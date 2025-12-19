Глобальная игровая площадка: Международный фестиваль фанатов Haier 2026 -- поддержка спорта, технологий и сообщества

News provided by

Haier Group

Dec 19, 2025, 08:07 ET

ЦИНДАО, Китай, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier Group, ведущий мировой поставщик решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, официально открыла 7-й Международный фестиваль фанатов («Фестиваль фанатов»). Чрезвычайно успешно начавшийся 20 ноября в Ливерпуле Фестиваль фанатов 2026 года под лозунгом «Champion Your Haier Life» отмечает торжество духа чемпионов — от спортивной арены до повседневной жизни.

Continue Reading
Haier Malaysia Welcomes the 7th Global Fans Festival with Immersive Pop-Up Experience
Haier Malaysia Welcomes the 7th Global Fans Festival with Immersive Pop-Up Experience
Ms Wang Mei yan,Vice President and Chief Brand Officer of Haier Group
Ms Wang Mei yan,Vice President and Chief Brand Officer of Haier Group
A Global Playground: Haier's 2026 Global Fans Festival Champions Sports, Tech, and Community
A Global Playground: Haier's 2026 Global Fans Festival Champions Sports, Tech, and Community

Впервые проведенная в 2019 году кампания в социальных сетях превратилась в серию глобальных интерактивных мероприятий, которые сближают фанатов с брендом. За это время Фестиваль фанатов провел празднование 40-летия в штаб-квартире Haier, туры для фанатов в период AWE в Китае, чемпионатов Roland-Garros и Australian Open, ATP Finals в Италии, Haier Fans Cup Tennis Challenge и многих других мероприятий. Проводя увлекательные онлайновые и очные мероприятия, компания Haier развила углубленные эмоциональные связи с пользователями как более узнаваемый и душевный бренд.

С 17 по 21 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре, Малайзия, пятидневная выездная площадка Фестиваля фанатов была организована в павильоне Bukit Jalil — The Piazza. Организованное на площади 2600 квадратных метров, это мероприятие собрало любителей спорта и фанатов Haier для участия в просмотрах матчей, играх в футбол, теннис и бадминтон и других развлечениях, чтобы они испытали новый стиль жизни с интеллектуальными технологиями.

В качестве инициативы Haier, направленной на то, чтобы воздать должное своим пользователям и давним фанатам по всему миру, полностью обновленный Фестиваль фанатов 2026 выбирает тему спорта, включая более чем 100 мероприятий кубка Haier Fans Cup, которые пройдут в более чем 20 странах и регионах по всему миру в течение года, включая Мельбурн, Шанхай, Париж, Берлин и многие другие, предлагая фанатам полный спектр веселых спортивных фестивалей и павильонов, где они могут исследовать, играть и наслаждаться едой.

«Заглядывая в 2026 год, Международный фестиваль фанатов Haier реализует три основных обновления: расширение нашего глобального присутствия в большем количестве стран, включая Австралию, Францию и Германию, а также расширение сферы совместного творчества; развитие инновационной захватывающей среды, разрушающей границы между личным и онлайн-взаимодействием и расширяющей интерактивное участие; а также углубление эмоциональных связей посредством спортивного маркетинга, дающего возможность пользователям активно участвовать в развитии инновационных продуктов и услуг и становиться настоящими соавторами экосистемы Haier», — поделилась г-жа Ван Мэй Янь (Wang Mei yan), вице-президент и директор бренда в Haier Group.

Являясь всемирно известным брендом, который стабильно занимает первое место в списке Euromonitor International по объему розничных продаж крупной бытовой техники в мире в течение 16 лет подряд, компания Haier расширила свое присутствие на более чем 200 стран и регионов, обслуживая более 1 миллиарда домохозяйств во всем мире. Она стала надежным и любимым брендом мирового класса среди потребителей по всему миру.

Во всем мире Haier управляет 10 крупными центрами НИОКР, 71 научно-исследовательским институтом, 35 индустриальными парками, 163 производственными центрами и сетью из 230 000 торговых точек. По данным статистики компания Haier зарекомендовала себя как ведущий бренд в основных странах и на основных рынках по всему миру.

Поддерживая дух спорта и силу инноваций, Фестиваль фанатов 2026 года должен охватить сотни миллионов фанатов Haier по всему миру, превращая Haier в «чемпионский» бренд и новатора интеллектуальных технологий, который действительно понимает повседневную жизнь людей.

Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте https://www.haier.com/global/.

О компании Haier Group

Основанная в 1984 году, Haier Group является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и ускорения цифровой трансформации, который руководствуется целью «Больше созидания, больше возможностей» (More Creation, More Possibilities).Компания Haier всегда ориентируется на пользователя и создает экосистему, опирающуюся на три столпа: «умный» стиль жизни, комплексная индустрия здоровья и индустрия цифровой экономики. Компания создала 10 центров НИОКР, 35 индустриальных парков и 163 производственных центра, достигнув глобального дохода в объеме 57 млрд долларов США в 2024 году.Компания Haier входит в список 100 самых дорогих мировых брендов по версии Kantar BrandZ уже 7 лет подряд. Кроме того, компания Haier уже 16 лет подряд занимает первое место в рейтинге основных брендов бытовой техники по версии Euromonitor.Haier принадлежат 8 публичных компаний, а ее дочерняя компания Haier Smart Home входит в списки Fortune Global 500 и Fortune World's Most Admired Companies.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2848642/Haier_Malaysia_Welcomes_7th_Global_Fans_Festival_Immersive_Pop_Up_Experience.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2848643/Ms_Wang_Mei_yan_Vice_President_Chief_Brand_Officer_Haier.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2848644/A_Global_Playground_Haier_s_2026_Global_Fans_Festival_Champions_Sports.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Ein globaler Spielplatz: Das Haier Global Fans Festival 2026 fördert Sport, Technologie und Gemeinschaft

Ein globaler Spielplatz: Das Haier Global Fans Festival 2026 fördert Sport, Technologie und Gemeinschaft

Die Haier Group, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation, hat offiziell das 7. Global...
Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

Skupina Haier, přední světový poskytovatel řešení pro kvalitnější život a digitální transformaci, oficiálně zahájila 7. ročník globálního festivalu...
More Releases From This Source

Explore

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics