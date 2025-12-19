Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

ČCHING-TAO, Čína, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Skupina Haier, přední světový poskytovatel řešení pro kvalitnější život a digitální transformaci, oficiálně zahájila 7. ročník globálního festivalu fanoušků Global Fans Festival (dále jen „Fans Festival"). Po velmi úspěšném zahájení dne 20. listopadu v Liverpoolu se Fans Festival 2026, nesený tématem „Champion Your Haier Life" (Buďte šampiony svého života s firmou Haier), hlásí k duchu šampionů – od sportovních arén až po každodenní život.

Festival, který byl zahájen v roce 2019 a původně vznikl jako kampaň na sociálních sítích, se postupně proměnil v sérii globálních interaktivních akcí, jež fanouškům přibližují značku Haier. Během jeho existence se konaly oslavy 40. výročí v sídle společnosti Haier, prohlídky pro fanoušky v rámci veletrhu AWE v Číně, při turnajích Roland Garros a Australian Open, finále ATP v Itálii, tenisovém turnaji Haier Fans Cup a řadě dalších událostí. Prostřednictvím poutavých aktivit konaných online i offline se společnosti Haier podařilo prohloubit emoční vazby s uživateli a vystupovat jako bližší, lidštější a autentičtější značka.

Od 17. do 21. prosince 2025 se v malajském městě Kuala Lumpur, v areálu Pavilion Bukit Jalil – The Piazza, konala pětidenní pop-up akce festival Fans Festival. Akce se rozkládala na ploše 2 600 metrů čtverečních a nabídla milovníkům sportu a fanouškům značky Haier možnost zapojit se do společného sledování zápasů, her fotbalu, tenisu, badmintonu a dalších aktivit a vyzkoušet si nový chytrý životní styl.

Jako iniciativa společnosti Haier, která má za cíl odvděčit se svým uživatelům a dlouholetým fanouškům po celém světě, se plně inovovaný festival 2026 Fans Festival zaměřuje na sportovní tématiku. V průběhu roku se uskuteční přes 100 akcí Haier Fans Cup ve více než 20 zemích a regionech světa, mimo jiné v Melbourne, Šanghaji, Paříži či Berlíně, a přinese fanouškům celou řadu zábavných sportovních festivalů a offline zážitkových pavilonů, kde budou moci objevovat, hrát si a vychutnávat si gastronomii.

„Do roku 2026 dosáhne Global Fans Festival společnosti Haier tří významných vylepšení: zaprvé rozšíříme svou globální působnost do dalších zemí, včetně Austrálie, Francie a Německa, a zároveň rozšíříme rozsah společné tvorby; zadruhé budeme inovovat imerzivní zážitky, které setřou hranice mezi online a offline zapojení a posílí interaktivní účast; a za třetí prohloubíme emoční vazby prostřednictvím sportovního marketingu, což uživatelům umožní aktivně se podílet na inovacích produktů a služeb a stát se skutečnými spolutvůrci ekosystému Haier," uvedla Wang Mei yan, viceprezidentka a ředitelka pro značku skupiny Haier.

Jako světově proslulá značka, která se již 16 let po sobě umisťuje na prvním místě žebříčku Euromonitor International v oblasti maloobchodního prodeje velkých domácích spotřebičů, rozšířila společnost Haier svou působnost do více než 200 zemí a regionů a obsluhuje více než 1 miliardu domácností po celém světě. Stala se důvěryhodnou a oblíbenou značkou světové třídy mezi spotřebiteli po celém světě.

Společnost Haier provozuje celosvětově 10 velkých výzkumných a vývojových center, 71 výzkumných ústavů, 35 průmyslových parků, 163 výrobních center a síť 230 000 prodejních míst. Podle statistik se společnost Haier etablovala jako vedoucí značka v hlavních zemích a na hlavních trzích po celém světě.

Fans Festival 2026, který prosazuje ducha sportu a sílu inovací, má oslovit stovky milionů fanoušků značky Haier po celém světě a představit společnost Haier jako „špičkovou" značku a průkopníka v oblasti inteligentních technologií, který skutečně rozumí každodennímu životu lidí.

Více informací najdete na stránkách https://www.haier.com/global/.

O společnosti Haier Group

Haier Group byla založena v roce 1984 a je nejvýznamnějším světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci. V souladu s heslem „Více tvorby, více možností" se společnost Haier za všech okolností zaměřuje především na uživatele a staví svou infrastrukturu na třech pilířích: chytré domácnosti, komplexním zdravotnickém průmyslu a digitální ekonomice. Zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 163 výrobních závodů a v roce 2024 dosáhla celosvětových tržeb ve výši 57 miliard amerických dolarů. Společnost Haier již sedm let po sobě figuruje v žebříčku nejhodnotnějších globálních značek Kantar BrandZ Top 100. Současně si již šestnáct let drží první místo mezi značkami velkých domácích spotřebičů v žebříčku Euromonitor Global Major Appliances Brand. Skupina sestává z osmi kotovaných společností, přičemž její dceřiná firma Haier Smart Home je uvedena v žebříčku Fortune Global 500 i na seznamu nejuznávanějších společností světa Fortune World's Most Admired Companies.

