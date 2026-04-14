Ein Blick auf die Highlights der 1. Phase der 139. Canton Fair

GUANGZHOU, China, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Schwerpunkt auf fortschrittlicher Fertigungsteht die Eröffnung der ersten Phase der 139. Canton Fair bevor, auf der Innovationen in großem Stil präsentiert werden. Mit einer Fläche von 520.000 Quadratmetern, über 25.000 Ständen und rund 12.000 Ausstellernumfasst die Messe fünf Hauptkategorien und 19 Bereicheund bietet Einkäufern aus aller Welt einen umfassenden Überblick über die neuesten Errungenschaften der chinesischen Fertigungsindustrie. Von der Integration künstlicher Intelligenz und umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer Technologien bis hin zu bahnbrechenden Errungenschaften sowohl von Branchenführern als auch von aufstrebenden Innovatoren – Phase 1 ist darauf ausgerichtet, als globaler Marktplatz für die Zukunft der Fertigung zu fungieren.

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1. Weitreichendere Perspektiven für die fortschrittliche Fertigung

Auf den Entwicklungstrends Innovation, Nachhaltigkeit und Intelligenz aufbauend, ist Phase 1 eng auf neue Wachstumstreiber, Zukunftsbranchen und sich wandelnde globale Beschaffungsanforderungen abgestimmt. Aufbauend auf den beliebten Ausstellungsbereichen Serviceroboter, Smart Living, industrielle Automatisierung und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben führt Phase 1 der Messe vier neue Themenbereiche ein: Smart Wearables, Display-Technologien, Consumer-Drohnen und Agrardrohnen.

Dieses erweiterte Ökosystem verwandelt die Produktivität der nächsten Generation in greifbare, lösungsbereite Ergebnisse und bietet Käufern weltweit reichhaltigere, effizientere und hochwertigere Handelsmöglichkeiten.

2. Globaler Fokus auf Smart Manufacturing

Die Ausstellerliste erreicht mit mehr als 5.900 hochkarätigen Unternehmen einen neuen Höchststand, darunter nationale Hightech-Unternehmen, einzelne Marktführer sowie spezialisierte und hochentwickelte kleine und mittlere Unternehmen.

Führende Robotikunternehmen aus Shanghai und Shenzhen unterstreichen Chinas Führungsrolle bei der KI-gesteuerten Automatisierung, während führende Marken für intelligente Haushaltsgeräte integrierte intelligente Endgerätelösungen vorstellen. Führende Display-Unternehmen präsentieren fortschrittliche visuelle Technologien, professionelle Drohnenhersteller demonstrieren tiefgreifendes vertikales Fachwissen und Hersteller von High-End-Ausrüstung heben Chinas Stärke in der Präzisionsfertigung hervor. Gemeinsam zeichnen sie ein überzeugendes Bild der chinesischen intelligenten Fertigung.

3. KI-gestützte Produkte branchenübergreifend

Fortschrittliche Technologien werden in zahlreichen Kategorien anschaulich zum Leben erweckt.

Im Bereich Elektronik und Haushaltsgeräte bieten KI-gesteuerte interaktive Displays Selbstemission auf Pixelebene und ultraschnelle Reaktionszeiten, während industrielle vierbeinige Roboter eine 360-Grad-Wahrnehmung für extreme Umgebungen bieten. Im Bereich Fertigung stehen Desktop-Laserschneid- und -Graviermaschinen mit automatischer Materialerkennung sowie Agrardrohnen mit intelligenter Hindernisvermeidung und geländegerechtem Flug im Mittelpunkt. Im Bereich Fahrzeuge und Zweiräder werden hocheffiziente, leistungsstarke drahtlose Ladesysteme präsentiert, während Aussteller aus den Bereichen Beleuchtung und Elektrotechnik KI-gestützte Energiemanagement-Plattformen vorstellen. Abgerundet wird das Angebot durch Hardware-Präsentationen, darunter intelligente Mähroboter mit Präzisionspositionierung und vollautonomem, grenzenlosem Betrieb.

Zusammen unterstreichen diese Highlights die Rolle von Phase 1 als Tor zur Zukunft der fortschrittlichen Fertigung, in der Innovation, Intelligenz und Nachhaltigkeit zusammenlaufen, um den globalen Handel zu unterstützen.

Für die Vorregistrierung klicken Sie bitte hier:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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