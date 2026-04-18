شركة Shanghai Electric تُعلن عن أداء قوي في عام 2025 وتُسجل طلبات جديدة عند مستوى قياسي

شانغهاي، 18 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shanghai Electric (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 2727، مؤشر بورصة شانغهاي: 601727) عن نتائج أدائها لعام 2025، وأبلغت عن إيرادات بلغت 126.68 مليار يوان صيني (18.58 مليار دولار أمريكي)، مما يُمثل زيادة بنسبة 9.03% على أساس سنوي. بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة المُدرجة 1.206 مليار يوان صيني (176.92 مليون دولار أمريكي)، مُسجلًا نموًا بنسبة 60.37% على أساس سنوي. ووصل إجمالي قيمة الطلبات الجديدة خلال العام إلى 172.81 مليار يوان صيني (25.35 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 12.50% على أساس سنوي، مُحققًا مستوى قياسيًا جديدًا.

خلال الإفادة السنوية للنتائج التي عُقدت في 2 أبريل في هونغ كونغ، استعرضت Shanghai Electric أداءها لعام 2025 والبيانات المالية الرئيسية، كما تفاعلت مع مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين والمحللين لمناقشة تطورات الأعمال وخططها المستقبلية. لقد حققت الشركة أداءً قويًا عبر مقاييس التشغيل الأساسية خلال عام 2025، مع تَحسُّن ملحوظ في جودة الأعمال بشكلٍ عام، مدفوعةً بالطفرات في الطلبات الجديدة، والابتكار التكنولوجي، والتآزر بين قطاعاتها المختلفة.

نمو قوي في الربحية والطلبات الجديدة وإيرادات القطاعات

في عام 2025، حققت شركة Shanghai Electric طفرات مهمة في القطاعات الناشئة، وسرّعت تنفيذ ونشر الابتكارات المستقلة في مجال التصنيع المتقدم، كما واصلت تعميق حضورها في الأسواق العالمية.

بلغ إجمالي أرباح التشغيل للمجموعة 5.02 مليار يوان صيني (736.73 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 34.28% على أساس سنوي. وسجلت ربحية السهم الأساسية 0.078 يوان صيني، بزيادة كبيرة بلغت 62.50%.

أما قطاع معدات الطاقة، فقد حقق إيرادات بلغت 75.02 مليار يوان صيني (11.01 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 21.48% على أساس سنوي، مُواصلًا تعزيز مكانته الريادية في الصناعة.

كما شهدت قطاعات الأعمال ذات معدلات النمو المرتفع زيادة كبيرة:

بلغت طلبات معدات طاقة الرياح 22.966 مليار يوان صيني (بزيادة قدرها 32.18%، ما يعادل 3.37 مليار دولار أمريكي)؛

بلغت طلبات معدات الطاقة النووية 9.888 مليار يوان صيني (بزيادة قدرها 25.37%، ما يعادل 1.45 مليار دولار أمريكي)؛

بلغت طلبات معدات توليد الطاقة بالغاز 3.095 مليار يوان صيني (بزيادة قدرها 33.35%، ما يعادل 454.04 مليون دولار أمريكي)؛

بلغت طلبات خدمات محطات الطاقة 7.312 مليار يوان صيني (بزيادة قدرها 45.28%، ما يعادل 1.07 مليار دولار أمريكي).

تعزيز قدرات الابتكار وتحقيق طفرات في القطاعات الناشئة

حققت شركة Shanghai Electric طفرات تكنولوجية ملحوظة في مجالات جديدة، تشمل: الميثانول الأخضر، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، وتقنيات الطاقة فائقة التوصيل، مما ساهم في تحسين مستوى الاستقلالية التكنولوجية بشكلٍ مستمر.

في مجال التصنيع المتقدم، تسارعت وتيرة تطبيق المنتجات الابتكارية المطورة ذاتيًا في الأسواق، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، وآلات التشغيل الصناعية، والمحامل الدقيقة، مما عزز بشكلٍ أكبر القدرات الأساسية للشركة في هذا القطاع.

مع وصول نفقات البحث والتطوير إلى 6.164 مليار يوان صيني (904.26 مليون دولار أمريكي) في عام 2025، تواصل Shanghai Electric استثماراتها المرتفعة والمستمرة في البحث والتطوير، بما يدعم الابتكار التكنولوجي وتحديثات المنتجات.

تعزيز التحسين الصناعي وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية

ردًا على استفسارات المستثمرين بشأن نشر الروبوتات، وتطور أعمال معدات الطيران، وصادرات معدات الطاقة النووية، وتوقعات مناقصات الطاقة التي تعمل بالفحم، وصادرات التوربينات الغازية، أكدت شركة Shanghai Electric التزامها بتعزيز مكانتها في مجال معدات الطاقة، ورفع كفاءة تشغيل المعدات الصناعية، وتوسيع قدراتها في تقديم الخدمات المتكاملة على المستوى العالمي.

الطاقة التقليدية: تعزيز قدرات تنظيم الشبكات الكهربائية ودعم الترقيات منخفضة الكربون، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتقنيات الاندماج النووي.

التصنيع المتقدم: توسيع نطاق تطوير الروبوتات، ومعدات الطيران، وآلات التشغيل المتقدمة، مع التركيز على تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية الجوهرية.

النمو في الخارج: تعميق التواجد في الأسواق الدولية، مع تعزيز القدرات في مجالات تحلية المياه، ونقل وتوزيع الطاقة، ومعدات الطاقة.

تنفيذ أولويات عام 2026 من خلال الابتكار والتحول الرقمي

في عام 2026، ستواصل شركة Shanghai Electric تعزيز القدرة التنافسية الأساسية من خلال اعتماد الابتكار التكنولوجي كمحرك رئيسي، والتحول الرقمي كاتجاه إستراتيجي أساسي، والتنمية الخضراء كقاعدة جوهرية؛ للارتقاء بالصناعات التقليدية إلى مستويات متقدمة، وتوسيع نطاق القطاعات الإستراتيجية الناشئة، واتخاذ خطوات استباقية نحو تطوير صناعات المستقبل.

للتواصل: Wenqing Cao، البريد الإلكتروني: [email protected]