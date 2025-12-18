Globalny plac zabaw: marka Haier organizuje 2026 Global Fans Festival - festiwal dla fanów z całego świata, promujący sport, technologię i społeczność

QINGDAO (Chiny), 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Haier Group, wiodący globalny dostawca rozwiązań poprawiających jakość życia i wspierających transformację cyfrową, oficjalnie zainaugurował 7. edycję Global Fans Festival - festiwalu dla fanów z całego świata („Festiwal Fanów"). Festiwal Fanów 2026, którego niezwykle udane otwarcie miało miejsce 20 listopada w Liverpoolu, odbywa się pod hasłem „Champion Your Haier Life" (Zostań mistrzem swojego życia z Haier) i celebruje ducha mistrzów – od areny sportowej po życie codzienne.

Haier Malaysia Welcomes the 7th Global Fans Festival with Immersive Pop-Up Experience Ms Wang Mei yan,Vice President and Chief Brand Officer of Haier Group A Global Playground: Haier's 2026 Global Fans Festival Champions Sports, Tech, and Community

Festiwal, zainaugurowany w 2019 r., początkowo był kampanią w mediach społecznościowych, ale z czasem przekształcił się w serię globalnych interaktywnych wydarzeń, które zbliżają fanów do marki. Podczas tej podróży Festiwal Fanów zorganizował obchody 40-lecia w siedzibie Haier, zwiedzanie dla fanów podczas targów sprzętu AGD i elektroniki użytkowej AWE w Chinach, Roland-Garros i Australian Open, finałów ATP we Włoszech, Haier Fans Cup Tennis Challenge i wiele innych. Dzięki angażującym działaniom online i offline firma Haier zbudowała głębsze emocjonalne więzi z użytkownikami jako marka bardziej przystępna i serdeczna.

Pięciodniowa impreza z okazji Festiwalu Fanów została zorganizowana w dniach 17–21 grudnia 2025 r. w Kuala Lumpur w Malezji, w Pavilion Bukit Jalil – The Piazza. Na powierzchni 2600 metrów kwadratowych miłośnicy sportu i fani marki Haier mogli m.in wspólnie oglądać mecze, grać w piłkę nożną, tenisa i badmintona, doświadczając nowego, inteligentnego stylu życia.

Tematem przewodnim całkowicie zmodernizowanego Festiwalu Fanów 2026, będącego inicjatywą firmy Haier mającą na celu podziękowanie użytkownikom i długoletnim fanom na całym świecie, jest sport. Przez cały rok w ponad 20 krajach i regionach na całym świecie, takich jak Melbourne, Szanghaju, Paryża, Berlina i innych, zorganizowanych zostanie ponad 100 wydarzeń z cyklu Haier Fans Cup, zapewniając fanom pełen wachlarz atrakcji sportowych i pawilonów offline, w których będą mogli odkrywać, bawić się i delektować się jedzeniem.

„W 2026 roku Haier Global Fans Festival zostanie zmodernizowany w trzech głównych obszarach: rozszerzymy naszą globalną działalność na kolejne kraje, w tym Australię, Francję i Niemcy, oraz poszerzymy zakres współtworzenia; wprowadzimy innowacyjne, wciągające doświadczenia, które pozwolą przełamać granice między zaangażowaniem online i offline oraz zwiększyć interaktywny udział; pogłębimy emocjonalne więzi poprzez marketing sportowy, umożliwiając użytkownikom aktywny udział w innowacjach produktów i usług, dzięki czemu staną się oni prawdziwymi współtwórcami ekosystemu Haier" – powiedziała Wang Mei yan, wiceprezes i dyrektor ds. marki w Haier Group.

Haier, światowej sławy marka, która od 16 lat nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce na liście Euromonitor International pod względem wielkości sprzedaży detalicznej sprzętu AGD na rynku globalnym, rozszerzyła swoją działalność na ponad 200 krajów i regionów, dostarczając produkty do ponad miliarda gospodarstw domowych na całym świecie. Stała się zaufaną i lubianą marką światowej klasy wśród konsumentów na całym świecie.

Na całym świecie Haier prowadzi 10 głównych centrów badawczo-rozwojowych, 71 instytutów badawczych, 35 parków przemysłowych, 163 centra produkcyjne oraz sieć 230 000 punktów sprzedaży. Według statystyk firma Haier ugruntowała swoją pozycję jako wiodąca marka w głównych krajach i na głównych rynkach na całym świecie.

Promując ducha sportu i siłę innowacji, Festiwal Kibiców 2026 ma dotrzeć do setek milionów fanów marki Haier na całym świecie, uosabiając ją zarówno jako markę „mistrzowską", jak i pioniera inteligentnych technologii, który naprawdę rozumie codzienne życie ludzi.

Założona w 1984 r. Grupa Haier jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia i transformacji cyfrowej. Zgodnie z ideą przewodnią: „Więcej tworzenia, więcej możliwości", firma Haier zawsze była skoncentrowana na użytkowniku i zbudowała krajobraz oparty na trzech filarach: inteligentny styl życia (Smart Living), kompleksowa opieka zdrowotna (Comprehensive Health Industry) i gospodarka cyfrowa Digital Economy Industry. Firma utworzyła 10 centrów badawczo-rozwojowych, 35 parków przemysłowych i 163 centra produkcyjne, osiągając w 2024 r. globalny przychód w wysokości 57 mld USD. Marka Haier znalazła się w rankingu 100 najcenniejszych globalnych marek (Top 100 Most Valuable Global Brands) według Kantar BrandZ przez 7 kolejnych lat. Ponadto marka Haier od 16 lat nieprzerwanie zajmuje pozycję nr 1 w rankingu największych globalnych marek w kategorii urządzeń AGD (Global Major Appliances Brand) według instytutu badawczego Euromonitor. Haier posiada 8 spółek giełdowych, a jej spółka zależna Haier Smart Home znalazła się na liście magazynu Fortune największych światowych przedsiębiorstw (Fortune Global 500), a także wśród najbardziej podziwianych firm świata według Fortune (Fortune World's Most Admired Companies).

