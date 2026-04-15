제139회 캔톤페어 1기 하이라이트

광저우, 중국 2026년 4월 15일 /PRNewswire/ -- 첨단 제조(Advanced Manufacturing)의 향연 제139회 캔톤 페어(Canton Fair) 1기가 대대적인 혁신 성과물과 함께 개막을 앞두고 있다. 이번 1기는 면적 총 52만㎡, 부스 2만 5000여개, 전시 기업 약 1만 2000곳이 상징하듯 5대 부문 19개 섹션으로 구성돼 전 세계 바이어들에게 중국 최신 제조 성과를 한눈에 보여줄 예정이다. 아울러 AI 통합, 친환경•저탄소 기술부터 업계 선도 기업과 신흥 혁신 기업들의 성과까지 미래 제조업을 위한 글로벌 시장이 될 전망이다.

1. 첨단 제조를 향한 지평의 확대

이번 1기는 혁신, 지속가능성, 지능화를 핵심 축으로 하는 발전 흐름에 기반해 신흥 성장 동력과 차세대 산업, 변화하는 글로벌 소싱 수요에 긴밀히 부합하도록 구성됐다. 서비스 로봇, 스마트 라이프, 산업 자동화, 신에너지 차량 등 기존 인기 전시를 바탕으로 스마트 웨어러블(Smart Wearables), 디스플레이 기술(Display Technologies), 소비자용 드론(Consumer Drones), 농업용 드론(Agricultural Drones), 이렇게 네 부문이 신규 전시 구역으로 추가됐다.

이처럼 확장된 생태계는 차세대 생산성을 실제 적용 가능한 솔루션으로 전환해 전 세계 바이어들에게 더 풍성하고 효율적이며 부가가치 높은 무역의 기회가 될 전망이다.

2. 스마트 제조에 대한 글로벌 집중 조명

참가 기업 수는 사상 최고 수준을 기록하며, 국가급 첨단기술 기업, 단일 품목 챔피언 기업, 전문화, 정밀화 중소기업 등 5900여 우수 기업이 참여한다.

상하이와 선전의 주요 로봇 기업들은 AI 기반 자동화 분야에서 중국의 선도적 위상을 강조하고, 대표 스마트 가전 브랜드들은 통합형 지능형 단말 솔루션을 공개한다. 주요 디스플레이 기업들은 첨단 시각 기술을 선보이며, 전문 드론 제조업체들은 특정 산업 분야에 특화된 역량을 입증한다. 또한 고급 장비 제조업체들은 정밀 제조 분야에서의 중국 경쟁력을 강조한다. 이 모든 요소가 결합돼 중국 지능형 제조의 경쟁력을 입체적으로 보여준다.

3. 전 산업을 망라한 AI 기반 제품

첨단 기술은 여러 분야에서 생생하게 구현되고 있다.

전자 및 가전 분야에서는 AI 기반 인터랙티브 디스플레이가 픽셀 단위 자발광과 초고속 응답 성능을 선보이고 산업용 사족보행 로봇이 극한 환경에서도 360도 인식하는 기능을 뽐낸다. 제조 분야에서는 다중 소재 자동 인식 기능을 갖춘 데스크톱 레이저 절단 및 각인 장비가 공개되고 농업용 드론은 지능형 장애물 회피 및 지형 적응 비행 기능을 자랑한다. 차량 및 이륜차 분야에서는 고효율•고출력 무선 충전 시스템이 소개되고, 조명 및 전기 분야에서는 AI 기반 에너지 관리 플랫폼이 공개된다. 하드웨어 분야에서는 정밀 위치 제어와 완전 자율, 경계선 없는 작동이 가능한 스마트 로봇 잔디깎이가 전시된다.

이 하이라이트들은 모두 혁신, 지능화, 지속가능성이 결합된 첨단 제조의 미래로 향하는 관문으로서 1기의 역할을 부각시키는 한편 글로벌 무역을 지원하는 핵심 플랫폼의 위상을 보여주고 있다.

사전 등록은 https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16에서 할 수 있다.

SOURCE Canton Fair