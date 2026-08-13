Giải Thưởng Stevie® công bố những người giành được Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế® năm 2026 đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế® Thường Niên lần thứ 23, cuộc thi giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, vinh danh các tổ chức, lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.

FAIRFAX, Va., ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Các tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp đạt thành tích cao trên toàn thế giới đã được vinh danh là người giành được Giải Thưởng Stevie® Vàng, Bạc và Đồng trong Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế® (IBAs) Thường Niên lần thứ 23, chương trình giải thưởng kinh doanh quốc tế toàn diện duy nhất trên thế giới.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Hơn 3.800 đề cử từ các tổ chức tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đánh giá bởi hơn 210 chuyên gia kinh doanh với vai trò là giám khảo thuộc 11 hội đồng chuyên môn. Các tổ chức, cá nhân chiến thắng được lựa chọn dựa trên điểm số trung bình được chấm trong quá trình đánh giá độc lập.

Danh sách đầy đủ những người giành Giải Thưởng Stevie Vàng, Bạc và Đồng năm 2026 theo từng hạng mục có tại iba.stevieawards.com.

Các tổ chức giành được Nhiều Giải Thưởng Stevie Nhất

Viettel là tổ chức giành được nhiều Giải Thưởng Stevie Vàng, Bạc và Đồng nhất. Các tổ chức thuộc Viettel trên toàn thế giới đã giành được tổng cộng 28 giải thưởng, trong đó dẫn đầu là Viettel Cambodia Pte., Ltd. và Viettel Peru S.A.C., mỗi tổ chức giành được 6 giải thưởng. Các tổ chức khác thuộc Viettel giành giải thưởng bao gồm Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC và Viettel Timor.

Những tổ chức, cá nhân khác giành được bốn Giải Thưởng Stevie Vàng trở lên bao gồm:

9 Giải Thưởng Stevie Vàng

Globe Telecoms, Inc., Manila, Philippines

7 Giải Thưởng Stevie Vàng

Cathay United Bank, Đài Bắc, Đài Loan

LLYC, Madrid, Tây Ban Nha

Tata Consultancy Services, nhiều địa điểm

6 Giải Thường Stevie Vàng

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Đài Bắc, Đài Loan

HALKBANK, Atasehir, Türkiye

IBM, nhiều địa điểm

Megaworld Foundation, Inc. và Megaworld Lifestyle Malls, Thành Phố Taguig, Philippines

pladis, İstanbul, Türkiye

QNB, İstanbul, Türkiye

Cục Phát Triển của Chính Quyền Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông (HKSARG) và Hội Đồng Ngành Xây Dựng Hồng Kông

5 Giải Thưởng Stevie Vàng

CarrefourSA, Maltepe, Türkiye

Leobit, Austin, TX, Hoa Kỳ

Miral, Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

4 Giải Thưởng Stevie Vàng

Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Addvox, Mexico City, Mexico

AS Watson, Milan, Ý và Hồng Kông

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Türkiye

Cebuana Lhuillier, Thành Phố Makati, Philippines

Cisco Systems, San Jose, CA, Hoa Kỳ

George Capital Finance Solutions, Sydney, Úc

HeyMo® The Experience Design Company, İstanbul, Türkiye

Noguchi x, Budapest, Hungary

Türkiye Sigorta, Besiktas, Türkiye

Lễ Trao Giải tại Paris

Các cá nhân và tổ chức chiến thắng sẽ được vinh danh tại sự kiện trao giải thảm đỏ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2026, tại khách sạn Pullman Paris Montparnasse ở Paris, Pháp. Sự kiện cũng sẽ vinh danh các tổ chức và cá nhân đoạt giải trong Giải Thưởng Stevie dành cho Nhà Tuyển Dụng Xuất Sắc, Giải Thưởng Stevie về Công Nghệ Xuất Sắc và Giải Thưởng Stevie của Đức năm nay. Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp trên toàn thế giới và hiện đã chính thức mở bán vé tham dự sự kiện.

"Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các tổ chức và cá nhân giành Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế 2026 vì những thành tựu nổi bật của họ", bà Maggie Miller, Chủ Tịch Giải Thưởng Stevie, phát biểu. "Các tổ chức và cá nhân giành giải thưởng năm nay phản ánh sự đổi mới, khả năng lãnh đạo và tính sáng tạo đáng kể mà chúng ta thấy ở các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề trên toàn thế giới. Những thành tựu của họ đã đặt ra một tiêu chuẩn cao về sự xuất sắc, và chúng tôi mong đợi được tôn vinh những thành tựu của họ trên sân khấu tại Paris vào tháng 10 này."

Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế được trao bởi tổ chức Giải Thưởng Stevie, đơn vị tổ chức 9 chương trình giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, bao gồm Giải Thưởng Kinh Doanh Hoa Kỳ® và Giải Thưởng Stevie dành cho Phụ Nữ trong Kinh Doanh.

Giới thiệu về Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế

Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế® là chương trình giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới. Tất cả các tổ chức trên toàn thế giới, bất kể công hay tư, vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, lớn hay nhỏ, đều đủ điều kiện gửi đề cử.

Được biết đến là "Giải Thưởng Stevies Quốc Tế", IBA công nhận thành tích trong hơn 200 hạng mục giải thưởng bao quát mọi khía cạnh của môi trường làm việc. Các hạng mục giải thưởng vinh danh các tổ chức, lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ, sản phẩm và dịch vụ, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi bằng AI, tiếp thị, quan hệ công chúng, dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, trang web, ứng dụng, sự kiện, ấn phẩm, video, podcast, phát triển bền vững, tư duy lãnh đạo, đổi mới trong khu vực công và chính phủ, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Giải Thưởng IBA năm 2026 cũng có các hạng mục riêng nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong Đổi Mới & Chuyển Đổi bằng AI và Đổi Mới trong Khu Vực Công & Chính Phủ, phản ánh bối cảnh kinh doanh toàn cầu đang không ngừng thay đổi.

Việc đề cử cho giải thưởng IBA năm 2027 sẽ bắt đầu nhận từ Tháng 2.

Giới thiệu về Giải Thưởng Stevie

Kể từ năm 2002, Giải Thưởng Stevie đã là chương trình giải thưởng kinh doanh hàng đầu thế giới, nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong môi trường làm việc trên toàn cầu. Tên gọi "Stevie" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ stephanos, có nghĩa là "đội vương miện".

Giải Thưởng Stevie bao gồm 9 chương trình giải thưởng kinh doanh:

Giải Thưởng Stevie khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Giải Thưởng Stevie của Đức

Giải Thưởng Stevie khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Giải Thưởng Kinh Doanh Hoa Kỳ®

Giải Thưởng Kinh Doanh Quốc Tế®

Giải Thưởng Stevie cho Nhà Tuyển Dụng Xuất Sắc

Giải Thưởng Stevie cho Phụ Nữ trong Kinh Doanh

Giải Thưởng Stevie về Công Nghệ Xuất Sắc

Giải Thưởng Stevie về Bán Hàng & Dịch Vụ Khách Hàng

Hàng năm, ban tổ chức Giải Thưởng Stevie nhận được hơn 12.000 đề cử từ các tổ chức tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhằm tôn vinh các tổ chức thuộc mọi quy mô và những chuyên gia đứng sau thành công của họ.

Tìm hiểu thêm tại www.StevieAwards.com.

Liên Hệ Truyền Thông:

Nina Moore

+1 703 547 8389

[email protected]

SOURCE Stevie Awards