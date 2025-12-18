Un escenario global:El Global Fans Festival 2026 de Haier promueve los deportes, la tecnología y la comunidad

QINGDAO, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Haier Group, proveedor líder mundial de soluciones para una vida mejor y transformación digital, ha lanzado oficialmente su 7º Global Fans Festival (el "Fans Festival"). Con un exitoso lanzamiento el 20 de noviembre en Liverpool, el Fans Festival 2026, bajo el lema "Campeón de tu Vida Haier", celebra el espíritu de los campeones, desde el ámbito deportivo hasta la vida cotidiana.

Haier Malaysia Welcomes the 7th Global Fans Festival with Immersive Pop-Up Experience Ms Wang Mei yan,Vice President and Chief Brand Officer of Haier Group A Global Playground: Haier's 2026 Global Fans Festival Champions Sports, Tech, and Community

Inaugurado en 2019, lo que comenzó como una campaña en redes sociales se ha convertido en una serie de eventos interactivos globales que acercan a los fans a la marca. A lo largo de su trayectoria, el Fans Festival ha celebrado el 40º aniversario en la sede de Haier, ha realizado giras para fans durante la AWE en China, Roland-Garros y el Abierto de Australia, las Finales ATP en Italia, la Haier Fans Cup Tennis Challenge y mucho más. Mediante atractivas actividades online y offline, Haier ha fomentado conexiones emocionales más profundas con los usuarios, convirtiéndose en una marca más cercana y conmovedora.

Del 17 al 21 de diciembre de 2025, se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, en el Pabellón Bukit Jalil – The Piazza, una edición temporal de cinco días del Fans Festival. Con una superficie de 2.600 metros cuadrados, el evento invitó a los amantes del deporte y a los fans de Haier a disfrutar de partidos, fútbol, tenis, bádminton y mucho más para experimentar el nuevo estilo de vida inteligente.

Como iniciativa de Haier para retribuir a sus usuarios y fans de toda la vida en todo el mundo, el renovado Fans Festival 2026 se centra en el deporte con más de 100 eventos de la Copa de los Aficionados de Haier que se celebrarán en más de 20 países y regiones a lo largo del año, como Melbourne, Shanghái, París, Berlín y otras ciudades, ofreciendo a los aficionados una amplia gama de festivales deportivos llenos de diversión y pabellones de experiencias presenciales donde podrán explorar, jugar y disfrutar de la gastronomía.

"De cara a 2026, el Haier Global Fans Festival alcanzará tres mejoras importantes: expandir nuestra presencia global a más países, incluidos Australia, Francia y Alemania, y ampliar el alcance de la cocreación; innovar en experiencias inmersivas para romper las barreras entre la interacción en línea y fuera de línea y mejorar la participación interactiva; y profundizar las conexiones emocionales a través del marketing deportivo, permitiendo a los usuarios participar activamente en la innovación de productos y servicios y convertirse en verdaderos cocreadores del ecosistema Haier", compartió Wang Mei yan, vicepresidenta y directora de marca de Haier Group.

Como marca de renombre mundial que ha ocupado el primer puesto en la lista de Euromonitor International sobre volumen de ventas minoristas de electrodomésticos a nivel mundial durante 16 años consecutivos, Haier ha expandido su presencia a más de 200 países y regiones, atendiendo a más de mil millones de hogares en todo el mundo. Se ha convertido en una marca de clase mundial, apreciada y de confianza entre los consumidores de todo el mundo.

A nivel mundial, Haier opera 10 importantes centros de I+D, 71 institutos de investigación, 35 parques industriales, 163 centros de fabricación y una red de 230.000 puntos de venta. Según las estadísticas, Haier se ha consolidado como una marca líder en los principales países y mercados a nivel mundial.

Promoviendo el espíritu deportivo y el poder de la innovación, se espera que el Fans Festival 2026 llegue a cientos de millones de seguidores de Haier en todo el mundo, representando a Haier como una marca líder y pionera en tecnología inteligente que realmente comprende la vida cotidiana de las personas.

Para más información, visite https://www.haier.com/global/.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, el Grupo Haier es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el objetivo de "Más creación, más posibilidades". Haier siempre se ha centrado en el usuario y ha construido un panorama basado en tres pilares: Vida inteligente, Industria de la salud integral e Industria de la economía digital. La compañía ha establecido 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 163 centros de fabricación, alcanzando unos ingresos globales de 57.000 millones de dólares en 2024. Haier ha figurado en el Top 100 de las Marcas Globales Más Valiosas de Kantar BrandZ durante 7 años consecutivos. Además, Haier ha ocupado el primer puesto en la lista de las Marcas Globales de Grandes Electrodomésticos de Euromonitor durante 16 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas que cotizan en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las empresas Fortune Global 500 y Fortune World's Most Admired Companies.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848642/Haier_Malaysia_Welcomes_7th_Global_Fans_Festival_Immersive_Pop_Up_Experience.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848643/Ms_Wang_Mei_yan_Vice_President_Chief_Brand_Officer_Haier.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848644/A_Global_Playground_Haier_s_2026_Global_Fans_Festival_Champions_Sports.jpg