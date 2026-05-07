시노펙, '펑훠' 산업용 AI 에이전트 출시: AI를 디지털 직원이자 도메인 전문가로 전환하는 업계 최초 혁신

베이징, 2026년 5월 7일 /PRNewswire/ -- 중국석유화공집단공사(China Petroleum & Chemical Corporation, '시노펙(Sinopec)', HKG: 0386)가 생산 운영에 적극적으로 참여할 수 있는 석유화학 부문 최초의 디지털 전문가인 '펑훠(Fenghuo)' 산업용 AI 에이전트를 공개했다.

'펑훠' AI 에이전트는 생산 데이터를 분석하고, 산업용 소프트웨어와 상호작용을 하며, 과학 연구 및 엔지니어링 성과를 생성할 수 있어 본질적으로 석유화학 직원들의 '디지털 동료' 역할을 한다. 이 혁신은 AI가 석유화학 부문에서 독립적인 운영 역량을 달성한 최초의 사례로, AI를 범용 도구에서 산업 생산성의 핵심 동력으로 발전시키려는 시노펙의 노력에서 중요한 이정표가 되며 전체 산업 체인의 고품질 발전에 새로운 기술적 모멘텀을 주입한다.

시노펙의 '만리장성(Great Wall)' 대형 모델을 기반으로 구축된 '펑훠' 지능형 에이전트는 3가지 주요 돌파구를 달성했다.

심층적인 도메인 지식 축적: 10억 개 이상의 전문가 통찰력과 경험을 통합해 모든 작업에서 전체 석유화학 라이브러리를 보유한 것과 동일한 효과를 내는 동시에 지속적인 학습과 자율적 반복이 가능하다.

10억 개 이상의 전문가 통찰력과 경험을 통합해 모든 작업에서 전체 석유화학 라이브러리를 보유한 것과 동일한 효과를 내는 동시에 지속적인 학습과 자율적 반복이 가능하다. 전문 도구 체인과 기업 데이터의 정확한 활용: 산업용 시뮬레이션, 공정 모델링 및 기타 시스템을 운영하여 엔지니어링 계산을 완료한다.

산업용 시뮬레이션, 공정 모델링 및 기타 시스템을 운영하여 엔지니어링 계산을 완료한다. 장기간에 걸친 복잡한 작업의 안정적 실행: 다단계 산업 프로세스를 자율적으로 분해하고 수 시간 지속되는 연속 운영 중에 신뢰할 수 있는 성능을 유지한다.

'펑훠' AI 에이전트의 첫 번째 배포는 펑훠 과학자(Fenghuo Scientist), 펑훠 엔지니어(Fenghuo Engineer), 펑훠 프로그래머(Fenghuo Programmer), 펑훠 어시스턴트(Fenghuo Assistant)라는 4가지 역할에 걸쳐 이루어진다. 과학자와 엔지니어는 핵심 생산성 역할로서 작업을 자율적으로 분석하고 산업용 소프트웨어를 활용하여 동적 유전 개발 분석 및 정제 프로세스 최적화와 같은 전문 작업을 수행한다. 한편 펑훠 어시스턴트는 직원들의 데이터 정리, 보고서 작성 및 기타 일상 업무를 도와 일상 사무 효율성을 개선한다.

최근 몇 년간 시노펙은 '디지털 지능형 시노펙(Digital and Intelligent Sinopec)'의 비전을 지속적으로 발전시켜 왔다. 앞으로 회사는 '펑훠' 산업용 AI 에이전트를 발판으로 삼아 석유화학 산업 체인 전반에 걸친 인공지능의 통합 적용과 반복적 진화를 촉진하고, 중국 에너지 및 화학 부문의 고품질 발전에 새로운 디지털 지능을 지속적으로 주입할 것이다.

자세한 정보는 http://www.sinopec.com/listco/en/을 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE SINOPEC