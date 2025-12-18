Un terrain de jeu mondial : le Festival mondial des fans 2026 de Haier met en avant le sport, la technologie et la communauté

QINGDAO, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Haier, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour une vie meilleure et la transformation numérique, a officiellement lancé le 7e Festival mondial des fans (le « Festival des fans »). Porté par le coup d'envoi extrêmement réussi du 20 novembre à Liverpool, le Festival des fans 2026, placé sous le thème de la « promotion de la vie avec Haier », célèbre l'esprit des champions, des enceintes sportives à la vie quotidienne.

Haier Malaysia Welcomes the 7th Global Fans Festival with Immersive Pop-Up Experience Ms Wang Mei yan,Vice President and Chief Brand Officer of Haier Group A Global Playground: Haier's 2026 Global Fans Festival Champions Sports, Tech, and Community

Inauguré en 2019, ce qui a commencé comme une campagne sur les réseaux sociaux a évolué en une série d'événements interactifs mondiaux qui rapprochent les fans de la marque. Tout au long de son parcours, le Festival des fans a organisé la célébration du 40e anniversaire au siège de Haier, des tournées de fans au salon AWE en Chine, à Roland-Garros et à l'Open d'Australie, aux finales de l'ATP en Italie, le Haier Fans Cup Tennis Challenge et bien d'autres choses encore. Grâce à des activités en ligne et hors ligne attrayantes, Haier a favorisé l'établissement de liens émotionnels plus profonds avec les utilisateurs en tant que marque plus accessible et sincère.

Du 17 au 21 décembre 2025, le Festival des fans fait escale à Kuala Lumpur, en Malaisie, au Pavillon Bukit Jalil, La Piazza. Sur une superficie de 2 600 mètres carrés, l'événement invite les amateurs de sport et les inconditionnels de la marque Haier à assister et à participer à des rencontres sportives, parties de football, de tennis, de badminton et bien plus encore, afin de découvrir le nouveau mode de vie intelligent.

Initiative de la marque visant à redonner à ses utilisateurs et à ses fans de longue date partout dans le monde tout ce qu'elle a reçu d'eux, le Festival des fans 2026, dans une version totalement réactualisée, est placé sous le thème du sport : plus de 100 événements de la Coupe des fans de Haier se dérouleront tout au long de l'année dans plus de 20 pays et régions du monde, comme à Melbourne, Shanghai, Paris ou Berlin, pour proposer aux enthousiastes un éventail complet de festivals sportifs ludiques autour de pavillons accueillant des expériences hors ligne propices à l'exploration et au jeu, avec une restauration sur place.

« Dans la perspective de 2026, le Festival mondial des fans de Haier apportera trois améliorations majeures : étendre sa présence mondiale à un plus grand nombre de pays, notamment l'Australie, la France et l'Allemagne, et élargir la portée de la cocréation; innover en matière d'expériences immersives pour briser la frontière entre engagement en ligne et hors ligne et renforcer la participation interactive ; approfondir les liens émotionnels grâce au marketing sportif pour permettre aux utilisateurs de participer activement à l'innovation relative aux produits et aux services, et ainsi de devenir de véritables cocréateurs de l'écosystème Haier », a déclaré Mme Wang Mei yan, vice-présidente et directrice de la marque au sein du groupe Haier.

Grande marque de renommée mondiale régulièrement classée depuis 16 ans au premier rang du volume des ventes au détail d'appareils électroménagers par Euromonitor International, Haier a étendu sa présence à plus de 200 pays et régions pour être désormais adoptée par plus d'un milliard de foyers dans le monde. Elle est devenue une marque de confiance de classe mondiale, plébiscitée par les consommateurs du monde entier.

À l'échelle mondiale, Haier exploite 10 grands centres de recherche et développement, 71 instituts de recherche, 35 parcs industriels, 163 centres de fabrication et un réseau de 230 000 points de vente. Selon les statistiques, la marque Haier s'est imposée au niveau mondial comme un chef de file dans les principaux pays et les marchés grand public.

Promoteur de l'esprit sportif et de la puissance de l'innovation, le Festival des fans 2026 devrait toucher des centaines de millions d'inconditionnels de Haier dans le monde entier en incarnant la marque « championne » qu'est Haier, pionnière de la technologie intelligente qui comprend vraiment la vie quotidienne des gens.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.haier.com/global/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et pour la transformation numérique, qui nourrit l'ambition de faire naître plus de possibilités par plus de création.La marque Haier a toujours privilégié l'utilisateur pour construire un paysage reposant sur trois piliers : l'habitat intelligent, la santé globale et l'économie numérique. L'entreprise a établi 10 centres de recherche et développement, 35 parcs industriels et 163 centres de fabrication, pour atteindre un chiffre d'affaires mondial de 57 milliards de dollars en 2024. Haier figure sur la liste Kantar BrandZ des 100 marques mondiales les plus puissantes depuis 7 ans. En outre, Haier occupe la première place du classement Euromonitor des grandes marques mondiales d'appareils électroménagers depuis 16 ans. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

