Arena Global: Haier Global Fans Festival 2026 Memadukan Olahraga, Teknologi, dan Komunitas

Digelar pertama kali pada 2019, Fans Festival awalnya merupakan program media sosial. Ajang tersebut kini telah berkembang menjadi rangkaian acara interaktif berskala global yang mempererat hubungan para penggemar dengan merek Haier. Fans Festival melibatkan berbagai kegiatan, termasuk Perayaan Hari Jadi Haier Ke-40 di Kantor Pusat Haier, tur penggemar saat AWE di Tiongkok, Roland-Garros dan Australian Open, ATP Finals di Italia, Haier Fans Cup Tennis Challenge, dan sederet acara lainnya. Melalui aktivitas daring dan luring yang menarik, Haier berhasil membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan pengguna sebagai merek yang lebih relevan.

Pada 17–21 Desember 2025, Fans Festival menghadirkan pop-up selama lima hari di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di Pavilion Bukit Jalil – The Piazza. Di area seluas 2.600 meter persegi, ajang ini mengajak para pencinta olahraga dan penggemar Haier untuk menonton pertandingan olahraga, bermain sepak bola, tenis, bulu tangkis, dan berbagai aktivitas lain guna menyambut gaya hidup cerdas.

Sebagai apresiasi Haier kepada para pengguna dan penggemar setia di seluruh dunia, Fans Festival 2026 mengangkat olahraga sebagai tema utama. Lebih dari 100 acara Haier Fans Cup akan digelar sepanjang tahun di lebih dari 20 negara dan kawasan, termasuk Melbourne, Shanghai, Paris, dan Berlin. Rangkaian acara ini menghadirkan festival olahraga yang seru serta paviliun pengalaman luring, tempat para penggemar bereksplorasi, bermain, dan menikmati kuliner.

"Menjelang 2026, Haier Global Fans Festival akan menghadirkan tiga peningkatan: memperluas jangkauan global ke lebih banyak negara, termasuk Australia, Perancis, dan Jerman, serta meningkatkan kolaborasi; menghadirkan pengalaman menarik dan inovatif untuk menghapus batas antara pengalaman daring dan luring; serta mempererat hubungan emosional melalui program pemasaran olahraga. Dengan demikian, pengguna dapat terlibat aktif dalam inovasi produk dan layanan sebagai mitra dalam ekosistem Haier," ujar Wang Mei Yan, Vice President & Chief Brand Officer, Haier Group.

Sebagai merek kelas dunia yang selama 16 tahun berturut-turut menguasai peringkat merek peralatan rumah tangga berdasarkan volume penjualan ritel di pasar global versi Euromonitor International, Haier kini telah menjangkau lebih dari 200 negara dan kawasan, serta melayani lebih dari satu miliar keluarga di seluruh dunia. Haier telah menjadi merek kelas dunia yang dipercaya dan dicintai oleh konsumen.

Secara global, Haier mengelola 10 pusat litbang (R&D) utama, 71 lembaga riset, 35 kawasan industri, 163 pabrik, serta jaringan 230.000 gerai penjualan. Data menunjukkan bahwa Haier telah menjadi merek terdepan di berbagai negara dan pasar utama dunia.

Dengan mengusung semangat olahraga dan kekuatan inovasi, Fans Festival 2026 akan menjangkau ratusan juta penggemar Haier di seluruh dunia. Acara tersebut menegaskan posisi Haier sebagai merek "juara" sekaligus pelopor teknologi pintar yang benar-benar memahami kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Informasi selengkapnya: https://www.haier.com/global/.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik lewat solusi transformasi digital. Dengan slogan "More Creation, More Possibilities", Haier selalu mengutamakan pengguna, serta mengembangkan industri dengan tiga pilar: Gaya Hidup Pintar, Industri Kesehatan yang Lengkap, serta Industri Ekonomi Digital. Haier telah membangun 10 pusat litbang (R&D), 35 kawasan industri, dan 163 pabrik. Haier mencatatkan pendapatan global USD 57 miliar pada 2024. Haier telah tercantum dalam daftar "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" selama tujuh tahun berturut-turut. Lebih lagi, Haier telah berada pada posisi No.1 dalam daftar "Euromonitor Global Major Appliances Brand" selama 16 tahun berturut-turut. Haier memiliki delapan perusahaan yang terdaftar di bursa-bursa efek. Anak usaha Haier, Haier Smart Home tercantum dalam daftar "Fortune Global 500" dan "Fortune World's Most Admired Companies".

SOURCE Haier Group