnęła solidne wyniki w zakresie kluczowych wskaźników operacyjnych, odnotowując znaczącą poprawę ogólnej jakości działalności, napędzaną przełomami w zakresie nowych zamówień, innowacji technologicznych i synergii między segmentami.

Silny wzrost rentowności, nowych zamówień i przychodów segmentowych

W 2025 r. spółka Shanghai Electric osiągnęła istotne przełomy w sektorach rozwijających się, przyspieszyła wdrażanie niezależnych innowacji w obszarze zaawansowanej produkcji i kontynuowała zwiększanie zasięgu na rynkach globalnych.

Łączny zysk operacyjny grupy wyniósł 5,02 mld RMB (736,73 mln USD), co oznacza wzrost o 34,28% rok do roku. Podstawowy zysk na akcję wyniósł 0,078 RMB, co stanowi znaczący wzrost o 62,50%.

Segment urządzeń energetycznych wygenerował przychody w wysokości 75,02 mld RMB (11,01 mld USD), co oznacza wzrost o 21,48% rok do roku, umacniając pozycję lidera branży.

Znaczący wzrost odnotowano w sektorach o wysokiej dynamice:

  • zamówienia na urządzenia energetyki wiatrowej osiągnęły 22,966 mld RMB (+32,18%, 3,37 mld USD);
  • zamówienia na urządzenia energetyki jądrowej wyniosły 9,888 mld RMB (+25,37%, 1,45 mld USD);
  • zamówienia na urządzenia do wytwarzania energii z gazu osiągnęły 3,095 mld RMB (+33,35%, 454,04 mln USD);
  • zamówienia na usługi dla elektrowni wyniosły 7,312 mld RMB (+45,28%, 1,07 mld USD).

Wzmocnienie zdolności innowacyjnych oraz przełomy w sektorach rozwijających się

Spółka Shanghai Electric osiągnęła znaczące przełomy technologiczne w nowych obszarach, w tym w zakresie zielonego metanolu, zielonego wodoru, magazynowania energii i energetyki opartej na nadprzewodnictwie, systematycznie zwiększając poziom niezależności technologicznej.

W zaawansowanej produkcji samodzielnie opracowane innowacyjne produkty, takie jak roboty humanoidalne, przemysłowe obrabiarki oraz łożyska precyzyjne, przyspieszają wdrażanie rynkowe, dodatkowo wzmacniając kluczowe kompetencje spółki w tym sektorze.

Przy nakładach na badania i rozwój wynoszących 6,164 mld RMB (904,26 mln USD) w 2025 r., utrzymujący się wysoki poziom inwestycji Shanghai Electric w B+R nadal stanowi podstawę innowacji technologicznych i modernizacji produktów.

Postęp w optymalizacji przemysłowej i obecności na rynkach globalnych

W odpowiedzi na pytania inwestorów dotyczące wdrażania robotyki, rozwoju działalności w zakresie sprzętu lotniczego, eksportu urządzeń energetyki jądrowej, perspektyw przetargów na elektrownie węglowe i eksportu turbin gazowych spółka Shanghai Electric potwierdziła swoje zaangażowanie w dalsze umacnianie pozycji w sektorze urządzeń energetycznych, zwiększanie efektywności operacyjnej w obszarze urządzeń przemysłowych oraz rozwój globalnych zdolności w zakresie zintegrowanych usług.

  • energetyka tradycyjna: wzmacnianie zdolności regulacyjnych sieci i rozwój modernizacji niskoemisyjnych przy jednoczesnym przyspieszeniu wdrażania projektów w zakresie energetyki jądrowej i syntezy jądrowej;
  • zaawansowana produkcja: zwiększanie skali rozwoju robotyki, sprzętu lotniczego i zaawansowanych obrabiarek, z naciskiem na przełomy w kluczowych technologiach podstawowych;
  • rozwój zagraniczny: zwiększanie zasięgu na rynkach zagranicznych przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji w zakresie odsalania, przesyłu i dystrybucji energii oraz urządzeń energetycznych.

Realizacja priorytetów na 2026 r. poprzez innowacje i transformację cyfrową

W 2026 r. Shanghai Electric będzie nadal umacniać konkurencyjność, traktując innowacje technologiczne jako główny motor napędowy, transformację cyfrową jako podstawowy kierunek strategiczny i rozwój ekologiczny jako fundament, dążąc do modernizacji tradycyjnych sektorów w kierunku wysokiej jakości, zwiększania skali strategicznych sektorów rozwijających się oraz podejmowania perspektywicznych działań, jeśli chodzi o przyszłe branże.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2959127/2026.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5922493/Shanghai_Electric_logo.jpg

