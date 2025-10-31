Ultima Markets i Inter przenoszą swoje partnerstwo z ekranu na stadion

MEDIOLAN, 31 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Ultima Markets świętowała swoje Partnerstwo Regionalne dla terytorium Azji wspólnie z klubem FC Internazionale Milano (Inter Mediolan) w samym sercu Mediolanu. Współpraca internetowa obu podmiotów zyskała realny kształt, łącząc pasję, wyniki i wspólny cel, aby świętować wspólne dążenie do doskonałości.

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

Wydarzenie zorganizowane w siedzibie Interu było okazją do spotkania zespołów kierowniczych obu marek w ramach prywatnego zwiedzania Sali Tradycji i Sali Trofeów oraz oficjalnej ceremonii podpisania umowy w Sali Medialnej. Uroczystości zakończyły się na stadionie San Siro, gdzie goście obejrzeli mecz Serie A pomiędzy Interem a Fiorentiną.

„Bycie w miejscu, gdzie legendy futbolu tworzyły historię przypomina nam, że wielkość nigdy nie jest przypadkowa. Osiąga się ją dzięki dyscyplinie, wizji i jedności" - powiedział Jean-Philippe Mota, dyrektor zarządu Ultima Markets. - „To te same cechy, którymi kierujemy się obsługując naszych inwestorów i kształtując naszą markę".

Partnerstwo, które zostało ogłoszone 29 sierpnia 2025 r., rozwijało się dzięki wspólnym wartościom opartym na uczciwości, precyzji i ambicji. Zainspirowało także najnowszą kampanię Ultima Markets - A Champion's Journey (Droga Mistrza), która celebruje odporność na trudności oraz zdobywanie osiągnięć poprzez przyjęcie perspektywy sportowej.

Uroczystości w Mediolanie poprzedziło osiągnięcie kolejnego kluczowego kamienia milowego przez Ultima Markets - uzyskanie autoryzacji Urzędu Nadzoru Działalności Finansowej (FCA) przez jej brytyjski oddział Ultima Markets UK Limited. To osiągnięcie podkreśla zaangażowanie spółki w przejrzystość, zaufanie i globalną wiarygodność.

Od ekranu po stadion, Ultima Markets i Inter Mediolan pokazują, że prawdziwi mistrzowie radzą sobie doskonale niezależnie od tego, jak wysoko zaprowadzi ich ambicja.

Ultima Markets

Ultima Markets to licencjonowany, nagradzany podmiot zajmujący się pośrednictwem w obrocie instrumentami finansowymi, oferujący dostęp do ponad 250 instrumentów CFD na rynku Forex, towarów, indeksów i akcji. Spółka niedawno uzyskała tytuł Najbardziej Zaawansowanego Podmiotu Pośrednictwa w Obrocie Instrumentami Finansowymi w Europie 2025 (Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025) i jest pierwszym brokerem CFD, który dołączył do inicjatywy United Nations Global Compact.

Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków ze względu na dźwignię. Przed podjęciem decyzji o inwestycji, upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko.

Inter

FC Internazionale Milano (Inter), założony w 1908 r., jest jednym z najbardziej znanych klubów piłkarskich w Europie, słynącym ze swojej bogatej historii, kultowych czarno-niebieskich barw i dorobku zwycięstw w kraju i na szczeblu międzynarodowym. Dzięki międzynarodowej grupie kibiców, liczącej ponad 530 milionów ludzi na całym świecie i głębokim korzeniom piłkarskiej doskonałości, Inter nieustannie poszerza swoją obecność w kluczowych regionach na całym świecie.

