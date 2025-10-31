Ultima Markets وInter يرتقيان بشراكتهما من الشاشة إلى أجواء الملعب

ميلانو، 31 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- احتفلت شركة Ultima Markets بتعزيز شراكتها الإقليمية لمنطقة آسيا مع نادي FC Internazionale Milano (Inter)، في حدث مميز جمع الطرفين وسط أجواء قلب مدينة ميلانو. ما بدأ على الإنترنت أصبح واقعًا ملموسًا، حيث اجتمعت الحماسة والأداء والهدف في احتفال يعكس شغفًا مشتركًا بالسعي نحو التميُّز.

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

عُقد الحدث في مقر نادي Inter، وجمع الفِرق القيادية من كلا العلامتين التجارية في جولة حصرية عبر غرف التراث والبطولات، تلاها مراسم التوقيع الرسمية في غرفة الإعلام. واختتمت الاحتفالات بأجواء مهيبة في ملعب سان سيرو، حيث استمتع الضيوف بمشاهدة مواجهة نادي Inter أمام Fiorentina ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

"يُذكّرنا الوقوف في المكان الذي صنع فيه أساطير كرة القدم تاريخها بأن العظمة لا تأتي مصادفة، بل تُبنى بالانضباط والرؤية وروح الوحدة"، حسبما قال Jean-Philippe Mota، عضو مجلس إدارة شركة Ultima Markets. "وهذه هي نفسها القيم التي توجهنا في تقديم أفضل الخدمات لمتداولينا وتشكيل هوية علامتنا التجارية".

تم الإعلان عن هذه الشراكة في 29 أغسطس 2025، ومنذ ذلك الحين واصلت نموها وتطورها مستندة إلى قيم مشتركة راسخة من النزاهة والدقة والطموح. وألهم ذلك أيضًا إطلاق حملة "رحلة البطل"، أحدث مبادرات Ultima Markets، التي تحتفي بالقدرة على الصمود وتحقيق الإنجازات في عالم التداول من خلال منظور الرياضة.

وجاء احتفال ميلانو تتويجًا لإنجاز هام آخر لشركة Ultima Markets، بعد أن حصلت مؤخرًا شركتها الفرعية في المملكة المتحدة، Ultima Markets UK Limited، على الترخيص الرسمي من هيئة السلوك المالي (FCA). ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بالشفافية وبناء الثقة وتعزيز مصداقيتها على الصعيد العالمي.

من الشاشة إلى الملعب، أثبتت Ultima Markets ونادي Inter أن الأبطال الحقيقيين يحققون الأداء المتميز أينما قادهم الطموح.

نبذة عن Ultima Markets

تُعد شركة Ultima Markets وسيطًا عالميًا مرخصًا وحائزًا على جوائز، تقدّم خدمات التداول في أكثر من 250 أداة مالية من العقود مقابل الفروقات (CFD) تشمل العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم. وقد حازت الشركة مؤخرًا على جائزة "أكثر منصات التداول متعددة الأصول تقدمًا في أوروبا لعام 2025"، وهي أول شركة وساطة في العقود مقابل الفروقات (CFD) تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact).

العقود مقابل الفروقات (CFD) هي أدوات مُعقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل التداول.

نبذة عن Inter

تأسس نادي FC Internazionale Milano (Inter) عام 1908، وهو أحد أعرق أندية كرة القدم في أوروبا، ويشتهر بتاريخه الغني وألوانه الزرقاء والسوداء الشهيرة وإرثه الحافل بالانتصارات المحلية والدولية. مع قاعدة جماهيرية عالمية تضم أكثر من 530 مليون مشجع حول العالم وجذور عميقة في التميز الكروي، يواصل نادي Inter تعزيز وجوده في المناطق الرئيسية حول العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2809963/Photo_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2809962/Photo_2__1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/5586715/NEW_On_white_01_Logo.jpg