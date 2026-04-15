Un vistazo a lo más destacado de la Fase 1 de la edición 139 de la Canton Fair

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Centrada en la fabricación avanzada, la Fase 1 de la 139.ª Canton Fair está lista para inaugurarse y mostrar la innovación a gran escala. Con una superficie de 520.000 metros cuadrados que se extienden por más de 25.000 stands y la participación de cerca de 12.000 expositores, la fase comprende cinco categorías principales y 19 secciones, para proporcionarles a los compradores internacionales una visión integral de los más recientes resultados en la fabricación. Desde la integración de la IA y las tecnologías ecológicas y con bajas emisiones de carbono, hasta los avances de los líderes del sector y los innovadores emergentes, la Fase 1 está preparada para convertirse en el mercado mundial del futuro de la fabricación.

image1

1. Horizontes más amplios para la fabricación avanzada

Partiendo de las tendencias de desarrollo de la innovación, la sostenibilidad y la inteligencia, la Fase 1 está en plena consonancia con los nuevos impulsores de crecimiento, los sectores de última generación y las cambiantes demandas de suministro a nivel mundial. Apoyándose en las exposiciones populares de robots de servicio, el concepto de vida inteligente, la automatización industrial y los vehículos de nueva energía, la Fase 1 de la feria presenta cuatro nuevas zonas especializadas: dispositivos portátiles inteligentes, tecnologías de visualización, drones de consumo y drones agrícolas.

Este ecosistema ampliado convierte la productividad de última generación en resultados tangibles y listos para solucionar desafíos, y con ello ofrecer oportunidades comerciales más enriquecedoras, eficientes y de mayor valor para compradores de todo el mundo.

2. Enfoque global en la fabricación inteligente

La cifra de expositores alcanza un nuevo récord, con más de 5.900 empresas de alta calidad, entre las que se incluyen compañías nacionales de alta tecnología, líderes de ventas en sus sectores, así como pequeñas y medianas empresas especializadas y sofisticadas.

Las principales firmas de robótica de Shanghái y Shenzhen destacan el liderazgo de China en la automatización impulsada por IA, mientras que las marcas más emblemáticas de electrodomésticos inteligentes presentan soluciones integradas de terminales inteligentes. Las empresas más importantes en el ámbito de las pantallas exhiben tecnologías de visualización avanzadas, los fabricantes profesionales de drones demuestran su amplia experiencia en sectores específicos y los fabricantes de equipos de alta gama resaltan las fortalezas de China en la fabricación de precisión. Juntos, todos presentan una atractiva panorámica de la fabricación inteligente china.

3. Productos con IA en múltiples sectores

Las tecnologías avanzadas cobran vida en varias categorías.

En el campo de la electrónica y los electrodomésticos, las pantallas interactivas con IA ofrecen una autoemisión a nivel de pixel y una respuesta ultrarrápida, mientras que los robots cuadrúpedos industriales cuentan con percepción de 360 grados que resulta ideal para entornos extremos. En el sector de la fabricación, destacan las máquinas de corte y grabado láser de escritorio con reconocimiento automático de múltiples materiales, así como los drones agrícolas con sensores inteligentes de obstáculos y vuelo adaptativo según el terreno. En el ámbito de vehículos y ciclomotores, se presentan sistemas de carga inalámbrica de alta eficiencia y alta potencia, mientras que en el área de exposición de dispositivos de iluminación y eléctricos se muestran plataformas de gestión energética con IA. Para completar la muestra, las exhibiciones de hardware incluyen cortadores de césped robóticos inteligentes con posicionamiento de precisión y funcionamiento completamente autónomo y sin límites.

En conjunto, estas atracciones resaltan el papel de la Fase 1 como puerta hacia el futuro de la fabricación avanzada, donde la innovación, la inteligencia y la sostenibilidad convergen para apoyar el comercio mundial.

Para preinscribirse, haga clic en:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955615/image1.jpg

FUENTE Canton Fair