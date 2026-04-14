Tinjauan Sorotan Fasa 1 Pameran Canton ke-139

GUANGZHOU, China, 14 April 2026 /PRNewswire/ -- Dengan memberi tumpuan kepada Pembuatan Maju, Fasa 1 Pameran Canton ke-139 bakal dibuka dengan mempamerkan inovasi pada skala besar. Meliputi keluasan 520,000 meter persegi merentasi lebih 25,000 reruai dan menampilkan kira-kira 12,000 pempamer, Fasa ini merangkumi lima kategori utama dan 19 bahagian, menawarkan pandangan menyeluruh kepada pembeli global mengenai pencapaian terkini pembuatan China. Daripada integrasi AI dan teknologi hijau serta rendah karbon hingga penemuan oleh peneraju industri dan penginovasi baharu, Fasa 1 dijangka menjadi pasaran global bagi masa depan pembuatan.

1. Horizon Lebih Luas untuk Pembuatan Maju

Berasaskan trend pembangunan inovasi, kemampanan dan kecerdasan, Fasa 1 amat sejajar dengan pemacu pertumbuhan baharu, industri generasi seterusnya serta permintaan sumber global yang semakin berkembang. Berteraskan pameran popular seperti robot perkhidmatan, kehidupan pintar, automasi industri dan kenderaan tenaga baharu, Fasa 1 memperkenalkan empat zon khusus baharu: Peranti Boleh Pakai Pintar, Teknologi Paparan, Dron Pengguna dan Dron Pertanian.

Ekosistem yang diperluas ini menukarkan produktiviti generasi seterusnya kepada penyelesaian praktikal, sekali gus menyediakan peluang perdagangan yang lebih kaya, cekap dan bernilai tinggi kepada pembeli global.

2. Tumpuan Global terhadap Pembuatan Pintar

Barisan pempamer mencapai tahap baharu dengan lebih 5,900 syarikat berkualiti tinggi, termasuk perusahaan berteknologi tinggi nasional, juara tunggal serta perusahaan kecil dan sederhana yang khusus dan canggih.

Syarikat robotik terkemuka dari Shanghai dan Shenzhen menonjolkan kepimpinan China dalam automasi berasaskan AI, manakala jenama peralatan pintar utama memperkenalkan penyelesaian terminal pintar bersepadu. Syarikat paparan terkemuka mempamerkan teknologi visual canggih, pengeluar dron profesional menunjukkan kepakaran mendalam, dan pengeluar peralatan mewah menonjolkan kekuatan China dalam pembuatan ketepatan. Kesemuanya memberikan gambaran jelas tentang pembuatan pintar Cina.

3. Produk Dikuasakan AI Merentasi Pelbagai Sektor

Teknologi maju dipamerkan dengan jelas dan bertenaga merentasi pelbagai kategori.

Dalam sektor Elektronik dan Peralatan, paparan interaktif pacuan AI menawarkan pancaran sendiri tahap piksel dan respons ultra pantas, manakala robot berkaki empat industri dilengkapi persepsi 360 darjah untuk persekitaran ekstrem. Dalam pembuatan, mesin pemotongan dan ukiran laser meja menampilkan pengecaman automatik pelbagai bahan, manakala dron pertanian menawarkan pengelakan halangan pintar dan penerbangan adaptif mengikut rupa bumi. Sektor Kenderaan dan Dua Roda menampilkan sistem pengecasan tanpa wayar berkecekapan tinggi, manakala pempamer Pencahayaan dan Elektrik memperkenalkan platform pengurusan tenaga dikuasakan AI. Melengkapkan penawaran, sektor Perkakasan mempamerkan mesin pemotong rumput robotik pintar dengan penentududukan tepat serta operasi autonomi sepenuhnya tanpa sempadan.

Kesemua sorotan ini menegaskan peranan Fasa 1 sebagai pintu masuk ke masa depan pembuatan maju, di mana inovasi, kecerdasan dan kemampanan bergabung untuk menyokong perdagangan global.

