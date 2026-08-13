Stevie® Awards anuncia os vencedores do The International Business Awards® de 2026, que representam 78 países e territórios.

A 23ª edição anual do The International Business Awards®, a principal premiação empresarial do mundo, reconhece organizações, executivos, empreendedores e equipes de destaque pelo mundo afora.

FAIRFAX, Virgínia, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Organizações e executivos de alto desempenho no mundo inteiro foram reconhecidos como vencedores dos prêmios Stevie® Award de Ouro, Prata e Bronze na 23ª edição anual do The International Business Awards® (IBAs), o único programa internacional e abrangente de premiação empresarial do mundo.

Organizações e executivos de alto desempenho em todo o mundo foram reconhecidos com os prêmios Stevie® Award de Ouro, Prata e Bronze na 23ª edição anual do The International Business Awards® (IBAs), o único programa internacional e abrangente de reconhecimento empresarial do mundo. Mais de 3.800 indicações de organizações em 78 países e territórios foram avaliadas por mais de 210 profissionais da área de negócios, que atuaram como jurados.

Mais de 3.800 indicações de organizações em 78 países e territórios foram avaliadas por mais de 210 profissionais de negócios que atuaram como juízes em 11 comitês especializados. Os vencedores foram selecionados com base na média das pontuações atribuídas durante o processo de avaliação independente.

O site iba.stevieawards.com disponibiliza uma lista completa dos vencedores do Stevie Award de Ouro, Prata e Bronze de 2026, organizados por categoria.

Organizações com o maior número de vitórias nos Stevie Awards

A Viettel é a grande vencedora dos prêmios Stevie® de Ouro, Prata e Bronze. As organizações Viettel conquistaram um total de 28 prêmios, com destaque para a Viettel Cambodia Pte., Ltd. e a Viettel Peru S.A.C., com seis prêmios cada. Outras organizações vencedoras da Viettel incluem a Viettel Post Joint Stock Corporation, a Viettel Burundi (Lumitel), a Viettel Solutions, a Viettel Tanzania PLC (Halotel), a Viettel Global, o Grupo Viettel, a Viettel IDC e a Viettel Timor.

Outros vencedores de quatro ou mais Stevie Awards de Ouro incluem:

9 Stevies de Ouro

Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipinas

7 Stevies de Ouro

Cathay United Bank, Taipei, Taiwan

LLYC, Madrid, Espanha

Tata Consultancy Services, diversas localidades

6 Stevies de Ouro

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan

HALKBANK, Atasehir, Turquia

IBM, diversas localidades

Megaworld Foundation, Inc. e Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipinas

pladis, İstanbul, Turquia

QNB, İstanbul, Turquia

The Development Bureau of the HKSARG e the Construction Industry Council, Hong Kong

5 Stevies de Ouro

CarrefourSA, Maltepe, Turquia

Leobit, Austin, TX, EUA

Miral, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

4 Stevies de Ouro

Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Addvox, Cidade do México, México

AS Watson, Milão, Itália e Hong Kong

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turquia

Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipinas

Cisco Systems, San Jose, CA, EUA

George Capital Finance Solutions, Sydney, Austrália

HeyMo® The Experience Design Company, İstanbul, Turquia

Noguchi x, Budapeste, Hungria

Türkiye Sigorta, Besiktas, Turquia

Cerimônia de premiação em Paris

Os vencedores serão homenageados durante uma cerimônia de gala com tapete vermelho na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, no Pullman Paris Montparnasse, em Paris, França. O evento também reconhecerá os vencedores deste ano do Stevie Awards for Great Employers, do Stevie Awards for Technology Excellence e do German Stevie Awards. A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o mundo e os ingressos já estão à venda.

"Parabenizamos todos os vencedores do International Business Awards de 2026 por suas conquistas excepcionais", disse Maggie Miller, presidente do Stevie Awards. "Os vencedores deste ano refletem a notável inovação, liderança e criatividade que vemos em organizações de todos os portes e setores em diferentes partes do mundo. Suas realizações estabeleceram um alto padrão de excelência, e estamos ansiosos para celebrar suas conquistas no palco em Paris, em outubro."

OS The International Business Awards são apresentados pela organização Stevie Awards, responsável por nove dos principais programas de premiação empresarial do mundo, incluindo o The American Business Awards® e o Stevie Awards for Women in Business.

Sobre o The International Business Awards

O The International Business Awards® é principal programa de premiação empresarial do mundo. Todas as organizações de qualquer parte do mundo — públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, grandes e pequenas — podem submeter indicações.

Conhecidos como os "International Stevies", os IBAs reconhecem realizações em mais de 200 categorias de premiação, abrangendo todos os aspectos do ambiente de trabalho. As categorias homenageiam organizações, executivos, empreendedores, equipes, produtos e serviços, tecnologia, inovação e transformação em IA, marketing, relações públicas, atendimento ao cliente, recursos humanos, sites, aplicativos, eventos, publicações, vídeos, podcasts, sustentabilidade, liderança de pensamento e inovação no setor público e governamental, entre muitos outros.

Os IBAs de 2026 também apresentam categorias específicas que reconhecem a excelência em inovação e transformação em IA e inovação no setor público e governamental, refletindo o cenário em constante evolução dos negócios globais.

As indicações para a edição de 2027 do IBA serão aceitas a partir de fevereiro.

Sobre o Stevie Awards

Desde 2002, o Stevie Awards está entre os principais programas de premiação empresarial do mundo, reconhecendo conquistas notáveis no ambiente de trabalho em diferentes partes do mundo. O nome "Stevie" deriva da palavra grega stephanos, que significa "coroado".

Os Stevie Awards incluem nove programas de premiação empresarial:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

A cada ano, os Stevie Awards recebem mais de 12.000 indicações de organizações em mais de 70 países e territórios, reconhecendo organizações de todos os portes e os profissionais por trás do seu sucesso.

Saiba mais em www.StevieAwards.com.

Assessoria de imprensa:

Nina Moore

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FONTE Stevie Awards