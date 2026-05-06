- Sinopec lanza el agente de IA industrial "Fenghuo": una primicia en la industria que convierte la IA en empleados digitales y expertos en el sector

BEIJING, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) ha presentado el agente de IA industrial "Fenghuo", el primer experto digital en el sector petroquímico capaz de participar activamente en las operaciones de producción.

El agente de IA "Fenghuo" puede analizar datos de producción, interactuar con software industrial y generar resultados de investigación científica e ingeniería, funcionando esencialmente como un "colega digital" para los empleados petroquímicos. Esta innovación marca la primera vez que la IA alcanza capacidad operativa independiente en el sector petroquímico, un hito clave en los esfuerzos de Sinopec por impulsar la IA de una herramienta de propósito general a un motor fundamental de la productividad industrial, inyectando un nuevo impulso tecnológico al desarrollo de alta calidad de toda la cadena de valor de la industria.

Construido sobre el modelo a gran escala "Great Wall" de Sinopec, el agente inteligente "Fenghuo" logra tres avances importantes:

Acumulación de profundo conocimiento del sector: integra más de mil millones de conocimientos y experiencias de expertos, lo que equivale a llevar consigo una biblioteca petroquímica completa en cada tarea, con capacidad de aprendizaje continuo e iteración autónoma.

integra más de mil millones de conocimientos y experiencias de expertos, lo que equivale a llevar consigo una biblioteca petroquímica completa en cada tarea, con capacidad de aprendizaje continuo e iteración autónoma. Utilización precisa de cadenas de herramientas especializadas y datos empresariales: opera sistemas de simulación industrial, modelado de procesos y otros sistemas para completar cálculos de ingeniería.

opera sistemas de simulación industrial, modelado de procesos y otros sistemas para completar cálculos de ingeniería. Ejecución estable de tareas complejas durante periodos prolongados: descompone de forma autónoma procesos industriales de múltiples pasos y mantiene un rendimiento fiable durante operaciones continuas de varias horas.

La primera implementación del agente de IA "Fenghuo" abarca cuatro roles: Científico Fenghuo, Ingeniero Fenghuo, Programador Fenghuo y Asistente Fenghuo. El Científico y el Ingeniero desempeñan funciones clave para la productividad, analizando tareas de forma autónoma y utilizando software industrial para realizar trabajos especializados, como el análisis dinámico del desarrollo de yacimientos petrolíferos y la optimización de procesos de refinación. Por su parte, el Asistente Fenghuo ayuda a los empleados con la organización de datos, la redacción de informes y otras tareas rutinarias, mejorando la eficiencia diaria en la oficina.

En los últimos años, Sinopec ha impulsado continuamente su visión de una "Sinopec Digital e Inteligente". De cara al futuro, la compañía utilizará el agente de IA industrial "Fenghuo" como plataforma para promover aún más la aplicación integrada y la evolución iterativa de la inteligencia artificial en toda la cadena de la industria petroquímica, inyectando continuamente nuevas tecnologías digitales en el desarrollo de alta calidad del sector energético y químico de China.

Para más información, visite http://www.sinopec.com/listco/en/.

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