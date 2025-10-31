Ultima Markets et l'Inter font passer leur partenariat de l'écran au stade

MILAN, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets a célébré son partenariat régional, pour le territoire asiatique, avec le FC Internazionale Milano (Inter), en se réunissant au cœur de Milan. Ce qui a commencé en ligne vient de prendre vie dans le monde réel, dans lequel la passion, la performance et la raison d'être se rencontrent en la célébration d'une quête commune de l'excellence.

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

Organisée au siège de l'Inter, la cérémonie a rassemblé les équipes dirigeantes des deux marques, pour une visite privée des salles du patrimoine et des trophées, ainsi que pour la cérémonie de signature officielle, dans la salle des médias. Les célébrations ont culminé dans le stade San Siro, dans lequel les invités ont regardé l'Inter affronter la Fiorentina, lors d'une rencontre de Série A.

« Se tenir là où des légendes du football ont marqué l'histoire nous rappelle que la grandeur n'est jamais accidentelle. Elle se gagne par la discipline, par la vision et l'unité », a déclaré Jean-Philippe Mota, directeur du conseil d'administration d'Ultima Markets. « Ce sont ces mêmes qualités qui définissent la manière dont nous servons nos traders et dont nous façonnons notre marque. »

Annoncé le 29 août 2025, le partenariat a continué d'évoluer grâce à des valeurs communes d'intégrité, de précision et d'ambition. Il a également inspiré A Champion's Journey, la dernière campagne d'Ultima Markets qui célèbre la résilience et la réussite dans le trading, à travers le prisme du sport.

Cette célébration, à Milan, a suivi une autre étape clé pour Ultima Markets, dont l'entité britannique Ultima Markets UK Limited a récemment reçu l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA). Cette réussite souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la transparence, de la confiance et de la crédibilité à l'échelle mondiale.

De l'écran au stade, Ultima Markets et l'Inter ont prouvé que les vrais champions s'imposent là où l'ambition les mène.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier multi-actifs, agréé et primé, qui offre un accès à plus de 250 instruments CFD sur le forex, les matières premières, les indices et les actions. La société a récemment reçu le prix de la plateforme de trading multi-actifs la plus avancée d'Europe 2025 et elle est le premier courtier en CFD à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies.

Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent, en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de « trader ».

À propos de l'Inter

Le FC Internazionale Milano (Inter), fondé en 1908, est l'un des clubs de football les plus célèbres de toute l'Europe. Il est connu pour sa riche histoire, ses emblématiques couleurs noir et bleu ainsi que pour son héritage de triomphes nationaux et internationaux. Avec une base de plus de 530 millions de supporters dans le monde et des racines profondes dans l'excellence du football, l'Inter continue de développer sa présence dans les régions clés du monde.

