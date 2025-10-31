Ultima Markets и Inter переносят свое сотрудничество с экрана на стадион

МИЛАН, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Ultima Markets отметила свое Региональное партнерство в азиатском регионе с клубом FC Internazionale Milano (Inter), собравшись в самом сердце Милана. То, что началось в Интернете, воплотилось в реальном мире, где страсть, эффективность и целеустремленность встретились на празднике общего стремления к совершенству.

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

Это мероприятие, состоявшееся в штаб-квартире клуба Inter, собрало команды руководителей обоих брендов для частной экскурсии по залам наследия и трофеев клуба и официальной церемонии подписания в пресс-центре. Торжества завершились на стадионе San Siro, где гости смотрели встречу Inter с Fiorentina в матче Серии А.

«Место, где легенды футбола творили историю, напоминает нам, что величие никогда не приходит случайно. Оно достигается благодаря дисциплине, видению и единству, — сказал Jean-Philippe Mota, член совета директоров Ultima Markets. — Это те же качества, которые определяют наше обслуживание трейдеров и формируют наш бренд».

Объявленное 29 августа 2025 года партнерство продолжало развиваться благодаря общим ценностям — честности, точности и амбициозности. Оно также послужило вдохновением для последней кампании Ultima Markets A Champion's Journey, которая прославляет стойкость и достижения в трейдинге через призму спорта.

Празднование в Милане стало очередной важной вехой для Ultima Markets, чья британская компания Ultima Markets UK Limited недавно получила разрешение Управления по регулированию финансовой деятельности (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании. Это достижение подчеркнуло приверженность компании прозрачности, доверию и глобальной репутации.

От экрана до стадиона — Ultima Markets и Inter доказали, что настоящие чемпионы добиваются результатов везде, куда их ведут амбиции.

О компании Ultima Markets

Ultima Markets — это лицензированный, отмеченный наградами мультиактивный брокер, предлагающий доступ к более чем 250 инструментам CFD на валюту, сырьевые товары, индексы и акции. Недавно компания была удостоена награды «Самая передовая мультиактивная торговая платформа Европы 2025» и стала первым CFD-брокером, присоединившимся к Глобальному договору ООН.

CFD (контракты на разницу) представляют собой сложные финансовые инструменты и сопряжены с высоким риском быстрой потери средств в связи с использованием кредитного плеча. Прежде чем начать заключение сделок, убедитесь, что вы полностью осознаете все риски.

О клубе Inter

Клуб FC Internazionale Milano (Inter), основанный в 1908 году, является одним из самых легендарных футбольных клубов Европы и известен своей богатой историей, знаковыми черно-синими цветами и множеством триумфов на национальных и международных турнирах. Имея более 530 миллионов болельщиков по всему миру и глубокие футбольные традиции, Inter продолжает расширять свое присутствие в ключевых регионах мира.

