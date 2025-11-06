Ultima Markets와 Inter, '스크린을 넘어 경기장까지' 파트너십 확대

밀라노 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- Ultima Markets가 이탈리아 프로축구팀 FC Internazionale Milano(이하 'Inter')와 아시아 지역 공식 파트너십 체결을 기념하며 밀라노에서 축하 행사를 개최했다. 온라인에서 시작된 이 파트너십은 현실 세계로 확대되었으며, 양사는 '열정•성과•목표'라는 공동 가치 아래 탁월함을 향한 여정을 함께 축하했다.

Inter 밀란 본사에서 열린 이 행사에는 양사 주요 경영진이 참석했다. Inter의 헤리티지 룸(Heritage Room)과 트로피 룸(Trophy Room)을 둘러보는 비공개 투어가 진행했되었으며 미디어 룸에서 공식 서명식을 가졌다. 이어 참석자들은 산 시로 스타디움(San Siro Stadium)으로 이동해 세리에 A(Serie A) 경기인 Inter 대 Fiorentina전을 관람하며 행사를 마무리했다.

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

Jean-Philippe Mota Ultima Markets 이사회 이사는 "축구 전설들이 역사를 쓴 현장에 서 있으니 '위대함은 결코 우연이 아니다'라는 것을 다시금 느낍니다"며 "훈련, 비전, 단결로 쌓아 올린 성취만이 진정한 위대함을 창조합니다. 이는 트레이더를 지원하고 브랜드를 성장시키는 당사의 방식과도 일맥상통합니다"라고 말했다.

지난 2025년 8월 29일 발표된 이 파트너십은 정직, 정확, 야망이라는 공동의 가치를 중심으로 발전해 왔다. 또한, Ultima Markets의 최신 캠페인인 '챔피언의 여정(A Champion's Journey)'에도 영감을 주었으며, 스포츠를 통해 트레이딩의 회복탄력성과 성취를 조명하고 있다.

이번 밀라노 행사는 Ultima Markets의 또 다른 주요 이정표와 맞물려 이루어졌다. 영국 법인 Ultima Markets UK Limited가 최근 FCA(Financial Conduct Authority)로부터 인가를 받으며, 회사의 투명성과 신뢰, 글로벌 신뢰성에 대한 확고한 의지를 입증했다.

Ultima Markets와 Inter는 스크린을 넘어 경기장까지, 야망이 이끄는 곳이라면 어디서든 진정한 챔피언이 무엇인지를 함께 증명했다.

Ultima Markets 소개

Ultima Markets는 외환, 원자재, 지수, 주식 등 250종 이상의 차액결제거래(CFD) 상품에 대한 접근을 제공하는 다중자산 브로커로, 각종 금융 라이선스를 보유하고 다수의 수상 경력을 가진 기업입니다. 최근 '2025 유럽 최우수 다중자산 거래 플랫폼(Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025)' 상을 받았으며, 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)에 가입한 최초의 CFD 브로커이기도 합니다.

CFD는 복잡한 금융 상품으로, 레버리지로 인해 투자금이 빠르게 손실될 위험이 높습니다. 거래 전 위험을 완전히 이해했는지 반드시 확인해야 합니다.

Inter 소개

1908년에 창단된 FC Internazionale Milano(Inter)는 유럽에서 가장 유서 깊은 축구 클럽 중 하나로, 풍부한 역사와 상징적인 블랙-앤-블루 유니폼, 그리고 국내외 대회에서의 화려한 우승 경력을 자랑합니다. 현재 전 세계 5억 3천만 명 이상의 팬층을 보유하고 있으며, 축구 명문 구단으로서의 전통을 이어가며 글로벌 주요 지역에서 존재감을 지속적으로 확대하고 있습니다.

