Sinopec Melancarkan Ejen AI Industri "Fenghuo": Peneraju Industri yang Menjadikan AI sebagai Pekerja Digital dan Pakar Domain

BEIJING, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) telah memperkenalkan ejen AI industri "Fenghuo", pakar digital pertama dalam sektor petrokimia yang mampu terlibat secara aktif dalam operasi pengeluaran.

Ejen AI "Fenghuo" mampu menganalisis data pengeluaran, berinteraksi dengan perisian industri, dan menjana hasil penyelidikan saintifik dan kejuruteraan, sekali gus berfungsi sebagai "rakan sekerja digital" kepada pekerja petrokimia. Inovasi ini menandakan kali pertama AI mencapai keupayaan operasi bebas dalam sektor petrokimia, satu pencapaian penting dalam usaha Sinopec untuk memajukan AI daripada alat serba guna kepada pemacu teras produktiviti industri—menyuntik momentum teknologi baharu ke dalam pembangunan berkualiti tinggi keseluruhan rantaian industri.

Dibangunkan berasaskan model besar "Great Wall" milik Sinopec, ejen pintar "Fenghuo" mencapai tiga kejayaan utama:

Pengumpulan pengetahuan domain mendalam : mengintegrasikan lebih satu bilion pandangan dan pengalaman pakar, seolah-olah membawa keseluruhan perpustakaan petrokimia dalam setiap tugasan, sambil mampu belajar secara berterusan dan melakukan iterasi autonomi.

Penggunaan tepat rantaian alat khusus dan data perusahaan : mengendalikan simulasi industri, pemodelan proses dan sistem lain untuk melaksanakan pengiraan kejuruteraan.

Pelaksanaan stabil tugasan kompleks dalam tempoh yang panjang: mampu memecahkan proses industri berbilang langkah secara autonomi serta mengekalkan prestasi yang boleh dipercayai dalam operasi berterusan selama beberapa jam.

Pelaksanaan pertama ejen AI "Fenghuo" merangkumi empat peranan: Fenghuo Scientist, Fenghuo Engineer, Fenghuo Programmer dan Fenghuo Assistant. Peranan Scientist dan Engineer bertindak sebagai fungsi produktiviti teras, menganalisis tugasan secara autonomi serta memanfaatkan perisian industri untuk melaksanakan kerja khusus seperti analisis pembangunan medan minyak dinamik dan pengoptimuman proses penapisan. Sementara itu, Fenghuo Assistant membantu pekerja dalam penyusunan data, penulisan laporan dan tugasan rutin lain, sekali gus meningkatkan kecekapan kerja pejabat harian.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Sinopec terus memajukan visi "Digital and Intelligent Sinopec". Pada masa hadapan, syarikat akan menjadikan ejen AI industri "Fenghuo" sebagai pemangkin untuk terus menggalakkan aplikasi bersepadu dan evolusi berulang kecerdasan buatan merentas keseluruhan rantaian industri petrokimia, sekali gus menyuntik kecerdasan digital baharu ke dalam pembangunan berkualiti tinggi sektor tenaga dan kimia China.

