ساحة عالمية: مهرجان معجبي Haier العالمي 2026 يدعم الرياضة والتقنية والمجتمع

تشينغداو، الصين، 19 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت مجموعة Haier، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين جودة الحياة والتحول الرقمي، رسميًا الدورة السابعة من مهرجان معجبي Haier العالمي ("مهرجان المعجبين"). بعد بداية ناجحة للغاية في ليفربول في 20 نوفمبر، يحتفي مهرجان المعجبين 2026، تحت شعار "كن بطل حياتك مع Haier"، بروح الأبطال — من ميادين الرياضة إلى تفاصيل الحياة اليومية.

ومنذ إطلاقه في عام 2019، تطوّر المهرجان من حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى سلسلة من الأحداث التفاعلية العالمية التي تُقرّب المعجبين من العلامة التجارية. خلال مسيرته، عقد مهرجان المعجبين احتفالية الذكرى الأربعين في المقر الرئيسي لمجموعة Haier، وجولات للمعجبين خلال معرض AWE في الصين، وبطولات Roland-Garros وأستراليا المفتوحة ونهائيات رابطة محترفي التنس (ATP) في إيطاليا، إلى جانب بطولة كأس معجبي Haier لتحدي التنس، وغيرها. من خلال الأنشطة التفاعلية عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، عززت Haier الروابط العاطفية مع مستخدميها، وقدّمت نفسها كعلامة أكثر قُربًا وإنسانية.

في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر 2025، أُقيمت فعالية مؤقتة لمدة خمسة أيام ضمن مهرجان المعجبين في كوالالمبور، بماليزيا في Pavilion Bukit Jalil – The Piazza. على مساحة تمتد إلى 2,600 متر مربع، دعى الحدث عُشّاق الرياضة ومعجبي Haier للمشاركة في مشاهدة المباريات، وخوض مباريات كرة القدم والتنس وتنس الريشة وغيرها من الأنشطة، لتجربة نمط الحياة الذكي الجديد.

باعتباره مبادرةَ Haier لردّ الجميل لمستخدميها ومعجبيها منذ فترة طويلة حول العالم، فإن مهرجان المعجبين 2026 المُطوّر بالكامل يعتبر الرياضة موضوعه الرئيسي، مع تنظيم أكثر من 100 حدث لكأس معجبي Haier في أكثر من 20 دولة ومنطقة على مدار العام، من بينها ملبورن، وشانغهاي، وباريس، وبرلين وغيرها؛ لتقديم مجموعة متكاملة من المهرجانات الرياضية المليئة بالمتعة للمعجبين وأجنحة التجارب الحضورية حيث يمكنهم الاستكشاف واللعب والاستمتاع بالطعام.

قالت السيدة Wang Mei yan، نائبة الرئيس ورئيسة العلامة التجارية لمجموعة Haier: "بالنظر إلى عام 2026، سيحقق مهرجان معجبي Haier العالمي ثلاث ترقيات رئيسية: توسيع نطاق حضورنا العالمي ليشمل المزيد من الدول، بما في ذلك أستراليا وفرنسا وألمانيا، وتوسيع آفاق التعاون في الابتكار؛ وتطوير تجارب غامرة تكسر الحواجز بين التفاعل الرقمي والحضوري وتعزّز المشاركة التفاعلية؛ وتعميق الروابط العاطفية من خلال التسويق الرياضي، عبر تمكين المستخدمين من المشاركة دومًا في ابتكار المنتجات والخدمات ليصبحوا شركاء حقيقيين في بناء منظومة Haier".

بصفتها علامةً مشهورةً عالميًا حافظت على المرتبة الأولى في قائمة Euromonitor International لحجم مبيعات التجزئة لعلامات الأجهزة المنزلية الكبرى لـ 16 عامًا متتالية، فقد وسّعت Haier حضورها ليشمل أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من مليار أُسرة حول العالم. لقد أصبحت علامة تجارية من الطراز العالمي مَحبوبة ومَوثوقة بين المستهلكين حول العالم.

على الصعيد العالمي، تدير Haier عشرة مراكز رئيسية للبحث والتطوير، و71 معهدًا بحثيًا، و35 مُجمعًا صناعيًا، و163 مركز تصنيع، إضافةً إلى شبكة تضم 230 ألف مَنفذ بيع. وفقًا للإحصاءات، فقد رسخت Haier مكانتها كعلامة رائدة في الدول الكُبرى والأسواق العالمية السائدة.

ومع تبنّيها لروح الرياضة وقوة الابتكار، يُتوقّع أن يصل مهرجان المعجبين 2026 إلى مئات الملايين من معجبي Haier حول العالم، ليجسّد Haier كعلامة "للأبطال" ورائدة في التقنيات الذكية، تفهم حقًا الحياة اليومية للناس.

نبذة عن مجموعة Haier

تأسست مجموعة Haier في عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي، تحت شعار: "المزيد من الإبداع، والمزيد من الإمكانيات". لطالما ركزت Haier على المستخدم وبنت إستراتيجيتها على ثلاث ركائز: المعيشة الذكية، وصناعة الصحة الشاملة، وصناعة الاقتصاد الرقمي. تمتلك الشركة 10 مراكز بحث وتطوير و35 مُجمعًا صناعيًا و163 مركز تصنيع، وحققت إيرادات عالمية بلغت 57 مليار دولار أمريكي في عام 2024. صُنِّفَت Haier ضمن أعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمةً من قِبل Kantar BrandZ لـ 7 سنوات متتالية. بالإضافة إلى ذلك، احتلت Haier المركز الأول ضمن تصنيف Euromonitor العالمي لعلامات الأجهزة المنزلية الكبرى لـ 16 سنة متتالية. لدى Haier ثماني شركات مُدرجة في البورصة، من بينها شركتها الفرعية Haier Smart Home المُدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500 وقائمة Fortune لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم.

