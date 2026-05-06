Sinopec เปิดตัว "Fenghuo" เอไอเอเจนต์รายแรกของวงการ พลิกโฉม AI สู่พนักงานดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับมืออาชีพ
News provided bySINOPEC
06 May, 2026, 21:09 CST
ปักกิ่ง, 6 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) ประกาศเปิดตัว "Fenghuo" เอไอเอเจนต์ (AI Agent) สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบดิจิทัลรายแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมด้วยศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง
เอไอเอเจนต์ "Fenghuo" มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เชื่อมต่อการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยทำหน้าที่เสมือนเป็น "เพื่อนร่วมงานดิจิทัล" สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นวัตกรรมนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ AI มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระในภาคปิโตรเคมี ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในความพยายามของ Sinopec ที่จะยกระดับ AI จากเครื่องมือทั่วไปสู่การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม พร้อมทั้งช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ ๆ ในทางเทคโนโลยี เพื่อให้พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดได้อย่างมีคุณภาพ
เอไอเอเจนต์ "Fenghuo" พัฒนาขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ Sinopec อย่าง "Great Wall" โดยประสบความสำเร็จในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
- สั่งสมองค์ความรู้เฉพาะทางในระดับลึก: ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญกว่าหนึ่งพันล้านรายการ ทำให้ระบบเปรียบเสมือนห้องสมุดปิโตรเคมีเคลื่อนที่ในทุกการปฏิบัติงาน ทั้งยังมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
- ใช้ชุดเครื่องมือเฉพาะทางและข้อมูลองค์กรได้อย่างแม่นยำ: สามารถสั่งการระบบจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรม สร้างแบบจำลองกระบวนการผลิต และระบบอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการการคำนวณทางวิศวกรรมได้อย่างครบวงจร
- ปฏิบัติงานในภารกิจที่ซับซ้อนได้อย่างเสถียรและต่อเนื่อง: สามารถวิเคราะห์แยกย่อยขั้นตอนในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนได้โดยอิสระ พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแม่นยำ แม้ต้องดำเนินการต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง
สำหรับการเปิดตัว "Fenghuo" ในระยะแรกนั้น ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ Fenghuo, วิศวกร Fenghuo, นักเขียนโปรแกรม Fenghuo และผู้ช่วย Fenghuo โดยในบทบาทนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจะทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิต ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ภารกิจต่าง ๆ อย่างอิสระ และใช้งานซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทาง เช่น วิเคราะห์การพัฒนาแหล่งน้ำมันแบบไดนามิก และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกลั่น ขณะเดียวกัน ผู้ช่วย Fenghuo จะสนับสนุนพนักงานในการจัดการข้อมูล จัดทำรายงาน และงานรูทีนอื่น ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนสำนักงานในแต่ละวัน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Sinopec ได้ผลักดันวิสัยทัศน์ "Digital and Intelligent Sinopec" อย่างต่อเนื่อง และในระยะต่อไป บริษัทฯ จะใช้เอไอเอเจนต์อุตสาหกรรมอย่าง "Fenghuo" เป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดการใช้งานแบบบูรณาการ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อเดินหน้าส่งเสริมอัจฉริยภาพทางดิจิทัล และพัฒนาภาคพลังงานและเคมีภัณฑ์ของจีนอย่างมีคุณภาพ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sinopec.com/listco/en/
