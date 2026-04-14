Un vistazo a los momentos más destacados de la fase 1 de la 139ª Feria de Cantón

GUANGZHOU, China, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Centrada en la fabricación avanzada, la fase 1 de la 139ª Feria de Cantón está a punto de inaugurarse, mostrando la innovación a gran escala. Con una superficie de 520.000 m² distribuidos en más de 25.000 stands y la participación de unos 12.000 expositores, esta fase abarca cinco categorías principales y 19 secciones, ofreciendo a los compradores internacionales una visión completa de los últimos avances de la industria manufacturera de China. Desde la integración de la IA y las tecnologías verdes y bajas en carbono hasta los avances de líderes del sector e innovadores emergentes, la fase 1 está preparada para convertirse en un mercado global para el futuro de la fabricación.

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1. Horizontes más amplios para la fabricación avanzada

Enmarcada en las tendencias de desarrollo de la innovación, la sostenibilidad y la inteligencia, la fase 1 se alinea estrechamente con los nuevos motores de crecimiento, las industrias de próxima generación y las cambiantes demandas de abastecimiento global. Partiendo de las populares exhibiciones de robots de servicio, hogares inteligentes, automatización industrial y vehículos de nueva energía, la fase 1 de la feria presenta cuatro nuevas zonas especializadas: Dispositivos portátiles inteligentes, Tecnologías de visualización, Drones de consumo y Drones agrícolas.

Este ecosistema ampliado transforma la productividad de próxima generación en resultados tangibles y listos para su implementación, ofreciendo oportunidades comerciales más enriquecedoras, eficientes y de mayor valor para compradores de todo el mundo.

2. Enfoque global en la fabricación inteligente

La lista de expositores alcanza un nuevo récord, con más de 5.900 empresas de alta calidad, incluyendo empresas nacionales de alta tecnología, líderes en sus respectivos sectores y pequeñas y medianas empresas especializadas y sofisticadas.

Las principales empresas de robótica de Shanghái y Shenzhen destacan el liderazgo de China en la automatización impulsada por IA, mientras que las marcas líderes de electrodomésticos inteligentes presentan soluciones integradas de terminales inteligentes. Las empresas líderes en pantallas exhiben tecnologías visuales avanzadas, los fabricantes profesionales de drones demuestran su profunda experiencia en sectores específicos y los fabricantes de equipos de alta gama resaltan la fortaleza de China en la fabricación de precisión. En conjunto, ofrecen un panorama convincente de la fabricación inteligente china.

3. Productos con IA en diversos sectores

Las tecnologías avanzadas cobran vida en múltiples categorías.

En Electrónica y Electrodomésticos, las pantallas interactivas con IA ofrecen autoemisión a nivel de píxel y una respuesta ultrarrápida, mientras que los robots industriales cuadrúpedos cuentan con percepción de 360 grados para entornos extremos. En Fabricación, destacan las máquinas de corte y grabado láser de sobremesa con reconocimiento automático de múltiples materiales, así como los drones agrícolas que evitan de forma inteligente obstáculos y vuelo adaptativo al terreno. En Vehículos y Motocicletas se exhiben sistemas de carga inalámbrica de alta eficiencia y potencia, mientras que los expositores de Iluminación y Electricidad presentan plataformas de gestión energética con IA. Para completar la oferta, las exhibiciones de Hardware incluyen cortacéspedes robóticos inteligentes con posicionamiento de precisión y funcionamiento totalmente autónomo y sin límites.

En conjunto, estos aspectos destacados subrayan el papel de la fase 1 como puerta de entrada al futuro de la fabricación avanzada, donde la innovación, la inteligencia y la sostenibilidad convergen para impulsar el comercio global.

Para preinscribirse, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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