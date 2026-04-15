第139回広州交易会（Canton Fair）第1フェーズの見どころ

中国・広州、2026年4月15日 /PRNewswire/ -- 先進製造に焦点を当てた第139回広州交易会（Canton Fair）の第1フェーズがまもなく開幕し、大規模なイノベーションを紹介します。520,000平方メートルの展示面積に25,000以上のブースを展開し、約12,000の出展者を迎えるこのフェーズは、5つの主要カテゴリーと19のセクションで構成され、世界のバイヤーに中国の最新の製造業成果を包括的に示します。AIの統合やグリーンで低炭素な技術から、業界リーダーと新進イノベーターの双方による画期的な成果まで、第1フェーズは製造業の未来に向けたグローバルなマーケットプレイスとしての役割を果たします。

1. 先進製造のさらなる可能性

イノベーション、持続可能性、スマート化という発展トレンドを軸に、第1フェーズは新たな成長ドライバー、次世代産業、そして進化するグローバル調達ニーズに緊密に対応しています。サービスロボット、スマートリビング、産業オートメーション、新エネルギー車の人気展示に加え、広州交易会（Canton Fair）の第1フェーズでは新たに、スマートウェアラブル、ディスプレイ技術、民生用ドローン、農業用ドローンの4つの専用ゾーンを設けます。

この拡大したエコシステムは、次世代の生産性を具体的で実用可能な成果へと転換し、世界中のバイヤーにより充実した、より効率的で、より高付加価値の取引機会をもたらします。

2. Smart Manufacturingへの世界的な注目

出展企業の顔触れは過去最高を更新し、国家ハイテク企業、単項目チャンピオン企業、専門性・高度化・独自性・革新性を備えた中小企業を含む5,900社超の優良企業が集結します。

上海と深圳の主要ロボティクス企業は、AI主導のオートメーションにおける中国のリーダーシップを際立たせる一方、主要なスマート家電ブランドは統合型のインテリジェント端末ソリューションを披露します。有力ディスプレイ企業は先進的な映像技術を披露し、専門ドローンメーカーは特定分野における深い専門性を示し、ハイエンド機器メーカーは精密製造における中国の強みを打ち出します。これらが一体となって、中国のインテリジェント製造の力強い全体像を描き出します。

3. 分野を超えて広がるAI活用製品

先進技術が複数のカテゴリーで生き生きと具現化されています。

エレクトロニクスと家電分野では、AI駆動のインタラクティブディスプレイがピクセルレベルの自発光と超高速応答を実現し、産業用四足歩行ロボットは過酷な環境向けに360度の認識能力を備えています。製造分野では、自動で複数素材を認識する卓上レーザー切断・彫刻機に加え、インテリジェントな障害物回避と地形適応型飛行を備えた農業用ドローンが注目を集めています。自動車・二輪分野では、高い航続効率かつ高出力のワイヤレス充電システムが展示される一方、照明・電気分野の出展者はAI活用のエネルギー管理プラットフォームを紹介しています。ラインアップの締めくくりとなるハードウェア分野では、精密な位置決めと境界線不要の完全自律走行を実現するスマートロボット芝刈り機が展示されています。

これらの見どころは総じて、イノベーション、知能化、持続可能性が融合し、世界貿易を支える先進製造の未来への入口として、第1フェーズが重要な役割を担っていることを示しています。

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SOURCE Canton Fair