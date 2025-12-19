QINGDAO, China, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Haier Group, proveedor líder mundial de soluciones para una vida mejor y la transformación digital, lanzó oficialmente el 7.º Global Fans Festival (el "Fans Festival"). Tras un exitoso inicio el 20 de noviembre en Liverpool, el Global Fans Festival 2026, con el tema "Champion Your Haier Life" (Sea campeón en su vida con Haier), celebre el espíritu de los campeones, desde el ámbito deportivo hasta la vida cotidiana.

Haier Malasia da la bienvenida al 7.º Global Fans Festival con una experiencia pop-up inmersiva Sra. Wang Mei Yan, vicepresidenta y directora de marca de Haier Group Una zona de diversión a nivel mundial: Global Fans Festival 2026 de Haier promueve el deporte, la tecnología y la comunidad

Inaugurada en 2019, lo que comenzó como una campaña en las redes sociales se ha convertido en una serie de eventos interactivos a nivel mundial que acercan a los aficionados a la marca. A lo largo del camino, el Fans Festival ha celebrado el 40.º aniversario en la sede central de Haier, ha organizado viajes para aficionados durante la AWE en China, Roland-Garros y el Abierto de Australia, las Finales ATP en Italia, el Torneo de Tenis Haier Fans Cup y mucho más. Mediante atractivas actividades en línea y presenciales, Haier promovió conexiones emocionales más profundas con los usuarios como una marca más cercana y sincera.

Del 17 al 21 de diciembre de 2025, se celebró una edición pop-up de cinco días del Fans Festival en Kuala Lumpur, Malasia, en el pabellón Bukit Jali, The Piazza. Con una superficie de 2.600 metros cuadrados, el evento invitó a los amantes del deporte y a los seguidores de Haier a participar en visionados de partidos, juegos de fútbol, tenis y bádminton, entre otros, para experimentar el nuevo estilo de vida inteligente.

Como iniciativa de Haier para agradecer a sus usuarios y seguidores de toda la vida en todo el mundo, el Fans Festival 2026, totalmente renovado, tiene como tema el deporte y contará con más de 100 eventos de la Haier Fans Cup que se celebrarán en más de 20 países y regiones de todo el mundo a lo largo del año, como Melbourne, Shanghái, París, Berlín y muchos más y ofrecerá a los aficionados una amplia variedad de divertidos festivales deportivos y pabellones de experiencias presenciales donde podrán explorar, jugar y disfrutar de la gastronomía.

"De cara al 2026, el Haier Global Fans Festival logrará tres importantes mejoras: ampliar nuestra presencia mundial a más países, incluidos Australia, Francia y Alemania, y ampliar el alcance de la cocreación; innovar en experiencias inmersivas para romper las barreras entre la participación en línea y fuera de línea y mejorar la participación interactiva; y profundizar las conexiones emocionales mediante marketing deportivo, lo que permitirá a los usuarios participar activamente en la innovación de productos y servicios y convertirse en verdaderos cocreadores del ecosistema Haier", compartido por la Sra. Wang Mei yan, vicepresidenta y directora de marca del Haier Group.

Como marca de renombre mundial que ha ocupado constantemente el primer lugar en la lista de Euromonitor International sobre el volumen minorista de los principales electrodomésticos a nivel mundial durante 16 años consecutivos, Haier ha ampliado su presencia a más de 200 países y regiones, al prestar servicio a más de mil millones de hogares en todo el mundo. Se ha convertido en una marca de confianza y muy querida a nivel mundial entre los consumidores de todo el mundo.

A nivel mundial, Haier cuenta con 10 grandes centros de investigación y desarrollo (I+D), 71 institutos de investigación, 35 parques industriales, 163 centros de fabricación y una red de 230.000 puntos de venta. Según las estadísticas, Haier se ha consolidado como una marca líder en los principales países y mercados mundiales.

Al promover el espíritu deportivo y el poder de la innovación, se espera que Fans Festival 2026 llegue a cientos de millones de aficionados de Haier en todo el mundo, lo que consolida a Haier como una marca "campeona" y pionera en tecnología inteligente que realmente entiende la vida cotidiana de las personas (People's Daily).

Para más información, visite https://www.haier.com/global/.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, Haier Group es proveedor líder mundial de soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el objetivo de "Más creación, más posibilidades". Haier siempre se ha centrado en el usuario y ha construido un panorama basado en tres pilares: vida inteligente, sector de la salud integral y sector de la economía digital. La empresa ha establecido 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 163 centros de fabricación, al alcanzar ingresos mundiales de 57.000 millones de dólares en 2024. Haier ha sido incluida en la lista Kantar BrandZ de las mejores 100 marcas mundiales más valiosas durante 7 años consecutivos. Además, Haier ha mantenido la primera posición en la clasificación de Euromonitor Global Major Appliances Brand durante 16 años consecutivos. Haier cuenta con ocho empresas que cotizan en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las empresas de la lista Fortune Global 500 y las empresas más admiradas del mundo según la revista Fortune.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848642/Haier_Malaysia_Welcomes_7th_Global_Fans_Festival_Immersive_Pop_Up_Experience.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848643/Ms_Wang_Mei_yan_Vice_President_Chief_Brand_Officer_Haier.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848644/A_Global_Playground_Haier_s_2026_Global_Fans_Festival_Champions_Sports.jpg

FUENTE Haier Group