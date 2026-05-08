Sinopec、産業用AIエージェント「Fenghuo」を発表：業界初、AIをデジタル従業員やドメインエキスパートへと変革

北京、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation（以下「Sinopec」、HKG：0386）は、石油化学分野で初となる、生産現場へ積極的に参画可能なデジタルエキスパート、「Fenghuo」産業用AIエージェントを発表しました。

「Fenghuo」AIエージェントは、生産データの分析、産業用ソフトウェアとの連携、科学研究およびエンジニアリング成果の生成が可能であり、石油化学に従事する従業員にとっての実質的な「デジタル同僚」として機能します。この革新は、石油化学分野においてAIによる自律運用能力が初めて実現したことを示すものであり、AIを単なる汎用ツールから、産業生産性の中核的な推進力へと進化させるというSinopecの取り組みにおける重要なマイルストーンとなります。これにより、産業チェーン全体の高品質な発展に新たな技術的弾みがつくことになります。

Sinopecの「Great Wall」大規模モデルをベースとした「Fenghuo」インテリジェントエージェントは、3つの大きなブレイクスルーを達成しました：

深いドメイン知識の蓄積 ：10億件以上の専門的な知見や経験を統合しており、あらゆるタスクにおいて石油化学の図書館を丸ごと携えているに等しい知識を備えつつ、継続的な学習と自律的な反復が可能です。

：10億件以上の専門的な知見や経験を統合しており、あらゆるタスクにおいて石油化学の図書館を丸ごと携えているに等しい知識を備えつつ、継続的な学習と自律的な反復が可能です。 専門的なツールチェーンと企業データの正確な活用 ：産業シミュレーションやプロセスモデリングなどのシステムを操作し、エンジニアリング計算を完遂します。

：産業シミュレーションやプロセスモデリングなどのシステムを操作し、エンジニアリング計算を完遂します。 長期にわたる複雑なタスクの安定した実行：多段階の産業プロセスを自律的に分解し、数時間に及ぶ連続稼働中も信頼性の高いパフォーマンスを維持します。

「Fenghuo」AIエージェントの最初の展開では、以下の4つの役割を担います：Fenghuo Scientist、Fenghuo Engineer、Fenghuo Programmer、およびFenghuo Assistant。Scientist（科学者）とEngineer（エンジニア）は生産性の中核を担う役割として、タスクを自律的に分析し、産業用ソフトウェアを活用して、動的な油田開発分析や精製プロセスの最適化などの専門業務を遂行します。一方で、Fenghuo Assistant（アシスタント）は、データの整理、レポート作成、その他のルーチンワークをサポートし、日常的な業務効率を向上させます。

近年、Sinopecは「デジタル・インテリジェントなSinopec（Digital and Intelligent Sinopec）」というビジョンを継続的に推進してきました。今後、同社は「Fenghuo」産業用AIエージェントを足がかりとして、石油化学産業チェーン全体におけるAIの統合活用と進化をさらに促進し、中国のエネルギー・化学部門の高品質な発展に新たなデジタルインテリジェンスを注入し続けます。

詳しくは、http://www.sinopec.com/listco/en/をご覧ください。

SOURCE SINOPEC