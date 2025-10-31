Ultima Markets dan Inter Resmi Berkolaborasi, Berawal dari Layar Monitor, Kini Menuju Stadion

Acara tersebut berlangsung di kantor pusat Inter dan dihadiri oleh tim manajemen dari Ultima Markets serta Inter. Sebagai tamu kehormatan, manajemen Ultima Markets berkesempatan mengunjungi Heritage Room dan Trophy Room, kemudian bergabung dalam sesi peresmian kerja sama di Media Room. Acara berlanjut di Stadion San Siro, di mana para tamu menyaksikan pertandingan Serie A antara Inter dan Fiorentina.

"Setelah berkunjung ke stadion tempat para legenda sepak bola menciptakan sejarah, kami semakin menyadari bahwa keunggulan tidak pernah tercapai secara kebetulan. Keunggulan terwujud berkat disiplin, visi, dan kebersamaan," ujar Jean-Philippe Mota, Board Director Ultima Markets. "Nilai-nilai tersebut juga menjadi dasar cara kami melayani para trader serta membentuk jati diri merek kami."

Kolaborasi yang diumumkan pada 29 Agustus 2025 ini terus berkembang melalui nilai-nilai bersama seperti integritas, ketepatan, dan ambisi. Lebih dari itu, kolaborasi ini turut menginspirasi peluncuran program promosi terbaru Ultima Markets, "A Champion's Journey", yang merayakan ketangguhan dan pencapaian dalam dunia trading melalui semangat olahraga.

Acara yang digelar di Milan ini juga bertepatan dengan pencapaian penting lainnya bagi Ultima Markets, setelah anak perusahaannya di Inggris, Ultima Markets UK Limited, memperoleh izin resmi dari Financial Conduct Authority (FCA). Pencapaian ini menegaskan komitmen Ultima Markets terhadap transparansi, kepercayaan, dan kredibilitas di tingkat global.

Dari layar menuju stadion, Ultima Markets dan Inter membuktikan bahwa juara sejati selalu tampil di puncak, di mana pun ambisi membawa mereka.

Tentang Ultima Markets

Ultima Markets adalah broker multiaset berlisensi resmi yang telah meraih berbagai penghargaan internasional. Ultima Markets menawarkan lebih dari 250 instrumen CFD, mencakup valuta asing (valas), komoditas, indeks, dan saham. Baru-baru ini, perusahaan ini meraih gelar "Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025", serta menjadi broker CFD pertama yang bergabung dengan UN Global Compact.

CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks dan memiliki risiko tinggi. Kerugian dapat terjadi dengan cepat akibat penggunaan leverage. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait sebelum melakukan trading.

Tentang Inter

FC Internazionale Milano (Inter), didirikan pada tahun 1908, merupakan salah satu klub sepak bola paling legendaris di Eropa. Dikenal dengan sejarah panjang serta kostum hitam dan biru yang ikonik, Inter memiliki rekam jejak gemilang di kompetisi domestik maupun internasional. Klub ini memiliki basis penggemar lebih dari 530 juta orang di seluruh dunia. Sebagai klub yang berakar pada semangat keunggulan, Inter terus memperluas pengaruh dan kehadirannya di berbagai wilayah utama di dunia.

SOURCE Ultima Markets Ltd