Глобальная игровая площадка: Международный фестиваль фанатов Haier 2026 -- поддержка спорта, технологий и сообщества

ЦИНДАО, Китай, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier Group, ведущий мировой поставщик решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, официально открыла 7-й Международный фестиваль фанатов («Фестиваль фанатов»). Чрезвычайно успешно начавшийся 20 ноября в Ливерпуле Фестиваль фанатов 2026 года под лозунгом «Champion Your Haier Life» отмечает торжество духа чемпионов — от спортивной арены до повседневной жизни.

Впервые проведенная в 2019 году кампания в социальных сетях превратилась в серию глобальных интерактивных мероприятий, которые сближают фанатов с брендом. За это время Фестиваль фанатов провел празднование 40-летия в штаб-квартире Haier, туры для фанатов в период AWE в Китае, чемпионатов Roland-Garros и Australian Open, ATP Finals в Италии, Haier Fans Cup Tennis Challenge и многих других мероприятий. Проводя увлекательные онлайновые и очные мероприятия, компания Haier развила углубленные эмоциональные связи с пользователями как более узнаваемый и душевный бренд.

С 17 по 21 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре, Малайзия, пятидневная выездная площадка Фестиваля фанатов была организована в павильоне Bukit Jalil — The Piazza. Организованное на площади 2600 квадратных метров, это мероприятие собрало любителей спорта и фанатов Haier для участия в просмотрах матчей, играх в футбол, теннис и бадминтон и других развлечениях, чтобы они испытали новый стиль жизни с интеллектуальными технологиями.

В качестве инициативы Haier, направленной на то, чтобы воздать должное своим пользователям и давним фанатам по всему миру, полностью обновленный Фестиваль фанатов 2026 выбирает тему спорта, включая более чем 100 мероприятий кубка Haier Fans Cup, которые пройдут в более чем 20 странах и регионах по всему миру в течение года, включая Мельбурн, Шанхай, Париж, Берлин и многие другие, предлагая фанатам полный спектр веселых спортивных фестивалей и павильонов, где они могут исследовать, играть и наслаждаться едой.

«Заглядывая в 2026 год, Международный фестиваль фанатов Haier реализует три основных обновления: расширение нашего глобального присутствия в большем количестве стран, включая Австралию, Францию и Германию, а также расширение сферы совместного творчества; развитие инновационной захватывающей среды, разрушающей границы между личным и онлайн-взаимодействием и расширяющей интерактивное участие; а также углубление эмоциональных связей посредством спортивного маркетинга, дающего возможность пользователям активно участвовать в развитии инновационных продуктов и услуг и становиться настоящими соавторами экосистемы Haier», — поделилась г-жа Ван Мэй Янь (Wang Mei yan), вице-президент и директор бренда в Haier Group.

Являясь всемирно известным брендом, который стабильно занимает первое место в списке Euromonitor International по объему розничных продаж крупной бытовой техники в мире в течение 16 лет подряд, компания Haier расширила свое присутствие на более чем 200 стран и регионов, обслуживая более 1 миллиарда домохозяйств во всем мире. Она стала надежным и любимым брендом мирового класса среди потребителей по всему миру.

Во всем мире Haier управляет 10 крупными центрами НИОКР, 71 научно-исследовательским институтом, 35 индустриальными парками, 163 производственными центрами и сетью из 230 000 торговых точек. По данным статистики компания Haier зарекомендовала себя как ведущий бренд в основных странах и на основных рынках по всему миру.

Поддерживая дух спорта и силу инноваций, Фестиваль фанатов 2026 года должен охватить сотни миллионов фанатов Haier по всему миру, превращая Haier в «чемпионский» бренд и новатора интеллектуальных технологий, который действительно понимает повседневную жизнь людей.

О компании Haier Group

Основанная в 1984 году, Haier Group является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и ускорения цифровой трансформации, который руководствуется целью «Больше созидания, больше возможностей» (More Creation, More Possibilities).Компания Haier всегда ориентируется на пользователя и создает экосистему, опирающуюся на три столпа: «умный» стиль жизни, комплексная индустрия здоровья и индустрия цифровой экономики. Компания создала 10 центров НИОКР, 35 индустриальных парков и 163 производственных центра, достигнув глобального дохода в объеме 57 млрд долларов США в 2024 году.Компания Haier входит в список 100 самых дорогих мировых брендов по версии Kantar BrandZ уже 7 лет подряд. Кроме того, компания Haier уже 16 лет подряд занимает первое место в рейтинге основных брендов бытовой техники по версии Euromonitor.Haier принадлежат 8 публичных компаний, а ее дочерняя компания Haier Smart Home входит в списки Fortune Global 500 и Fortune World's Most Admired Companies.

