Shanghai Electric Catat Prestasi Kukuh 2025, Pesanan Baharu Cecah Paras Rekod

SHANGHAI, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) mengumumkan keputusan prestasi 2025 dengan hasil sebanyak RMB 126.68 bilion (USD 18.58 bilion), meningkat 9.03% tahun ke tahun. Keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai mencecah RMB 1.206 bilion (USD 176.92 juta), melonjak 60.37% tahun ke tahun. Nilai keseluruhan pesanan baharu yang diterima sepanjang tahun berjumlah RMB 172.81 bilion (USD 25.35 bilion), meningkat 12.50% tahun ke tahun dan mencapai paras tertinggi dalam rekod.

Speed Speed

Pada taklimat keputusan tahunan yang diadakan pada 2 April di Hong Kong, Shanghai Electric membentangkan prestasi 2025 dan data kewangan utama, sambil berinteraksi dengan pelbagai pelabur institusi dan penganalisis mengenai perkembangan perniagaan serta pelan masa hadapan. Syarikat mencatat prestasi kukuh merentasi metrik operasi teras pada 2025, dengan peningkatan ketara dalam kualiti perniagaan keseluruhan, didorong oleh kejayaan dalam pesanan baharu, inovasi teknologi dan sinergi segmen.

Pertumbuhan kukuh dalam keuntungan, pesanan baharu dan hasil segmen

Pada 2025, Shanghai Electric mencapai kejayaan penting dalam sektor baru muncul, mempercepat pelaksanaan inovasi kendiri dalam pembuatan berteknologi tinggi serta terus memperluas kehadiran di pasaran global.

Jumlah keuntungan operasi kumpulan mencapai RMB 5.02 bilion (USD 736.73 juta), meningkat 34.28% tahun ke tahun. Pendapatan asas sesaham ialah RMB 0.078, meningkat ketara sebanyak 62.50%.

Segmen peralatan tenaga menjana hasil RMB 75.02 bilion (USD 11.01 bilion), meningkat 21.48% tahun ke tahun, sekali gus terus mengukuhkan kedudukan kepimpinan industri.

Pertumbuhan signifikan dicapai dalam sektor perniagaan berpertumbuhan tinggi:

Pesanan peralatan tenaga angin mencapai RMB 22.966 bilion (+32.18%, USD 3.37 bilion);

Pesanan peralatan tenaga nuklear mencecah RMB 9.888 bilion (+25.37%, USD 1.45 bilion);

Pesanan peralatan penjanaan kuasa gas berjumlah RMB 3.095 bilion (+33.35%, USD 454.04 juta);

Pesanan perkhidmatan loji janakuasa mencapai RMB 7.312 bilion (+45.28%, USD 1.07 bilion).

Memperkukuh keupayaan inovasi dan kejayaan sektor baharu

Shanghai Electric mencapai kemajuan teknologi signifikan dalam bidang baharu termasuk metanol hijau, hidrogen hijau, penyimpanan tenaga dan kuasa superkonduktor, sekali gus meningkatkan tahap keupayaan teknologi bebas.

Dalam pembuatan berteknologi tinggi, produk inovatif yang dibangunkan sendiri seperti robot humanoid, mesin industri dan galas ketepatan sedang mempercepat aplikasi pasaran, seterusnya memperkukuh keupayaan teras syarikat dalam sektor ini.

Dengan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan mencecah RMB 6.164 bilion (USD 904.26 juta) pada 2025, pelaburan berterusan Shanghai Electric dalam R&D terus menyokong inovasi teknologi dan peningkatan produk.

Memacu pengoptimuman industri dan pengembangan global

Sebagai respons kepada pertanyaan pelabur mengenai penggunaan robotik, pembangunan perniagaan peralatan penerbangan, eksport peralatan tenaga nuklear, prospek tender loji janakuasa arang batu serta eksport turbin gas, Shanghai Electric menegaskan komitmennya untuk terus memperkukuh kedudukan dalam peralatan tenaga, meningkatkan kecekapan operasi peralatan industri serta memperluas keupayaan perkhidmatan bersepadu global.

Tenaga tradisional: memperkukuh keupayaan pengawalan grid dan memajukan peningkatan rendah karbon, sambil mempercepat pelaksanaan kejuruteraan teknologi tenaga nuklear dan pelakuran nuklear.

Pembuatan berteknologi tinggi: memperluas pembangunan robotik, peralatan aeroangkasa dan mesin canggih dengan tumpuan kepada kejayaan dalam teknologi teras utama.

Pertumbuhan luar negara: memperdalam kehadiran di pasaran antarabangsa sambil meningkatkan keupayaan dalam penyahgaraman, penghantaran dan pengagihan tenaga serta peralatan tenaga.

Melaksanakan keutamaan 2026 melalui inovasi dan transformasi digital

Pada 2026, Shanghai Electric akan terus meningkatkan daya saing teras dengan inovasi teknologi sebagai pemacu utama, transformasi digital sebagai arah strategik utama dan pembangunan hijau sebagai asas, bagi memacu peningkatan industri tradisional ke tahap lebih tinggi, memperluas sektor strategik baharu serta membuat langkah proaktif dalam industri masa hadapan.

