Sinopec تُطلق وكيل الذكاء الاصطناعي الصناعي "Fenghuo": إنجاز يُعدّ الأول من نوعه في القطاع، يحوّل الذكاء الاصطناعي إلى موظفين رقميين وخبراء متخصصين في المجال

بكين، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة China Petroleum & Chemical Corporation (يُشار إليها باسم "Sinopec"، المُدرجة في بورصة هونج كونج بالرمز: 0386) عن إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي الصناعي "Fenghuo "، وهو أول خبير رقمي في قطاع البتروكيماويات قادر على المشاركة الفعّالة في العمليات الإنتاجية.

يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي "Fenghuo" تحليل بيانات الإنتاج، والتفاعل مع البرمجيات الصناعية، وتوليد مخرجات بحثية علمية وهندسية، ليعمل عمليًا بصفته "زميلاً رقميًا" لموظفي قطاع البتروكيماويات. ويمثل هذا الابتكار أول مرة يصل فيها الذكاء الاصطناعي إلى مستوى القدرة التشغيلية المستقلة داخل قطاع البتروكيماويات، وهو ما يُعد محطة مفصلية في جهود شركة Sinopec للانتقال بالذكاء الاصطناعي من مجرد أداة عامة إلى محرّك أساسي للإنتاجية الصناعية — بما يضخ زخمًا تكنولوجيًا جديدًا في مسار التنمية عالية الجودة لسلسلة القيمة الصناعية بأكملها.

صُمِّم وكيل الذكاء الاصطناعي "Fenghuo" على النموذج اللغوي الكبير "Great Wall" المُقدَّم من شركة Sinopec، ويحقق ثلاثة ابتكارات رئيسية:

تراكم عميق للمعرفة المتخصصة في المجال : يضم النظام أكثر من مليار من الخبرات والرؤى المتخصصة، بما يعادل حمل مكتبة بتروكيماوية متكاملة في كل مهمة، مع قدرته على التعلم المستمر والتطور الذاتي بشكلٍ متكرر.

توظيف دقيق لسلاسل الأدوات والبيانات المؤسسية المتخصصة : يستطيع تشغيل أنظمة المحاكاة الصناعية ونمذجة العمليات وغيرها من الأدوات التقنية، لإكمال الحسابات الهندسية.

تنفيذ مستقر للمهام المعقدة طويلة الأمد : يمتلك القدرة على تفكيك العمليات الصناعية متعددة الخطوات بشكلٍ مستقل، مع الحفاظ على أداء موثوق خلال عمليات تشغيلية مستمرة قد تمتد لساعات طويلة دون انقطاع.

يشمل النشر الأول لوكيل الذكاء الاصطناعي "Fenghuo" أربع وظائف رئيسية: عالِم Fenghuo، ومهندس Fenghuo، ومبرمج Fenghuo، ومساعد Fenghuo. ويُعد دورا العالِم والمهندس من الوظائف الإنتاجية الأساسية، حيث يتوليان تحليل المهام بشكلٍ مستقل، واستخدام البرمجيات الصناعية المتخصصة لتنفيذ أعمال دقيقة، مثل تحليل تطوير حقول النفط بشكلٍ ديناميكي، وتحسين عمليات التكرير. أما مساعد Fenghuo، فإنه يدعم الموظفين في تنظيم البيانات، وكتابة التقارير، وغيرها من المهام الروتينية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المكتبي اليومي بشكلٍ ملحوظ.

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت شركة Sinopec دفع رؤيتها نحو "Sinopec الرقمية والذكية". وفي المرحلة المقبلة، ستعتمد الشركة على وكيل الذكاء الاصطناعي الصناعي "Fenghuo" كنقطة انطلاق لتعزيز التكامل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بشكلٍ متسارع عبر سلسلة صناعة البتروكيماويات بأكملها، بما يضيف زخمًا متجددًا من الذكاء الرقمي إلى مسار التنمية عالية الجودة لقطاع الطاقة والصناعات الكيميائية في الصين.

