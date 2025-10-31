Ultima MarketsとInter、スクリーンからスタジアムへ：パートナーシップを実現

ミラノ、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- Ultima Marketsは、アジア地域におけるインテルナツィオナーレ・ミラノ（FC Internazionale Milano：Inter）との地域パートナーシップを祝し、ミラノ中心部で合同イベントを開催しました。オンラインで始まった取り組みが現実の場で形となり、情熱、パフォーマンス、目的がひとつになり、卓越性の追求を共に祝う場となりました。

同イベントはInterの本社で開催され、両ブランドの経営陣が参加しました。ヘリテージルームとトロフィールームのプライベートツアーが行われた後、メディアルームにて正式な調印式が執り行われました。祝賀イベントの締めくくりはサンシーロ・スタジアムで行われ、招待客たちはセリエAの試合でインテル対フィオレンティーナの一戦を観戦しました。

(Left to Right) Jack Li, Regional Business Director, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, Board Director, Ultima Markets, Christian Vieri, Inter Legend, & Mark Goater, Director, Ultima Markets Inter Legend, Christian Vieri (left), with Ultima Markets’ Board Director, Jean-Philippe Mota (right) at Inter’s headquarters in Milan.

「サッカー界の伝説たちが歴史を刻んだこの場所に立つと、偉大さは決して偶然の産物ではないことを思い出します。それは、規律、ビジョン、そして団結によって築かれるものです」と、Ultima Markets取締役のJean-Philippe Mota氏は述べました。「これらの資質は、私たちがトレーダーの皆様にサービスを提供し、ブランドを築くうえで欠かせないものでもあります。」

2025年8月29日に発表されたこのパートナーシップは、誠実さ、精密さ、そして高い志という共通の価値観を通じて、着実に発展を続けています。また、この取り組みはスポーツの視点から取引における粘り強さと成果を称えるUltima Marketsの最新キャンペーン「チャンピオンの軌跡（A Champion's Journey）」にもインスピレーションを与えました。

今回のミラノでの祝賀イベントは、Ultima Marketsにとってもうひとつの重要な節目に続くものです。同社の英国法人であるUltima Markets UK Limitedが最近、金融行為規制機構（FCA）から認可を正式に取得しました。この成果は、透明性、信頼、そして国際的な信用への同社の揺るぎない取り組みを明確に示すものとなりました。

スクリーンからスタジアムへ。Ultima MarketsとInterは、真のチャンピオンは志が導くあらゆる場所で力を発揮することを証明しました。

Ultima Marketsについて

Ultima Marketsは、ライセンスを有し複数の賞を受賞しているマルチアセット・ブローカーであり、外国為替、コモディティ、株価指数、株式など、250種類を超えるCFD銘柄への取引アクセスを提供しています。同社は最近、2025年 欧州最先端マルチアセット取引プラットフォーム賞を受賞しており、また、国連グローバル・コンパクトに加盟した初のCFDブローカーでもあります。

CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより急速に資金を失う高いリスクを伴います。取引を行う前に、必ずリスクを十分に理解してください。

Interについて

1908年に創設されたインテルナツィオナーレ・ミラノ（Inter）は、豊かな歴史と象徴的な黒と青のチームカラー、そして国内外での数々の栄光を誇る、ヨーロッパでも屈指の伝統あるサッカークラブです。世界中に5億3,000万人を超えるファンを抱え、サッカーにおける卓越した伝統を礎とするInterは、世界の主要地域でその存在感をさらに拡大し続けています。

