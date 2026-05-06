Sinopec lance l'agent d'IA industriel « Fenghuo » : une première dans l'industrie qui transforme l'IA en employés numériques et en experts métiers

PÉKIN, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) a dévoilé l'agent d'IA industriel « Fenghuo », le premier expert numérique du secteur pétrochimique capable de participer activement aux opérations de production.

L'agent d'IA « Fenghuo » peut analyser les données de production, interagir avec les logiciels industriels et générer des résultats de recherche scientifique et d'ingénierie, fonctionnant essentiellement comme un « collègue numérique » pour les employés de la pétrochimie. Cette innovation marque la première fois que l'IA atteint une capacité opérationnelle indépendante dans le secteur pétrochimique, une étape clé dans les efforts de Sinopec pour faire passer l'IA d'un outil d'usage général à un moteur central de la productivité industrielle, insufflant un nouvel élan technologique dans le développement de haute qualité de l'ensemble de la chaîne industrielle.

Construit sur le grand modèle « Great Wall » de Sinopec, l'agent intelligent « Fenghuo » réalise trois percées majeures :

Acquisition de connaissances approfondies du domaine : intégrer plus d'un milliard de connaissances et d'expériences d'experts, ce qui équivaut à transporter une bibliothèque pétrochimique entière avec chaque tâche tout en étant capable d'apprentissage continu et d'itération autonome.

: intégrer plus d'un milliard de connaissances et d'expériences d'experts, ce qui équivaut à transporter une bibliothèque pétrochimique entière avec chaque tâche tout en étant capable d'apprentissage continu et d'itération autonome. Utilisation précise des chaînes d'outils spécialisés et des données d'entreprise : exploiter la simulation industrielle, la modélisation des processus et d'autres systèmes pour effectuer des calculs d'ingénierie.

: exploiter la simulation industrielle, la modélisation des processus et d'autres systèmes pour effectuer des calculs d'ingénierie. Exécution stable de tâches complexes sur de longues périodes : décomposer de manière autonome les processus industriels à plusieurs étapes et maintenir des performances fiables pendant les opérations continues qui durent plusieurs heures.

Le premier déploiement de l'agent d'IA « Fenghuo » couvre quatre rôles : Fenghuo Scientifique, Fenghuo Ingénieur, Fenghuo Programmeur et Fenghuo Assistant. Les versions Scientifique et Ingénieur jouent des rôles fondamentaux en matière de productivité en analysant de façon autonome les tâches et en tirant parti de logiciels industriels pour effectuer des travaux spécialisés, comme l'analyse dynamique du développement des champs pétrolifères et l'optimisation des procédés de raffinage. Pendant ce temps, Fenghuo Assistant aide les employés à organiser les données, à rédiger des rapports et à accomplir d'autres tâches routinières, ce qui améliore l'efficacité quotidienne au bureau.

Ces dernières années, Sinopec n'a cessé de faire progresser sa vision d'un « Sinopec numérique et intelligent ». À l'avenir, l'entreprise utilisera l'agent d'IA industriel « Fenghuo » comme tremplin pour promouvoir davantage l'application intégrée et l'évolution itérative de l'intelligence artificielle dans toute la chaîne de l'industrie pétrochimique, injectant continuellement de nouvelles informations numériques dans le développement de haute qualité du secteur énergétique et chimique chinois.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.sinopec.com/listco/en/.

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