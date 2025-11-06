Ultima Markets y el Inter llevan su colaboración de la pantalla al estadio

MILÁN, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets celebró su colaboración regional para el territorio asiático con el FC Internazionale Milano (Inter), reuniéndose en el corazón de Milán. Lo que empezó en línea cobró vida en el mundo real, donde la pasión, el rendimiento y el propósito se unieron para celebrar una búsqueda compartida de la excelencia.

(De izquierda a derecha) Jack Li, director regional de negocios de Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, director de la junta de Ultima Markets, Christian Vieri, la leyenda del Inter, y Mark Goater, director de Ultima Markets La leyenda del Inter, Christian Vieri (izquierda), con el director de la junta de Ultima Markets, Jean-Philippe Mota (derecha), en las oficinas centrales del Inter en Milan.

Celebrada en la sede del Inter, la ocasión reunió a los equipos directivos de ambas marcas para un recorrido privado por las Salas de Patrimonio y Trofeos y la ceremonia oficial de firma en la Sala de Medios. Las celebraciones culminaron en el estadio San Siro, donde los invitados vieron al Inter enfrentar a la Fiorentina en un partido de la Serie A.

"Encontrarnos de pie en donde las leyendas del fútbol han hecho historia nos recuerda que la grandeza nunca es accidental. Se gana a través de disciplina, visión y unidad ", afirmó Jean-Philippe Mota, director de la junta directiva de Ultima Markets. "Esas son las mismas cualidades que definen la forma en que brindamos servicio a nuestros operadores y dan forma a nuestra marca".

Anunciada el 29 de agosto de 2025, la colaboración continuó evolucionando a través de valores compartidos de integridad, precisión y ambición. También inspiró La trayectoria de un campeón, la última campaña de Ultima Markets que celebra la resiliencia y los logros en el trading a través de la perspectiva del deporte.

La celebración de Milán siguió a otro hito clave para Ultima Markets, cuya entidad británica, Ultima Markets UK Limited, recibió recientemente la autorización de la Financial Conduct Authority (FCA). El logro destacó el compromiso de la empresa con la transparencia, la confianza y la credibilidad global.

De la pantalla al estadio, Ultima Markets y el Inter demostraron que los verdaderos campeones rinden al máximo dondequiera que la ambición los lleve.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets es un bróker multiactivo, galardonado y autorizado que ofrece acceso a más de 250 instrumentos de CFD sobre divisas, materias primas, índices y acciones. La empresa fue recientemente galardonada como la Plataforma de Operaciones de Activos Múltiples más Avanzada de Europa 2025 y es el primer bróker de CFD que se une al Pacto Global de la ONU.

Los CFD son instrumentos complejos que conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender bien los riesgos antes de operar.

Acerca del Inter

El FC Internazionale Milano (Inter), fundado en 1908, es uno de los clubes de fútbol con más historia de Europa, conocido por su rico legado, sus emblemáticos colores negro y azul, y sus numerosos triunfos nacionales e internacionales. Con más de 530 millones de seguidores en todo el mundo y profundas raíces en la excelencia del fútbol, el Inter continúa aumentando su presencia en regiones clave de todo el mundo.

