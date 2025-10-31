Ultima Markets a Inter Milán posouvají své partnerství z obrazovky až na stadion
Oct 31, 2025, 04:00 ET
MILÁN, 31. října 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Ultima Markets oslavila své regionální partnerství pro Asii s fotbalovým klubem Inter Milán, a to přímo v srdci Milána. To, co začalo online, ožilo ve skutečném světě, kde se vášeň, výkon a odhodlání spojily v oslavě společného úsilí o dokonalost.
Na akci, která se konala v sídle klubu Inter Milán, se potkalo vedení obou značek při soukromé prohlídce historických pokojů a pokojů s trofejemi a během oficiálního slavnostního podpisu v mediální místnosti. Oslavy vyvrcholily na stadionu Stadio Giuseppe Meazza, kde hosté sledovali utkání série A mezi Interem a klubem Fiorentina.
„Stát na místě, kde fotbalové legendy psaly historii, nám připomíná, že velikost nikdy není náhoda. Je výsledkem disciplíny, vize a jednoty," uvedl Jean-Philippe Mota, člen představenstva společnosti Ultima Markets. „Právě tyto hodnoty definují, jak přistupujeme k našim obchodníkům a jak utváříme naši značku."
Partnerství bylo oznámeno 29. srpna 2025 a dále se rozvíjí díky společným hodnotám: integritě, přesnosti a ambicím. Stalo se také inspirací pro kampaň Cesta šampiona, což je nejnovější projekt společnosti Ultima Markets, který oslavuje odolnost a úspěchy v obchodování pohledem světa sportu.
Milánská oslava následovala po dalším klíčovém milníku společnosti Ultima Markets. Britská entita Ultima Markets UK Limited nedávno získala autorizaci od britského úřadu Financial Conduct Authority (FCA). Tento úspěch zdůraznil závazek společnosti k transparentnosti, důvěryhodnosti a mezinárodní reputaci.
Firmy Ultima Markets a Inter Milán dokázaly jak na obrazovce, tak na stadionu, že skuteční šampioni podávají výkon všude tam, kam je vede ambice.
O společnosti Ultima Markets
Ultima Markets je licencovaný, oceněný multi-asset broker, který nabízí přístup k více než 250 rozdílovým smlouvám (CFD) v oblasti devíz, komodit, indexů a akcií. Společnost byla nedávno oceněna titulem Nejpokročilejší multi-asset obchodní platforma v Evropě 2025 a je prvním CFD brokerem, který se připojil k iniciativě Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů.
CFD jsou složité nástroje a obchodování s nimi s sebou nese vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Před obchodováním se ujistěte, že plně rozumíte všem rizikům.
O klubu Inter Milán
Inter Milán, který byl založen v roce 1908, je jedním z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů. Je známý svou bohatou historií, ikonickými černo-modrými barvami a dědictvím domácích i mezinárodních úspěchů. Klub Inter Milán má fanouškovskou základnu, kterou tvoří více než 530 milionů lidí po celém světě, a díky dlouhodobým vynikajícím fotbalovým výsledkům rozšiřuje nadále svou přítomnost v klíčových regionech po celém světě.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809963/Photo_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809962/Photo_2__1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/5586715/NEW_On_white_01_Logo.jpg
