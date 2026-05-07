Sinopec bringt den industriellen KI-Agenten „Fenghuo" auf den Markt: Eine Branchenneuheit, die KI in digitale Mitarbeiter und Fachexperten verwandelt

BEIJING, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation („Sinopec", HKG: 0386) hat den industriellen KI-Agenten „Fenghuo" vorgestellt, den ersten digitalen Experten in der petrochemischen Industrie, der aktiv in den Produktionsbetrieb eingebunden werden kann.

Der KI-Agent „Fenghuo" kann Produktionsdaten analysieren, mit industrieller Software interagieren und wissenschaftliche Forschungs- und Engineering-Ergebnisse generieren, wodurch er im Wesentlichen als „digitaler Kollege" für Mitarbeiter in der petrochemischen Industrie fungiert. Diese Innovation markiert das erste Mal, dass KI im petrochemischen Sektor unabhängige Betriebsfähigkeit erreicht – ein wichtiger Meilenstein in Sinopecs Bemühungen, KI von einem Allzweckwerkzeug zu einem zentralen Motor der industriellen Produktivität zu entwickeln und damit der hochwertigen Entwicklung der gesamten Industriekette neue technologische Impulse zu verleihen.

Aufbauend auf Sinopecs großem „Great Wall"-Modell erzielt der intelligente Agent „Fenghuo" drei wesentliche Durchbrüche:

Umfassende Anhäufung von Fachwissen: : Durch die Integration von über einer Milliarde Expertenerkenntnissen und -erfahrungen verfügt er bei jeder Aufgabe über das Äquivalent einer ganzen petrochemischen Bibliothek und ist gleichzeitig zu kontinuierlichem Lernen und autonomer Iteration fähig.

: Durch die Integration von über einer Milliarde Expertenerkenntnissen und -erfahrungen verfügt er bei jeder Aufgabe über das Äquivalent einer ganzen petrochemischen Bibliothek und ist gleichzeitig zu kontinuierlichem Lernen und autonomer Iteration fähig. Präzise Nutzung spezialisierter Toolchains und Unternehmensdaten : Er betreibt industrielle Simulationen, Prozessmodellierungen und andere Systeme, um technische Berechnungen durchzuführen.

: Er betreibt industrielle Simulationen, Prozessmodellierungen und andere Systeme, um technische Berechnungen durchzuführen. Stabile Ausführung komplexer Aufgaben über längere Zeiträume: autonome Aufschlüsselung mehrstufiger industrieller Prozesse und Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Leistung während mehrstündiger Dauerbetrieb.

Der erste Einsatz des „Fenghuo"-KI-Agenten umfasst vier Rollen: Fenghuo Scientist, Fenghuo Engineer, Fenghuo Programmer und Fenghuo Assistant. Der Scientist und der Engineer fungieren als zentrale Produktivitätsrollen, analysieren Aufgaben autonom und nutzen industrielle Software, um spezialisierte Arbeiten durchzuführen, wie beispielsweise die Analyse der dynamischen Ölfelderschließung und die Optimierung von Raffinerieprozessen. Der Fenghuo Assistant unterstützt die Mitarbeiter unterdessen bei der Datenorganisation, der Erstellung von Berichten und anderen Routineaufgaben und verbessert so die tägliche Büroeffizienz.

In den letzten Jahren hat Sinopec die Vision eines „digitalen und intelligenten Sinopec" kontinuierlich vorangetrieben. In Zukunft wird das Unternehmen den industriellen KI-Agenten „Fenghuo" als Sprungbrett nutzen, um die integrierte Anwendung und iterative Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz entlang der gesamten petrochemischen Industriekette weiter voranzutreiben und so kontinuierlich neue digitale Intelligenz in die hochwertige Entwicklung des chinesischen Energie- und Chemiesektors einzubringen.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.sinopec.com/listco/en/.

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