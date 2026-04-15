Um olhar sobre os destaques da Fase 1 da centésima trigésima nona Canton Fair

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Com foco em Manufatura Avançada, a Fase 1 da 139ª Canton Fair está prestes a abrir, apresentando inovação em grande escala. Abrangendo 520.000 m² em mais de 25.000 estandes e contando com cerca de 12.000 expositores, esta fase reúne cinco grandes categorias e 19 seções, oferecendo aos compradores globais uma visão abrangente dos mais recentes resultados da manufatura chinesa. Da integração da IA às tecnologias sustentáveis e de baixo carbono, passando por inovações de líderes do setor e novos inovadores, a Fase 1 está preparada para funcionar como um mercado global voltado para o futuro da manufatura.

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1. Horizontes mais amplos para a manufatura avançada

Com base nas tendências de inovação, sustentabilidade e inteligência, a Fase 1 está intimamente alinhada com novos motores de crescimento, setores de última geração e demandas globais em evolução para fornecimento. Com base em exposições populares de robôs de serviço, vida inteligente, automação industrial e veículos de nova energia, a Fase 1 da Feira apresenta quatro novas áreas dedicadas: wearables inteligentes, tecnologias de display, drones de consumo e drones agrícolas.

Esse ecossistema ampliado transforma a produtividade de última geração em resultados tangíveis e prontos para aplicação, oferecendo oportunidades comerciais mais ricas, eficientes e de maior valor para compradores em todo o mundo.

2. Foco global em manufatura inteligente

A lista de expositores atinge um novo patamar, com mais de 5.900 empresas de alta qualidade, incluindo empresas nacionais de alta tecnologia, campeãs únicas e pequenas e médias empresas especializadas e sofisticadas.

As principais empresas de robótica de Xangai e Shenzhen destacam a liderança da China em automação orientada por IA, enquanto as principais marcas de eletrodomésticos apresentam soluções integradas de terminais inteligentes. As principais empresas de display apresentam tecnologias visuais avançadas, fabricantes profissionais de drones demonstram profunda especialização vertical e fabricantes de equipamentos de ponta destacam a força da China na manufatura de precisão. Juntas, elas apresentam um retrato marcante da manufatura inteligente chinesa.

3. Produtos impulsionados por IA em diversos setores

Tecnologias avançadas ganham vida de forma vívida em múltiplas categorias.

Em eletrônicos e eletrodomésticos, os displays interativos orientados por IA oferecem autoemissão em nível de pixel e resposta ultrarrápida, enquanto robôs quadrúpedes industriais contam com percepção de 360 graus para ambientes extremos. Os destaques da manufatura incluem máquinas de corte e gravação a laser de mesa com reconhecimento automático de múltiplos materiais, além de drones agrícolas com desvio inteligente de obstáculos e voo adaptativo ao terreno. Veículos e motocicletas apresentam sistemas de carregamento sem fio de alta eficiência e alta potência, enquanto os expositores de iluminação e equipamentos elétricos mostram plataformas de gerenciamento de energia impulsionadas por IA. Completando a lista, as exibições de Ferramentas incluem cortadores de grama robóticos inteligentes com posicionamento de precisão e operação totalmente autônoma, sem limites de área.

Juntas, essas atrações ressaltam o papel da Fase 1 como um portal para o futuro da manufatura avançada, onde inovação, inteligência e sustentabilidade convergem para apoiar o comércio global.

Para pré‑registro, acesse:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955615/image1.jpg

FONTE Canton Fair