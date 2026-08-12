STARTRADER Berikan Kemas Kini Mengenai Profil Ulasan Trustpilot

DUBAI, UAE, 11 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER sedang mengadakan perbincangan berterusan dengan Trustpilot mengenai cadangan untuk menyatukan profil ulasan sedia adanya kepada satu penyenaraian. Perkara tersebut masih dalam perbincangan dan tiada garis masa bagi penyelesaiannya telah disahkan. STARTRADER mengesahkan bahawa perkara tersebut setakat ini tidak memberi sebarang kesan terhadap operasi atau perkhidmatan pelanggannya.

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

Seiring dengan perkembangan STARTRADER merentasi pelbagai rantau, profil Trustpilot yang berasingan telah diwujudkan dari semasa ke semasa untuk entiti dan pasaran yang berbeza. Satu profil yang disatukan akan memberikan pelanggan gambaran keseluruhan yang lebih jelas mengenai maklum balas pelanggan STARTRADER merentasi pelbagai rantau.

Sesetengah pelanggan mungkin menyedari perubahan pada kehadiran STARTRADER di Trustpilot, termasuk penarafan yang dipaparkan, jumlah ulasan atau sejarah ulasan. Perubahan ini tidak berkaitan dengan cadangan penyatuan yang dinyatakan di atas, mahupun dengan platform dagangan, produk atau sokongan pelanggan STARTRADER, yang kesemuanya terus beroperasi seperti biasa.

STARTRADER akan memberikan kemas kini selanjutnya seiring dengan perkembangan perbincangan bersama Trustpilot. Pelanggan yang mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini boleh menghubungi STARTRADER melalui saluran sokongan pelanggan yang disediakan.

Maklumat Tentang STARTRADER

STARTRADER ialah broker pelbagai aset global yang memperkasa rakan kongsi runcit dan institusi untuk mengakses pasaran global melalui pelbagai platform, termasuk MetaTrader, STARTRADER APP dan STAR Copy. STARTRADER beroperasi melalui entiti yang dilesenkan dan dikawal selia oleh pihak berkuasa termasuk CMA, ASIC, FSCA, FSA dan FSC, menggabungkan tadbir urus yang kukuh dengan pendekatan mengutamakan pelanggan, memberikan perkhidmatan kepada pelanggan runcit serta rakan kongsi dengan komitmen terhadap ketelusan, kebolehpercayaan, dan pertumbuhan jangka panjang.