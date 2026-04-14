รวมไฮไลต์เฟสแรก Canton Fair ครั้งที่ 139
14 Apr, 2026, 17:07 CST
กว่างโจว, จีน, 14 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- งาน Canton Fair ครั้งที่ 139 เฟส 1 ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตขั้นสูง เตรียมเปิดฉากจัดแสดงนวัตกรรมขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 520,000 ตารางเมตร ครอบคลุมกว่า 25,000 บูธ และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงประมาณ 12,000 ราย เฟสแรกนี้ประกอบด้วยห้าหมวดหมู่หลักและ 19 ภาคส่วน ให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้เห็นภาพรวมผลลัพธ์ด้านการผลิตล่าสุดของจีน ตั้งแต่การบูรณาการ AI และเทคโนโลยีสีเขียวคาร์บอนต่ำ ไปจนถึงความก้าวหน้าจากทั้งผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่ เฟส 1 พร้อมแล้วที่จะเป็นตลาดระดับโลกสำหรับอนาคตแห่งการผลิต
1. ขอบเขตกว้างขึ้นสำหรับการผลิตขั้นสูง เฟส 1 นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวโน้มการพัฒนาด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และความอัจฉริยะ สอดคล้องกับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตเกิดใหม่ อุตสาหกรรมยุคใหม่ และความต้องการด้านการจัดหาวัตถุดิบระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อยอดจากนิทรรศการยอดนิยมอย่างหุ่นยนต์บริการ การใช้ชีวิตอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และยานยนต์พลังงานใหม่ งานแสดงสินค้าเฟส 1 นี้ได้เพิ่มโซนใหม่สี่โซนโดยเฉพาะ ได้แก่ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เทคโนโลยีจอแสดงผล โดรนสำหรับผู้บริโภค และโดรนเพื่อการเกษตร
ระบบนิเวศที่ขยายกว้างขึ้นนี้จะพลิกโฉมประสิทธิภาพการผลิตยุคใหม่ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้และพร้อมใช้งาน มอบโอกาสทางการค้าที่เป็นกอบเป็นกำยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีมูลค่าสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อทั่วโลก
2. ทั่วโลกมุ่งเน้นการผลิตอัจฉริยะ รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยมีบริษัทคุณภาพสูงกว่า 5,900 แห่ง รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติ บริษัท single champion และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความเฉพาะทางและซับซ้อน
บริษัทวิทยาการหุ่นยนต์ชั้นนำจากเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นตอกย้ำความเป็นผู้นำของจีนด้านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะชั้นนำเปิดตัวโซลูชันเทอร์มินัลอัจฉริยะครบวงจร บริษัทจอแสดงผลชั้นนำจัดแสดงเทคโนโลยีภาพขั้นสูง ผู้ผลิตโดรนเพื่อการอาชีพแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างลึกซึ้ง และผู้ผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์เน้นย้ำจุดแข็งของจีนด้านการผลิตที่แม่นยำ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นภาพที่น่าสนใจของการผลิตอัจฉริยะของจีน
3. ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในหลากหลายภาคส่วนย่อย เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างความน่าตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดในหลากหลายหมวดหมู่
ในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จอแสดงผลแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้การเปล่งแสงในระดับพิกเซลและการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ขณะที่หุ่นยนต์สี่ขาอุตสาหกรรมมองเห็นได้ 360 องศาสำหรับสภาพแวดล้อมสุดขั้ว หมวดการผลิตโดดเด่นด้วยเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบจดจำวัสดุหลายชนิดอัตโนมัติ รวมถึงโดรนทางการเกษตรที่มีระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉริยะและการบินที่ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ หมวดรถยนต์และรถจักรยานยนต์จัดแสดงระบบชาร์จไร้สายประสิทธิภาพสูงและกำลังสูง ในขณะที่ผู้จัดแสดงสินค้าในหมวดแสงสว่างและไฟฟ้านำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปิดท้ายด้วยส่วนจัดแสดงฮาร์ดแวร์ ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะที่มีการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำและการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไร้ขอบเขต
โดยรวมแล้ว จุดเด่นเหล่านี้เน้นย้ำบทบาทของเฟส 1 ในฐานะประตูสู่อนาคตของการผลิตขั้นสูง ที่ซึ่งนวัตกรรม ความอัจฉริยะ และความยั่งยืนมาบรรจบกันเพื่อสนับสนุนการค้าทั่วโลก
คลิกเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16
