Se anuncian los ganadores de los Stevie® Awards, procedentes de 78 países y territorios, en los International Business Awards® 2026

La 23.ª edición de los International Business Awards®, el concurso de premios empresariales más importante del mundo, reconoce a organizaciones, ejecutivos, emprendedores y equipos destacados de todo el mundo

FAIRFAX, Virginia, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Organizaciones y ejecutivos de todo el mundo que han destacado por sus logros fueron galardonados con los Stevie® Awards de Oro, Plata y Bronce en la 23.ª edición de los International Business Awards® (IBA), el único programa internacional de premios empresariales de carácter global que abarca todos los ámbitos.

Organizaciones y ejecutivos de gran éxito de todo el mundo fueron galardonados con los Stevie® Awards de Oro, Plata y Bronce en la 23.ª edición de los International Business Awards® (IBA), el único programa internacional de premios empresariales de carácter global que abarca todos los ámbitos. Más de 210 profesionales del mundo empresarial, en calidad de miembros del jurado, evaluaron más de 3800 candidaturas presentadas por organizaciones de 78 países y territorios.

Más de 210 profesionales del mundo empresarial, en calidad de miembros del jurado repartidos en 11 comités especializados evaluaron más de 3800 candidaturas presentadas por organizaciones de 78 países y territorios. Los ganadores se seleccionaron en función de las puntuaciones medias otorgadas durante el proceso de evaluación independiente.

La lista completa de los ganadores de los Stevie Awards de Oro, Plata y Bronce de 2026, ordenados por categoría, está disponible en iba.stevieawards.com.

Organizaciones con más galardones de los Stevie Awards

La empresa que más Stevie Awards de Oro, Plata y Bronce ha ganado es Viettel. Las filiales de Viettel en todo el mundo obtuvieron un total de 28 premios, encabezadas por Viettel Cambodia Pte., Ltd. y Viettel Perú S.A.C., con seis premios cada una. Entre las demás organizaciones de Viettel galardonadas se encontraban Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC y Viettel Timor.

Entre los demás ganadores de cuatro o más Stevie Awards de Oro se encuentran:

9 Stevie Awards de Oro

Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipinas

7 Stevie Awards de Oro

Cathay United Bank, Taipéi, Taiwán

LLYC, Madrid, España

Tata Consultancy Services, diversas sedes

6 Stevie Awards de Oro

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipéi, Taiwán

HALKBANK, Atasehir, Turquía

IBM, diversas sedes

Megaworld Foundation, Inc. y Megaworld Lifestyle Malls, Taguig, Filipinas

pladis, Estambul, Turquía

QNB, Estambul, Turquía

La Oficina de Desarrollo del Gobierno de la RAE de Hong Kong (DEVB) y el Consejo del Sector de la Construcción, Hong Kong

5 Stevie Awards de Oro

CarrefourSA, Maltepe, Turquía

Leobit, Austin, Texas, EE. UU.

Miral, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

4 Stevie Awards de Oro

Abu Dhabi Customs, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Addvox, Ciudad de México, México

AS Watson, Milán, Italia y Hong Kong

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turquía

Cebuana Lhuillier, Makati, Filipinas

Cisco Systems, San José, California, EE. UU.

George Capital Finance Solutions, Sídney, Australia

HeyMo® The Experience Design Company, Estambul, Turquía

Noguchi x, Budapest, Hungría

Türkiye Sigorta, Beşiktaş, Turquía

Ceremonia de entrega de premios en París

Los ganadores recibirán sus premios durante una gala de entrega de premios con alfombra roja que tendrá lugar el miércoles 28 de octubre de 2026 en el Pullman Paris Montparnasse de París, Francia. En el acto también se premiará a los ganadores de los Stevie Awards a las Mejores Empresas para Trabajar de este año, los Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica y los Stevie Awards Alemanes. La ceremonia se retransmitirá en directo a todo el mundo y las entradas ya están a la venta.

"Felicitamos a todos los ganadores de los International Business Awards 2026 por sus extraordinarios logros", declaró Maggie Miller, presidenta de los Stevie Awards. "Los ganadores de este año reflejan la extraordinaria innovación, liderazgo y creatividad que observamos en organizaciones de todos los tamaños y sectores de todo el mundo. Sus logros marcan un alto nivel de excelencia, y queremos celebrar sus éxitos sobre el escenario en París este mes de octubre".

Los International Business Awards son otorgados por la organización Stevie Awards, responsable de nueve de los principales programas de premios empresariales del mundo, entre los que se incluyen los American Business Awards® y los Stevie Awards for Women in Business.

Acerca de los International Business Awards

Los International Business Awards® son el programa de premios empresariales más prestigioso del mundo. Todas las organizaciones del mundo —públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, grandes y pequeñas— pueden presentar candidaturas.

Conocidos como los "International Stevies", los premios IBA reconocen logros en más de 200 categorías de premios que abarcan todos los aspectos del ámbito laboral. Las categorías incluyen organizaciones destacadas, directivos, emprendedores, equipos, productos y servicios, tecnología, innovación y transformación en inteligencia artificial, marketing, relaciones públicas, atención al cliente, recursos humanos, páginas web, aplicaciones, eventos, publicaciones, videos, podcasts, sostenibilidad, liderazgo intelectual e innovación en el sector público y la administración, entre muchas otras.

Los premios IBA 2026 también incluyen categorías específicas que reconocen la excelencia en Innovación y transformación en IA y en Innovación en el sector público y la administración, lo que refleja el panorama cambiante de los negocios a nivel mundial.

Las candidaturas para la edición de 2027 de los premios IBA se aceptarán a partir de febrero.

Acerca de los Stevie Awards

Desde 2002, los Stevie Awards figuran entre los programas de premios empresariales más prestigiosos del mundo y reconocen los logros más destacados en el ámbito laboral a nivel mundial. El nombre Stevie proviene de la palabra griega stephanos, que significa coronado.

Los Stevie Awards abarcan nueve categorías de premios empresariales:

Stevie Awards de Asia-Pacífico

Stevie Awards de Alemania

Stevie Awards de Oriente Medio y el Norte de África

Los American Business Awards®

Los International Business Awards®

Stevie Awards a las Mejores Empresas para Trabajar

Stevie Awards a las Mujeres Empresarias

Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica

Stevie Awards a las Ventas y la Atención al Cliente

Cada año, los Stevie Awards reciben más de 12 000 candidaturas procedentes de organizaciones de más de 70 países y territorios, y reconocen a organizaciones de todos los tamaños y a los profesionales que hay detrás de su éxito.

Para ver más información, visite www.StevieAwards.com.

Contacto de prensa:

Nina Moore

+1 703 547 8389

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FUENTE Stevie Awards