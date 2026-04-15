Aperçu des points forts de la phase 1 de la 139e Foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Axée sur la fabrication de pointe, la phase 1 de la 139e Foire de Canton est prête à s'ouvrir et à présenter l'innovation à grande échelle. S'étendant sur 520 000 m² avec plus de 25 000 stands et comprenant environ 12 000 exposants, la phase englobe cinq catégories principales et 19 sections, offrant aux acheteurs internationaux une vue d'ensemble des derniers résultats de la fabrication en Chine. De l'intégration de l'IA aux technologies vertes et à faible émission de carbone, en passant par les percées des leaders de l'industrie et des innovateurs émergents, la phase 1 est prête à servir de marché mondial pour l'avenir de l'industrie manufacturière.

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1. Des horizons plus larges pour la fabrication de pointe

Ancrée dans les tendances de développement de l'innovation, de la durabilité et de l'intelligence, la phase 1 est étroitement alignée sur les moteurs de croissance émergents, les industries de la prochaine génération et l'évolution des demandes d'approvisionnement au niveau mondial. S'appuyant sur les expositions à succès de robots de service, d'habitat intelligent, d'automatisation industrielle et de véhicules à énergie nouvelle, la phase 1 de la foire introduit quatre nouvelles zones dédiées : les objets connectés, les technologies d'affichage, les drones grand public et les drones agricoles.

Cet écosystème élargi transforme la productivité de la prochaine génération en résultats tangibles et prêts à l'emploi, offrant ainsi aux acheteurs du monde entier des opportunités commerciales plus riches, plus efficaces et de plus grande valeur.

2. L'accent mondial sur la fabrication intelligente

La liste des exposants atteint un nouveau sommet, avec plus de 5 900 entreprises de haute qualité, y compris des entreprises nationales de haute technologie, des champions et des PME spécialisées et sophistiquées.

Les principales entreprises de robotique de Shanghai et de Shenzhen soulignent le leadership de la Chine en matière d'automatisation basée sur l'IA, tandis que les marques phares d'appareils électroménagers intelligents dévoilent des solutions intégrées de terminaux intelligents. Les principaux fabricants d'écrans présentent des technologies visuelles avancées, les fabricants de drones professionnels font preuve d'une grande expertise verticale et les fabricants d'équipements haut de gamme soulignent la force de la Chine en matière de fabrication de précision. Ensemble, ils dressent un portrait convaincant de l'industrie manufacturière intelligente chinoise.

3. Des produits dotés d'IA dans tous les secteurs

Les technologies avancées prennent vie dans de nombreuses catégories.

Dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager, les écrans interactifs pilotés par l'IA offrent une auto-émission au niveau du pixel et une réponse ultra-rapide, tandis que les robots industriels quadrupèdes sont dotés d'une perception à 360 degrés pour les environnements extrêmes. La fabrication met en avant les machines de découpe et de gravure laser de bureau avec reconnaissance automatique de plusieurs matériaux, ainsi que les drones agricoles avec évitement intelligent des obstacles et vol adapté au terrain. Les véhicules et les deux roues présentent des systèmes de recharge sans fil à haute efficacité et à haute puissance, tandis que les exposants des secteurs de l'éclairage et de l'électricité présentent des plateformes de gestion de l'énergie alimentées par l'IA. Pour compléter la gamme, les présentations de matériel comprennent des robots-tondeuses à gazon intelligents avec un positionnement de précision et un fonctionnement entièrement autonome et sans limites.

Ensemble, ces points forts soulignent le rôle de la phase 1 en tant que porte d'entrée vers l'avenir de la fabrication avancée, où l'innovation, l'intelligence et la durabilité convergent pour soutenir le commerce mondial.

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